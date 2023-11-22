Зимние каникулы в городе: в Академии РУБИКОН подготовили увлекательные программы для юных туляков

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Устали от бесконечных вопросов и просьб детей на каникулах? Не знаете, как занять их интересно и полезно? В Академии РУБИКОН знают, как помочь вам решить эти проблемы без лишних хлопот!

Для необыкновенных школьников, кто и на зимних каникулах жаждет новых знаний, Академия РУБИКОН запускает новую программу «Секретная служба Деда Мороза».

Целых 4 дня — с 2 по 5 января — дети будут вовлечены в захватывающий квест, в котором каждый ребенок станет настоящим агентом секретной службы. Он поможет сказочным героям разгадать таинственные подсказки, узнать, куда ведут следы, собрать новогодние сладости, распутать нейропаутину — всё, чтобы высвободить дракончика Рубикошу из цепких лап злого гения — паука Лока. Героями новогодней сказки станут АйТи-Снегурочка, Снеговик-Поисковик, Кролик Бан и, конечно, Дед Мороз.

В Компьютерной Академии РУБИКОН разработали две увлекательные программы:

Легендарный iT-клуб для ребят 7-15 лет, в котором ребята познакомятся с программированием, дизайном, нейросетями и 3D-моделированием и создадут интересные iT-проекты.

NEW! «Хобби-клуб» для ребят 7-10 лет, цель которого — развитие творческих способностей и личностных навыков Soft Skills (личные навыки) . Ребята своими руками сделают новогодние поделки, познакомятся с особенностями празднования Нового года в других странах на английском интенсиве, поучаствуют в тимбилдинге и многое другое.

Всех участников зимних каникул ждут активные развлечения: батутный центр, кино, «Космобой», квест и новогодняя дискотека. И конечно — подарки!

Не упустите шанс сделать зимние каникулы незабываемыми! Откройте новый мир веселья, учебы и развития для своего ребенка!

Получить программу зимних каникул можно на сайте или по телефону +7 (4872) 711-711.

Тех, кто запишется до 10 декабря, ждет приятный бонус – скидка 15% и бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры.

Компьютерные каникулы «Зимний IT-клуб» для детей 7-15 лет

Программа для юных IT-гениев, которые обожают гаджеты и мечтают создавать собственные АйТи-проекты.

В программе — знакомство на практике с современными компьютерными технологиями. Все занятия построены в игровой форме. В увлекательном квесте ребята научатся:

создавать компьютерные игры,

делать сайты,

работать с нейросетями,

проектировать 3D-модели,

рисовать в дизайн-программах,

программировать чат-ботов на Python,

создавать мультфильмы.

Мастер-классы подойдут детям, не имеющим знаний компьютера, а также для опытных пользователей.

Группы разделены по возрастам. Для детей 7-8 лет предусмотрены интересные и понятные задания, чтобы знакомство с компьютером прошло комфортно и играючи.

Развлекательные активности

Каникулы - время развлечений и радости, поэтому, в программе полного дня ребят ждет много интересных активностей: батутный цент, лазертаг «Космобой», кино и новогодняя дискотека! Каждый день в АйТи-клубе - это новое приключение, новые активности и, конечно же, новые друзья.

Остались сомнения или вопросы?

Приглашаем на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерной игры». Увидеть жизнь Академии Рубикон изнутри, а главное, узнать насколько нравится ребёнку АйТи-сфера. По окончании мастер-класса родители не только увидят игру, созданную ребенком, но и смогут вместе в неё поиграть.

Записывайтесь!

NEW! Творческие каникулы «Хобби-клуб» для ребят 7-10 лет

Представьте себе клуб, где дети не только весело проводят время, но и активно развивают свои интеллектуальные, творческие и психологические способности. Участвуя в увлекательном квесте, ребята окунутся в мир творчества, развития и веселых приключений, а заодно прокачают свои Soft Skills (личные навыки). В программе:

интенсив по английскому языку «Magic of winter» (Зимняя магия),

тимбилдинг «Секретный новогодний ингредиент»,

арт-мастерская «Герои секретной службы»,

походы в кино, лазертаг «Космобой», батутный центр,

новогоднее шоу «Новому году — БЫТЬ!».

А что если ваш ребенок таит в себе незаурядный талант? Развивающие тренинги и мастер-классы помогут ему раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Но для этого необходимо окружить его полезной и стимулирующей средой. Не упустите эту уникальную возможность на зимних каникулах!

Посмотреть программу на сайте.

Почему родители доверяют Академии РУБИКОН?

Профессионализм и забота

Талантливые наставники и эксперты уделяют внимание каждому ребенку и создают атмосферу, в которой дети чувствуют себя важными и нужными, могут раскрыть весь свой потенциал. Педагоги составляют все занятия так, что новые знания дети получают в игровой интересной форме. Долой скучные уроки!

Безопасность

В помещениях установлена система видеонаблюдения, а рядом с детьми всегда находятся преподаватели.

Комфорт и уют

Яркий дизайн Академии не оставит равнодушным ни одного ребенка, а зона отдыха с мягкими пуфами и большой елкой создадут новогоднюю атмосферу уюта и тепла.

Светлана Савина,

основатель и CEO Компьютерной Академии РУБИКОН.

— Дети — это наша главная ценность, и мы стремимся обеспечить для них максимальный комфорт. Мы создаем атмосферу, в которой дети чувствуют себя свободно, интересно и уверенно.

Задать вопрос по программе и забронировать место можно на сайте или по телефону +7 (4872) 711-711.

Тех, кто запишется до 10 декабря, ждет приятный бонус — скидка 15% и бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры.

Посмотрите отзывы ребят от Зимних каникулах в Академии РУБИКОН в 2023 году:

Юля, 13 лет:

Даня, 12 лет:

Тех, кто хочет познакомиться с Академией РУБИКОН уже сейчас, приглашаем принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию компьютерной игры. Записывайтесь!

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