Главный травматолог области: об опасности зимнего спорта, ушибах и переломах

Фото Алексея Пирязева.

Зима - время лыж, коньков и гололеда. В этот период люди получают травмы не только из-за погоды, но и из-за собственной неосторожности.

Главный травматолог ТО, заведующий травматологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Владимир Головин рассказал «Слободе», как действовать при ушибах, переломах и ожогах, а также объяснил, почему нужно обращаться к врачу даже при незначительных травмах.

- Люди какого возраста чаще всего к вам обращаются?

- Чаще всего в наше отделение поступают пациенты от 50 до 85 лет. Причина тому - остеопороз и нарушения мозгового кровообращения - заболевания, которые, в основном, встречаются у людей пожилого возраста. Но нередки и молодые пациенты. Одна из самых частых причин обращения зимой - неудачный опыт в одном из массовых видов спорта - хоккее, катании на коньках, сноубордах, лыжах.

- Чем опасны эти виды спорта?

- На самом деле, любой вид спорта может стать причиной травмы. Поэтому вопрос ее возникновения – это вопрос осторожности самого человека. Хоккей, например, опасен из-за столкновений. Если профессиональные хоккеисты знают (и то не всегда), как правильно применять силовые приемы и как уходить от столкновений, то любители на льду в этом плане более беспомощны. Как результат - падения, столкновения с бортом или соперникам, чреватые травмами.

Чтобы их не получить, нужно иметь хорошую экипировку и физическую форму.

Если уж решили тренироваться, то не раз в месяц, по случаю, а регулярно: это поможет вам оставаться в форме и избегать травм.

Опасность лыж и сноубордов - в неаккуратности катающихся. Многие пытаются повторить то, что делают на склонах профессиональные спортсмены: акробатические трюки, нереальные прыжки, скольжения по перилам и лестницам. Как результат - падение, серьезная травма. Чтобы этого не случилось, надо, в первую очередь, адекватно оценивать свои возможности. Ну и, опять же, иметь хорошее обмундирование в виде шлема и защиты. Не зря же оно придумано!

- При каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к хирургу?

- Острая боль, патологическая подвижность там, где ее раньше не было, хруст. Многие пациенты пренебрегают этими симптомами, а они, между тем, могут сигнализировать о серьезных нарушениях. В этих случаях особенно важно действовать быстро: отправляться к врачу, который поставит диагноз, выберет тактику лечения и назначит реабилитацию. Медлить и надеяться на случай нельзя! При переломах многие надевают повязку, обрабатывают беспокоящее место мазями, но без толку. А перелом требует оперативного лечения.

Ведь через две недели сломанные кости порой уже невозможно собрать так, чтобы полностью восстановить их функции.

А в первые дни после травмы, при правильном лечении, можно добиться очень хороших результатов.

- Но если, все же, человек не может в скором времени обратиться к врачу. Как ему определить степень тяжести травмы - перелом это или ушиб?

- Понять это по первым признакам не так уж просто. Дело в том, что при закрытом переломе и ушибе появляются одинаковые симптомы: на пораженном месте появляется припухлость, кожа синеет, травмированная область болит. Чтобы отличить перелом от ушиба, нужно очень внимательно к себе прислушаться. При ушибе боль постепенно утихает, при переломе – нет. Если покой и холодный компресс не принесли облегчения, то больного нужно доставить в больницу, где ему сделают рентгенологическое исследование. Именно рентгеновский снимок для врача-травматолога - основной источник для постановки верного диагноза. Не бойтесь потревожить врача, как вам кажется, по пустякам: лучше лишний раз удостовериться, что все в порядке, чем потом сожалеть о бездействии.

- Какова первая помощь при ушибе конечности?

- Для начала убедитесь, что это не перелом. Если уверены, прикладывайте холод первые трое суток после травмы: вполне подойдут замороженные продукты из холодильника. Два раза в день наносите на место ушиба троксевазин. Обеспечьте себе покой: ограничите нагрузки, больше отдыхайте.

- Какова первая помощь при закрытом переломе конечностей?

- Вызовите «скорую»! Уложите пострадавшего на ровную поверхность. Надо по возможности избежать любых движений в поврежденной конечности. Это предотвратит появление болей. Травматический шок сопровождается ознобом, поэтому больного нужно укрыть и при возможности напоить горячим чаем. Уменьшить боль можно любым таблетированным анальгетиком.

Если «скорая» до сих пор не приехала, наложите на пострадавшую ногу/руку шину.

Вполне подойдут подручные средства - прочные ветки деревьев, палки от лыж, плотный картон. Внимание: шина должна захватывать сразу два сустава – расположенный выше места предполагаемого перелома и ниже. Под шину нужно подложить ткань - это может быть одежда пострадавшего. Фиксируйте шину плотно, не допуская ее свободного перемещения. По возможности - накладывайте ее с той стороны, где нет деформации. Дожидайтесь приезда врачей «скорой» помощи или доставьте человека в травмпункт самостоятельно.

Ни в коем случае нельзя мять и массировать поврежденный участок тела. В случае осложненных переломов можно сместить кости, повредить внутренние ткани обломками костей.