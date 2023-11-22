Тест-драйв: JETOUR X70 PLUS – управляй своим будущим!

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Семейный кроссовер для совместных путешествий порадует вас своей управляемостью, безопасностью движения и эстетикой салона.

JETOUR X70 — самая первая модель бренда Jetour, созданного в 2018 году автоконцерном Chery. В августе 2023 года в автосалоне в Чэнду (КНР) была представлена версия JETOUR X70 PLUS для российского рынка в двух комплектациях — Сomfort и Luxury. И это был настоящий фурор! Недаром у компании Jetour амбициозный слоган: Drive Your Future, то есть «Управляй своим будущим»!

На самом деле, позиционирование «семейный кроссовер» для JETOUR X70 PLUS довольно условно. Брутальный JETOUR X70 PLUS точно понравится и молодежи, и автомобилистам зрелого возраста. Он комфортен для поездок и большой семьей. Недаром в названии — игра слов. Jet — «реактивный самолёт» с английского, а tour — «путешествие». То есть идея путешествия на автомобиле с легкостью — быстро, непринужденно, с комфортом.

Корреспонденты Myslo протестировали JETOUR X70 PLUS в комплектации Luxury. Сказать «достойный автомобиль» — значит не сказать ничего. Поэтому рассказываем подробности.

В этом нам помог Роман Шувалов, менеджер отдела продаж компании «АВТОКЛАСС».

Первое впечатление — JETOUR X70 PLUS чем-то похож на «одноклассников» Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. Но это сравнение обманчиво. JETOUR X70 PLUS повыше, подлиннее и как-то солиднее.

Габариты JETOUR X70 PLUS — 4724 / 1900 / 1720 мм.

Колесная база — 2720 мм.

Минимальный дорожный просвет — 204 мм.

Экстерьер у JETOUR X70 PLUS мускулистый и агрессивный — благодаря X-образной и ромбовидной решётке радиатора, а также форме бампера и выступам на капоте.

Сзади спортивный тон задают 4 выхлопных патрубка, которые, кстати, не являются фальшивкой.

Автомобили поставляются в 7 цветах: белый, черный, синий, красный, серый трех оттенков.

Особая фишка JETOUR X70 PLUS — свет. Фары светодиодные проекционные с адаптивной системой переключения света с дальнего на ближний. На тёмном участке дороги на мокром асфальте хорошо видно, где кончается асфальт и начинается обочина, — как будто едете белым днём.

Есть функция «проводи домой» — автомобиль заботливо подсветит вам дорогу к дому.

JETOUR X70 PLUS в комплектации Luxury имеет колеса R19, в комплектации Comfort — R18.

Приятный нюанс — пороги автомобиля JETOUR X70 PLUS закрыты дверями. Поэтому, выходя из автомобиля, вы не запачкаете свои брюки или юбку о них. Вроде бы мелочь, но, согласитесь, приятная.

Интерьер

Внутри JETOUR X70 PLUS чувствуешь себя водителем или пассажиром автомобиля бизнес-класса — настолько качественные материалы использованы для отделки, эргономичны все элементы.

Дизайн салона выполнен в стиле хайтек: приятная на ощупь экокожа, очень стильное сочетание цветов в отделке салона, алюминиевые вставки на двери.

На дверь вынесен блок регулировки положения и подогрева сидений, вентиляции — все очень эргономично и стильно. А сама ручка двери имеет микролифт. Кстати, для знатоков авто отметим: у JETOUR X70 PLUS звук закрывания двери такой же, как у автомобилей класса люкс.

Сами сиденья комфортны, как будто нежно поддерживают вас. Но при этом не жесткие. Водительское сиденье регулируется в трех направлениях электроприводом. Есть память положений для трех водителей. Сиденье пассажира можно отрегулировать в двух направлениях. На заднем диване регулируется угол наклона спинки. Почти полное отсутствие тоннеля добавляет комфорта пассажирам на заднем сиденье.

Автомобиль оснащен 10,25-дюймовым центральным экраном управления. Есть очень нужная и полезная опция CarbitLink. Это приложение позволяет проецировать экран телефона на дисплей автомобиля, предлагая сразу несколько полезных функций: онлайн-навигация, онлайн-музыка и видео, телефонные звонки. Родители, путешествующие с детьми, оценят эту опцию — мультики на экране скрасят длительную поездку ребенку. Просто перед началом поездки подсоединяете удобным для вас способом телефон к CarbitLink — и больше не отвлекаетесь в дороге на установку маршрута и телефонные звонки.

Автомобиль имеет полный пакет «теплых опций»: подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

На водительском месте есть ощущение прозрачности салона. Его создают тонкие передние стойки и зеркала, которые перенесены поближе к водителю и подальше от стойки. Это значительно увеличивает боковой обзор с места водителя.

Прозрачности салону добавляет и большая панорамная крыша. Она заканчивается почти на том месте, где кончается спинка задних сидений. И это не просто панорамная крыша — это люк. Летом в хорошую погоду можно почувствовать себя пассажиром кабриолета.

Настоящие рейлинги добавляют восхищения JETOUR X70 PLUS — все-таки автомобиль создан для путешествий, место для крепления багажа никогда не будет лишним.

Объем багажника 438 / 1688 л — при посадке 5 и 2 пассажиров соответственно. Есть электропривод двери багажника. Под полами багажника есть дополнительные отсеки под мелочёвку, например под инструмент, запасную канистру с незамерзайкой.

Двигатель

JETOUR X70 PLUS оборудован 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом. Причем блок двигателя чугунный, что гарантирует бОльшую надежность работы по сравнению с автомобилями с современными алюминиевыми блоками.

Объем двигателя — 1,6 л.

Максимальная мощность — 190 лошадиных сил, 5500 об/мин.

Максимальный крутящий момент — 275 НМ/2000-4000 об/мин.

Разогнаться до 100 км/ч на JETOUR X70 PLUS можно за 11 секунд. Да, не спортивный результат, но вполне адекватный, чтобы двигаться быстрее скорости потока.

Расход топлива — 8,1 л/100 км.

Топливный бак рассчитан на 57 л. Рекомендуется заправлять автомобиль бензином не ниже АИ-92.

Привод передний в обеих комплектациях.

Подвеска

Надежная и независимая подвеска — передняя McPherson и задняя независимая многорычажная. Обеспечит комфорт как в городе, так и в дальних путешествиях.

На тест-драйве мы заехали на проселочную грунтовую дорогу. Подвеска сработала на отлично, как и на асфальтовой «убитой» дороге. Мы не почувствовали никакой тряски. Если сравнивать JETOUR X70 PLUS с «одноклассниками», то они сильно проигрывают в мягкости подвески на любой дороге.

При прохождении поворотов машина остаётся послушной, легко управляемой. Никакого эффекта «лодки на воде».

А еще машина легко разворачивается фактически на месте. Для разворота JETOUR X70 PLUS нужно всего 5,3 метра дорожного полотна!

Коробка передач

На JETOUR X70 PLUS установлен 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением в масляной ванне. Трансмиссия — от австрийской компании Borg Warner, которая занимается производством коробок для Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Вы не почувствуете никаких рывков при переключении скоростей. Коробка отрабатывает молниеносное переключение.

Интеллектуальные помощники вождения

JETOUR X70 PLUS имеет бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, широкий набор систем безопасности и помощи водителю: системы помощи при старте в гору (HSA) и спуске с горы (HDC), система мониторинга слепых зон (BSD), система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS), предостережение столкновения, экстренное торможение.

По видеокамерам можно следить за автомобилем и дорожной обстановкой вокруг на 360 градусов. Плюс есть обзор днища и зоны под автомобилем. Это полезная функция при парковке — чтобы точно разместить машину на выделенном «пятачке».

Еще один плюс системы видео JETOUR X70 PLUS — можно сделать фотографии. Допустим, вы припарковались, сделали фото соседних авто. И если вдруг кто-то вас задел и поцарапал, всегда можно по фотофиксации вычислить виновника.

JETOUR X70 PLUS оснащен шестью подушками безопасности, есть фронтальные боковые шторки. Вообще, по версии журнала «Авторевью», этот автомобиль набирает большое количество звёзд по безопасности, причём по европейским стандартам.

Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 000 км, хотя техническая поддержка осуществляется на протяжении 5 лет или 150 000 км.

JETOUR X70 PLUS в комплектации Comfort — 2 999 900 руб.

JETOUR X70 PLUS в комплектации Luxury — 3 299 900 руб.

Подробности у менеджеров отдела продаж официального дилера JETOUR Автокласс.

Тула, Новомосковское шоссе, 15.

Тел. +7 (4872) 706-106.

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