Hyundai в Туле: с новым дизайном в сезон спецпредложений на Solaris, Sonata и Santa Fe
Hyundai проводит масштабное обновление своих автосалонов. Изменения коснулись внутреннего и внешнего облика дилерского центра на Новомосковском шоссе, 15.
Салон перешёл на стандарт GDSI (Global Dealership Space Identity), который включает в себя изменения как внешней идентификации, так и внутреннего интерьера. Ребрендинг позволил создать узнаваемый стиль, с основным акцентом на текстуры и оттенки дерева и комбинации натуральных материалов.
Такие перемены отвечают новой концепции бренда, которая теперь выражает гармонию между природой и технологическими достижениями, реализованными в автомобилях Hyundai.
Все изменения направлены на то, чтобы посещение дилерского центра стало для вас еще более комфортным.
Приезжайте, оцените изменения, пройдите тест-драйв любой модели Hyundai и воспользуйтесь специальными предложениями!
Только в мае действуют отличные условия по кредитам и серьезные скидки на автомобили, которые не оставят равнодушными. Каждому клиенту мы предлагаем индивидуальное выгодное условие на покупку нового автомобиля Solaris, Sonata и Santa Fe.
В мае в дилерском центре Hyundai вы сможете:
1. Взять кредит на машину всего под 5%
Специальная ставка распространяется на модели Solaris, Creta (в комплектации CTW52G61GGG013), Elantra, Tucson.*
Важно, что 5% - не маркетинговая, а реальная, честная ставка, которая указана в кредитном договоре.
Очень выгодная программа с минимальной переплатой по процентам! Приятной особенностью является быстрое решение о выдаче кредита — ответ от банка приходит в течение 30 минут.
2. В два раза уменьшить платежи по кредиту
и получить КАСКО в подарок
Обратите внимание на программу «Старт» с остаточным платежом. Это удобно для тех, кто привык регулярно менять автомобиль на новый, но не готов к большим ежемесячным платежам. Ежемесячные платежи по программе «Старт» в среднем в 2 раза ниже, чем по обычному кредиту, что делает покупку и обслуживание автомобиля более комфортными.
Суть программы в том, что часть кредита, а именно 45% (остаточная стоимость), не включатся в ежемесячные платежи.
Вы можете купить Hyundai и ездить на нём 3 года, не оплачивая сразу
всю его стоимость.
Через 3 года вы сами решаете, что делать с автомобилем и остатком долга: погасить и оставить машину себе, вернуть автомобиль банку или обменять его на новый Hyundai, отдав прежний в trade-in.
Приятным и солидным бонусом для покупателей, которые воспользуются программой «Старт» в мае, будет полис страхования КАСКО — его вы получите в подарок. Модели, участвующие в программе: Santa Fe, Sonata, Grand Santa Fe, Solaris, Creta (в комплектации CTW52G61GGG013), Elantra, Tucson.**
3. Получить специальный пакет «Привилегия»
при покупке автомобиля Sonata
Предложение действует для физических лиц, приобретающих новый автомобиль Hyundai Sonata, включая покупку в кредит по программе Hyundai Finance.
Подробности акций — в дилерском центре Hyundai по телефону:
Hyundai — сложно уйти без покупки!
Ждём вас по адресу:
Тула, Новомосковское шоссе, 15.