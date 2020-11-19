Топ-10 книг в духе сериала «Эпидемия»

Портал Myslo и «Читай-город» подобрали 10 книг в жанре постапокалипсис. Кто знает, возможно какая-то из них окажется пророческой.

В октябре 2020 года на платформе Netflix начался показ российского сериала «Эпидемия». Уже к середине месяца он стал настоящим хитом для зарубежных зрителей и вошёл в топ-5 лучших сериалов сервиса. Сам «король ужасов» Стивен Кинг оценил его по достоинству, поделившись авторитетным мнением с миллионами подписчиков.

Мы предлагаем вам подборку книг, которые расскажут о том, что может случиться с нами в будущем (но надеемся, что нет).

Яна Вагнер «Вонгозеро. Эпидемия», 16+

Российские телезрители увидели историю, снятую по дебютной книге Яны Вагнер, минувшей осенью. А к странной весне 2020-го о романе «Вонгозеро. Эпидемия» заговорили как о пророческом. «Город закрыли вдруг, ночью. Я точно помню, тревоги еще не было. Невозможно было представить себе, что карантин не закончится за несколько недель. По телевизору в эти дни говорили «временная мера», «ситуация под контролем», «в городе достаточно лекарств, поставки продовольствия организованы»…Так начиналась эпидемия».

Питер Мэй «Локдаун», 16+

«Локдаун» – это Лондон на фоне глобальной эпидемии. Эта книга, которая описывает опыт выживания в закрытом городе под угрозой смертельного вируса, была написана в 2005 году, но 15 лет назад показалась издателям неправдоподобной дистопией, а сейчас удивляет и пугает своим правдоподобием, которое до дрожи напоминает предвидение.

Стивен Кинг «Противостояние», 16+

Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не всё. Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа? Люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, ведь, не зная врага, его невозможно победить...

Марк Эльсберг Херли «Блэкаут. Завтра не наступит», 16+

Холодным февральским днем во всей Европе внезапно вырубается электричество – и жизнь буквально замирает. А потом начинается дикая паника, ведь люди абсолютно зависимы от электроэнергии. Всего за неделю Европа отброшена в каменный век, а ее просвещенное население стремительно теряет человеческий облик, борясь за выживание...

Ричард Матесон «Я – легенда», 16+

Знаменитый фильм с Уиллом Смитом в главной роли поставлен по этому блестящему образцу постапокалиптического жанра. Конец света уничтожил человечество, единственным выжившим оказался 36-летний Роберт Невилл. Теперь ему предстоит наладить собственный быт с нуля посреди мира, населенного одними вампирами. Да, роман во многом отличается от фильма, и это ли не причина прочитать его как можно скорей?

Ханна Джеймесон «Выжившие», 16+

Компания из трех парней и двух девушек отправляется на побережье Ирландского моря. Живописный безлюдный берег, тишина и ощущение полной безопасности. Невозможно представить, что это райское место скрывает тайны о человеческих жертвоприношениях. Но когда молодые люди находят неподалеку древнее захоронение и забирают странный предмет, жуткие события прошлого переплетаются с реальностью.

Маргарет Этвуд «Год потопа», 18+

Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий Ручей. Здесь всё происходит иначе, чем в обычном мире, – вдруг наползают странные туманы, жуткие голоса пугают и сводят с ума… Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли солдаты СС – и кошмары из легенд стали реальностью: растерзанные неведомым зверем люди, вылезающая из могилы нежить…

Дмитрий Глуховский «Сумерки», 16+

Работа обычного переводчика состоит из рутины: контракты, уставы и инструкции к бытовой технике. Но в переводе нуждаются и другие тексты, веками терпеливо дожидающиеся того человека, который решится за них взяться. Среди них — манускрипт, составленный безвестным конкистадором со слов последнего жреца индейцев майя. Манускрипт, который называет срок, отведенный всему нашему миру, и описывает его конец...

Эдуард Веркин «Остров Сахалин», 18+

«Остров Сахалин» – это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого невозможно оторваться, и нежная история любви, и грустная повесть об утраченной надежде. В романе есть приключения, экшн, непредсказуемые повороты сюжета, а также сложные футурологические конструкции, философские рассуждения и, разумеется, грустная, как и всё настоящее, история подлинной любви.

Нил Стивенсон «Семиевие», 16+

Неожиданная катастрофа обрекла Землю на медленную, но неотвратимую гибель. Нации всего мира объединились для осуществления грандиозного проекта — спасти человечество, отправив его представителей в космос. Но непредсказуемость человеческой натуры вкупе с непредвиденными проблемами губят эту затею, и в живых мало кто остается...

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