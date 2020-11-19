Топ-5 умных бытовых приборов в рассрочку

Современные бытовые приборы призванные сделать нашу жизнь еще проще и комфортнее. Вместе с магазином «Дуэт» Myslo составил подборку умной техники для дома.

Стирка без шума и пятен Узкая стиральная машина PerfectCare – новинка 2020 года от BOSCH. Она оснащена инновационным барабаном SoftCare Drum с бесшовной поверхностью, который обеспечивает бережную стирка даже самых деликатных тканей в течение многих лет. Асимметричные захваты и рельефная поверхность барабана избирательно распределяют механическое воздействие на вещи, обеспечивая деликатное и качественное отстирывание. Бесщеточный инверторный бесщеточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™ обеспечивает долговечность. Производитель дает 10 лет гарантии на мотор. Машинке продумано все до мелочей: Когда в доме каждый сантиметр на счету, конструкция PerfectFit позволит установить стиральную машину вплотную к стене или мебели и сэкономить пространство.

Система AntiVibration тишину в доме во время работы стиральной машины.

Барабан вместимостью до 6,5 кг позволит сразу постирать большой объем вещей.

Защита от перепадов напряжения и перебоев с электричеством: с системой VoltCheck, программа стирки продолжится автоматически после восстановления электричества.

Чувствительная программа стирки позволяет нейтрализовать большинство микроорганизмов, вызывающих аллерию и раздражение чувствительной детской кожи. Технология отмечена наградой ECARF — премия в области товаров для людей с аллергией.

Идеальная стирка с экономией времени до 65% без ущерба для результата. SpeedPerfect – это специальная функция, разработанная для ситуаций, когда время имеет значение. Её можно использовать в сочетании с большинством программ, разными загрузками и типами тканей. Например, выбрав программу Смешанного белья в сочетании со SpeedPerfect, вы можете постирать до 4 кг белья всего за 45 минут.

Стиральная машина BOSCH PerfectCare незаменима в любом доме. А с рассрочкой от магазина «Дуэт» она доступна каждому. Ее розничная цена составляет на данный момент 34 320 рублей. При внесении 10% от цены в качестве первоначального взноса вам останется лишь ежемесячно платить за нее 2574 рубля* и наслаждаться результатом. *Расчет сделан на примере рассрочки на год. Возможны и другие варианты рассрочки.

Рассрочка предоставляется без участия банков.

Уберет и помоет в квартире

Робот-пылесос Gutrend FUSION 150 –продуманное до мелочей решение для сухой и влажной уборки дома. Оснащен 3 уровнями регулировки мощности всасывания и умной системой автоподачи воды SMART DRIP 2.0 при влажной уборке. Установка расписания уборки по времени и дням недели позволит поддерживать чистоту в доме на постоянной основе. Компактные размеры помогут при очистке труднодоступных участков помещения. Пылесос бесшумно работает, что позволяет проводить уборку в любое время суток. Для семей детьми вещь просто незаменимая: отлично собирает пыль и дает возможность родителям проводить больше времени с малышом, а не со шваброй в руках. Li-ion аккумулятор повышенной ёмкости обеспечивает работу до 150 минут на одном заряде. Технология умной автоподачи воды SMART DRIP 2.0, доступная в режиме Влажной уборки, позволяет контролировать объем поступающей жидкости при движении робота и прекращать ее подачу в случае остановки устройства. В модели предусмотрено 8 режимов уборки:

Автоматическая уборка

Уборка по расписанию

Влажная уборка с автоподачей воды

Очистка пятен

Уборка сильных загрязнений

Уборка вдоль стен и в углах

Быстрая уборка

Максимальная мощность

Режимы уборки

С рассрочкой на год от магазина «Дуэт» робот-пылесос Gutrend FUSION 150 обойдется вам всего в 1569 рублей*.

*При внесении первого взноса в 10%.

И посуду помоет, и воду сэкономит

Встраиваемая посудомоечная машина Serie 2 от BOSCH оснащена инновационной технологией ActiveWater для оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. В ней циркуляция воды осуществляется на 5 уровнях, это помогает воде проникать во все, даже самые удаленные, уголки моечной камеры, обеспечивая самый высокий класс эффективности мытья посуды.

Умные технологии:

Благодаря Glass Protection бокалы дольше сохранят блеск. Поскольку мягкая вода вызывает коррозию стекла, посудомоечные машины Bosch с технологией Glass Protection постоянно регулируют жёсткость воды, с тем чтобы мойка ценных бокалов и фарфора всегда была бережной. Обеспечьте должный уход за нежной посудой, не прикладывая усилий.

Поддерживать чистоту в доме бывает сложно. А сохранить в нём тишину порой, кажется, просто невозможно. Посудомоечная машина с двигателем EcoSilence Drive обеспечит эффективную мойку наряду с низким уровнем шума. Благодаря отсутствию трения он надежнее и долговечнее обычных моторов и имеет гарантию на 10 лет.

Гарантия качества Bosch: на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

При использовании таблетированных средств в посудомоечной машине может существенно падать качество сушки из-за несвоевременной активации ополаскивателя. Эту задачу помогает решить DosageAssist - специальный контейнер, расположенный в ручке верхнего короба. При открытии кюветы, таблетка попадает в контейнер, в котором будет идти поэтапное растворение комбинированного моющего средства. Все реагенты в этом случае сработают в нужное время и в полном объеме. Качество мытья и сушки остается на высочайшем уровне.

Датчик загрузки. Идеальное мытье посуды– ни одной лишней капли. Опция LoadSensor использует датчик загрузки для определения веса загружаемой посуды и уровня необходимой воды. Объем машины предназначен максимально на 12 комплектов посуды, но можно и полоНапример, её требуется немного для полоскания небольшого количества посуды, а при полной загрузке машина зальёт воды существенно больше. Функция, которая даёт превосходные результаты, при этом экономит воду и электроэнергию? Теперь всё по-новому.

Начало работы программы можно отложить в зависимости от модели от 1 до 24 часов. Мойте, когда захотите. Например, днем, когда вы на работе, чтобы к вашему приходу посуда была чистой. Или ночью, когда начинает действовать сниженный тариф на электроэнергию.

В магазине «Дуэт» с прямой рассрочкой на год посудомоечная машинка обойдется в 2619 рублей в месяц (при условии 10% первоначального взноса).

Больше, чем телевизор

Телевизор ЖК 50" Samsung Crystal UHD 4K Smart TV – это высочайшее качество изображения за счет процессора Crystal 4K.

Его мощный двигатель обеспечивает опыт просмотра на совершенно новом уровне. Обширная цветовая гамма, контрастное изображение мельчайших деталей и реалистичная картинка, подкрепленная объемным звуком, создадут эффект присутствия зрителя на экране.

Тонкий и элегантный безрамочный дизайн не отвлекает ваше внимание от изображения на экране. Минималистичный дизайн телевизора и отсутствие рамки со всех четырех сторон устанавливают новые стандарты для телевизоров. Теперь вы сможете испытать настоящий эффект погружения в происходящее на экране.

LED телевизор SAMSUNG UE50TU7100UXRU имеет встроенный модуль Wi-Fi и поддерживает SMART TV. Синхронизируйте все бытовые устройства в одну систему «умный дом» и телевизор станет информационным центром этой системы. Теперь можно воспроизводить на экране информацию со всех мобильных устройств, даже других производителей.

С магазином «Дуэт» и рассрочкой на год без участия Samsung Crystal UHD 4K Smart TV обойдется вам в 2986,5 рубля* в месяц.

*При условии внесения 10% первоначального взноса.

Приготовит за вас

Мультиварка MOULINEX CE 503132 объединяет в себе сразу 33 функции. Благодаря наличию большого количества программ стало возможным приготовить в мультиварке Moulinex любые блюда, как в автоматическом режиме (под давлением и без), так и в полностью ручном управлении.

Съемная чаша с керамическим покрытием не даст пригореть ни одному блюду, а функция давления намного ускорит процесс приготовления и сделает даже самые жесткие кусочки нежными и сочными.

Для достижения идеального результата два датчика обеспечивают точный контроль температуры. Достаточно одного нажатия на клапан для выпуска пара по завершении процесса приготовления под давлением. Диапазон температур от 40 ° C до 160 ° C. Регулируемое время приготовления от 1 до 240 минут. Автоматический нагрев до 24 часов и отсроченный запуск до 24 часов.

Мультиварка MOULINEX CE 503132 освободит ваши руки. А магазин «Дуэт» сделает покупку доступной для каждой семьи. Всего 750 рублей в месяц*!

*при покупке в рассрочку без участия банков на 12 месяцев и первоначальным взносом в 10%

www. duet-tula.ru

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