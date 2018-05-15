Hyundai в Туле: с новым дизайном в сезон спецпредложений на Solaris, Sonata и Santa Fe

Hyundai проводит масштабное обновление своих автосалонов. Изменения коснулись внутреннего и внешнего облика дилерского центра на Новомосковском шоссе, 15.

Салон перешёл на стандарт GDSI (Global Dealership Space Identity), который включает в себя изменения как внешней идентификации, так и внутреннего интерьера. Ребрендинг позволил создать узнаваемый стиль, с основным акцентом на текстуры и оттенки дерева и комбинации натуральных материалов.

Такие перемены отвечают новой концепции бренда, которая теперь выражает гармонию между природой и технологическими достижениями, реализованными в автомобилях Hyundai.

Все изменения направлены на то, чтобы посещение дилерского центра стало для вас еще более комфортным.

Приезжайте, оцените изменения, пройдите тест-драйв любой модели Hyundai и воспользуйтесь специальными предложениями!

Только в мае действуют отличные условия по кредитам и серьезные скидки на автомобили, которые не оставят равнодушными. Каждому клиенту мы предлагаем индивидуальное выгодное условие на покупку нового автомобиля Solaris, Sonata и Santa Fe.

В мае в дилерском центре Hyundai вы сможете:

1. Взять кредит на машину всего под 5%

Специальная ставка распространяется на модели Solaris, Creta (в комплектации CTW52G61GGG013), Elantra, Tucson.*

Важно, что 5% - не маркетинговая, а реальная, честная ставка, которая указана в кредитном договоре.

Очень выгодная программа с минимальной переплатой по процентам! Приятной особенностью является быстрое решение о выдаче кредита — ответ от банка приходит в течение 30 минут.

2. В два раза уменьшить платежи по кредиту

и получить КАСКО в подарок

Обратите внимание на программу «Старт» с остаточным платежом. Это удобно для тех, кто привык регулярно менять автомобиль на новый, но не готов к большим ежемесячным платежам. Ежемесячные платежи по программе «Старт» в среднем в 2 раза ниже, чем по обычному кредиту, что делает покупку и обслуживание автомобиля более комфортными.

Суть программы в том, что часть кредита, а именно 45% (остаточная стоимость), не включатся в ежемесячные платежи.

Вы можете купить Hyundai и ездить на нём 3 года, не оплачивая сразу

всю его стоимость.

Через 3 года вы сами решаете, что делать с автомобилем и остатком долга: погасить и оставить машину себе, вернуть автомобиль банку или обменять его на новый Hyundai, отдав прежний в trade-in.

Приятным и солидным бонусом для покупателей, которые воспользуются программой «Старт» в мае, будет полис страхования КАСКО — его вы получите в подарок. Модели, участвующие в программе: Santa Fe, Sonata, Grand Santa Fe, Solaris, Creta (в комплектации CTW52G61GGG013), Elantra, Tucson.**

3. Получить специальный пакет «Привилегия»

при покупке автомобиля Sonata

Предложение действует для физических лиц, приобретающих новый автомобиль Hyundai Sonata, включая покупку в кредит по программе Hyundai Finance.

Подробности акций — в дилерском центре Hyundai по телефону: +7 (4872) 50-20-30 .

Hyundai — сложно уйти без покупки!

Ждём вас по адресу:

Тула, Новомосковское шоссе, 15.

*5.0% годовых — процентная ставка в кредитном договоре. Первый взнос от 30% от стоимости а/м. Срок кредита 12−36 месяцев. Мин. сумма кредита — 50 000 руб., макс. сумма — 6 500 000 руб. Обязательно оформление КАСКО на весь срок кредита. ООО «Русфинанс Банк», ген.лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013, ООО «Сетелем Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 2168.

** Подробности и условия страхования — у страховых компаний-партнеров. Партнёры программы: СК «Ингосстрах» и СК «ВСК».

*** Обязательным условием пакета «Привилегия» является приобретение полного полиса КАСКО от СК «ВСК» за свой счёт.