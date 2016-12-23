Топ-10 от «Чемодан»: портрет звёздной пылью, поролоновое шоу и другие необычные новогодние подарки

Продолжаем готовиться к Новому году, ведь осталось совсем немного!

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Предлагаем скидку 15% на больших плюшевых медведей.

Ищете необычный подарок к Новому году? Что может быть лучше плюшевого медведя? Огромный мишка, которого так и хочется обнять!

Мишки наполнены синтепухом или холлофайбером. Благодаря этому наполнителю мишки удивительно мягкие — их хочется держать в руках, а более крупные использовать в качестве подушки.

Медведь высотой 140 см. стоит всего 2400 рублей.

Предлагаем мыло ручной работы, скрабы для тела и подарочные наборы от MylooRoom71 со скидкой 20%.

Порадуй себя и своих близких к Новом Году приятным и полезным подарком! Штучные красивые варианты мыла, и наборы, которые не стыдно подарить даже боссу. Выбирайте!

Магазин-мастерская «Крапива» дарит скидку 20% на весь свой ассортимент изделий из дерева.

Надоели обычные ёлочные шары? А почему бы не сделать украшения на ёлку самим — из резных деревянных заготовок расписать красивые игрушки вместе с детьми!

Красивые, наполненные живым теплом деревянные игрушки и другие изделия принесут радость!

Магазин индивидуальных подарков «айФотка.рф.» приглашает к себе за сувенирами с нанесением любых изображений со скидкой до 50%!

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Предлагаем оригинальный и интересный светильник «Factor-3D» со скидкой 37%.

Светильник «Factor-3D» это:

Уникальный светильник с Вашими фотографиями, который впишется в любой интерьер; Ночник для ребенка с любимыми мультгероями или фотографиями; Уютная атмосфера мягкого освещения, при котором можно отдохнуть или почитать любимую книгу.

атмосфера праздника

Предлагаем скидку до 25% на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Какой же Новый Год без красавицы Снегурочки и Деда Мороза?! Вся магия волшебства, все зимние чудеса происходят прямо у вас дома! Игры, конкурсы, танцы, песни, загадки и бесчисленное множество новогодних поздравлений!

Поздравление до 28 декабря стоит с нашими купонами всего 1600 рублей!

Предлагаем скидку 20% на развлекательное поролоновое шоу для детей.

Единственное в Туле ПОРОЛОНОВОЕ ШОУ на ваш праздник для детей от 4 до 12 лет!

В программе:

Море поролона; Поролоновые гаджеты для Поролонового Селфи! (усы, галстуки, губки и др. прикольные вещицы); Строительство стен, замков и поролоновые бои без правил; Поролоновый оркестр и игра на Поролоновых инструментах.

Уникальное сказочное пространство «Дом Сказок» приглашает маленьких гостей поучаствовать в Новогодних программах со скидкой 20%.

Это место, созданное по авторскому проекту, наполненное тайными ходами

и настоящими горками. Здесь любой почувствует себя волшебным героем сказки!

Можно посетить любую из четырёх программ на выбор. Стоимость участия — всего 680 рублей!

Предлагаем скидку 30% на Звездное шоу и 52% - на портрет Звездной пылью. Звёздное шоу — номер с выступлением танцовщицы, во время которого она рисует портрет, логотип и т. д. Отличное развлечение для корпоратива! Портрет или интерьерная картина, либо видеообращение, записанное на диск в красивой упаковке, где заказчик принимает участие в изготовлении портрета, с последующим вручением диска и портрета виновнику торжества.

где отпраздновать

Ресторан «Велнес» приглашает к себе на новогоднюю ночь со скидкой 30%! Для компании от 3 человек (взрослые) торжество обойдётся всего в 3150 руб. на человека. А для детей — от 560 рублей. Всем детям сладкий подарок от Деда Мороза и приглашение на новогоднюю елку в детский центр «Витамин»!