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Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков
Автор Анна Чекмазова. Фото из архива секции.

Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков

Расскажем о том, как занять ребенка полезным и активным делом.

Сидение на одном месте, бесконечное нахождение в гаджетах, бездумный просмотр ленты новостей — стоп, так нельзя. Для здоровья и развития нужен подвижный образ жизни!

 

На базе Центра дополнительного образования проводятся занятия спортивным туризмом для детей от 8 лет и старше. Что примечательно, бесплатно и с выдачей специального оборудования.

Здесь учат преодолевать препятствия и ориентироваться в лесу, ходят как в походы выходного дня, так и в многодневные. Дети обучаются работать с веревкой, приспособлениями для подъема, спуска, личной и групповой страховкой. Есть возможность получения спортивных разрядов и званий.

Руководитель спортивного клуба туристов «Авантюра» Юрий Геннадьевич Степанов:

– Туризм развивает с разных сторон. В первую очередь, с физической. Но не только. Преодоление препятствий тренирует характер, а общение в коллективе и общие задачи — умение взаимодействовать в команде.

Формируется самостоятельность, которая полезна не только в походе, но и в повседневной жизни. Дети выполняют такие бытовые обязанности, как сбор дров, организация питания на всех участников, приготовление еды на костре, мытье котла и другие. Конечно, всё под присмотром взрослых, но тем не менее основное делают сами.

Я занимаюсь туризмом, потому что люблю это дело. Вижу большой смысл в том, чтобы обучать детей. А также люблю природу и путешествия. Мы ходим в походы по Тульской области, другим регионам, выезжаем на юг, в горы на Кавказ, в Карелию.

Дети заняты постоянно, в любое время года: летом — походы пешком, на велосипедах, байдарках, зимой — на лыжах.

Конечно, не следует насильно приводить ребенка на занятия, когда он категорически против. Стоит попробовать заинтересовать его: рассказать о том, что он может попробовать, познакомить с инструктором, показать вдохновляющие фотографии из жизни клуба. Много фотоальбомов можно увидеть в группе ВКонтакте.

 

Занятия для детей проходят по понедельникам, средам и пятницам с 16.00 до 18.30 в Центре дополнительного образования по адресу: Тула, ул. Кутузова, 20-в.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (953) 423-49-60 или ВКонтакте (Степанов Юрий Геннадьевич).

 

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Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 1
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 2
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 3
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 4
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 5
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 6
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 7
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 8
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 9
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 10
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 11
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков, Фото: 12
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