Учеба ждет своих героев!

Школьная кампания с таким названием стартовала в ТРЦ «Макси» и будет радовать туляков калейдоскопом товаров и приятными скидками до 31 августа.

Итак, если вам что-то надо купить к новому учебному году — айда в «Макси»!

Детский сад, школа, институт… Проведенные в них годы, пожалуй, самые яркие и счастливые в нашей жизни. Сделать пребывание в школе максимально приятным поможет стильная одежда, модная обувь, красивые ручки и тетрадки, удобный ранец, полезные гаджеты и другие приятные мелочи. Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки, студенты и аспиранты! Все-все-все, кому уже исполнилось пять лет и пока еще нет двадцати двух!

В «Макси» вы сможете найти абсолютно всё — от кисточки до платья, от скрепки до портфеля, от ручки до ноутбука — и стать счастливым обладателем этих так необходимых в учебе вещей.

Практичная одежда и обувь на каждый день, праздничные наряды для особого случая, наборы для творчества, краски, карандаши, альбомы и еще много всякой всячины можно найти в бутиках ТРЦ «Макси». К новому учебному году необходимо собрать все по вашему списку, ничего не упустив! Опытные продавцы-консультанты помогут вам подобрать все четко по размеру, учитывая вкус и финансовые возможности.

Также в торгово-развлекательном центре «Макси» — хитовая подборка технологичных новинок в помощь выпускникам и студентам, ведь без современных гаджетов «грызть гранит науки» намного сложнее.

ТРЦ «Макси» воистину огромен! За день приятного шопинга вы обойдете десятки магазинов, определитесь с самыми нужными и важными для вас товарами, а также получите море удовольствия и заряд позитива.

Так, выбрать одежду — школьную форму, блузки, рубашки, кофточки, колготки и многое другое — можно в магазинах «Олли», Mothercare, «Детский мир», «Спорт­мастер», Acoola, «Модный ребенок», «Глория Джинс».

В ТРЦ «Макси» более 20 обувных магазинов: где же, если не здесь, покупать современную и удобную обувь? Классические лодочки на каждый день, изысканные туфельки на праздник, удобная «сменка», в которой ноги не будут уставать в течение нескольких часов, отличная спортивная обувь. Заходите в Adidas, Zenden, Kari, Rieker, Prospect, дом обуви «Тофа», «Легкий шаг», SOLOSTYLE и многие другие обувные магазины — в августе здесь представлены новые коллекции и предлагаются очень хорошие скидки. Скоро открытие магазинов Chester и Terranova. За современными канцтоварами приходите в «ОфисМаг» и «Леонардо», за учебниками — в «Букварь». Ждет вас и «Лента» — здесь есть целый отдел товаров для школы.

Торгово-развлекательный центр «Макси» подготовил сюрприз для своих гостей — большую школьную ярмарку, которая пройдет 26 и 27 августа с 12.00 до 19.00 в большом атриуме на первом этаже. Это настоящее событие для родителей, которые хотят записать ребенка на дополнительные занятия, но не знают, на чем остановить внимание. Участниками ярмарки станут развивающие и языковые центры, музыкальные и творческие коллективы, танцевальные и вокальные студии, учебные и научные центры, спортивные школы и секции, детские клубы и частные детские сады. Их представители придут, чтобы познакомить туляков с тем, чем они занимаются. Ярмарка станет очень ярким событием. Гостей ТРЦ «Макси» ждет развлекательная программа с модным дефиле, творческими номерами, фотозоной, конкурсами и подарками.

И самое приятное — скидки!

Такие весомые скидки — до 70% – можно получить в обувном магазине Zenden. До 50% дешевле можно приобрести товары в «Леонардо» и обновить гардероб в Magnus, скидка до 80% в магазине SOLOSTYLE. Acoola дает скидку в 50% на вторую вещь, в парикмахерской «Кеша хороший» постричься со скидкой 20%, если приведешь с собой друга. За полцены в августе можно посетить «Мануфакторию».

А вот семейный развлекательный центр «ЛетоПарк» придумал акцию «Минутки за пятерки», главный приз — гироскутер, мечта современной детворы. Участвуйте и побеждайте!

Все скидки и акции, а также подробную информацию об акционном товаре и сроках действия скидок можно посмотреть на сайте tula. maxi-shopping.ru.

Тула, ул. Пролетарская, 2

8-800-100-27-27

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