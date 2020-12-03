Встречайте: автомобили CHANGAN уже в Туле!

Официальный дилер CHANGAN Центр Автокласс уже ждет на тест-драйв всех желающих.

CHANGAN появился в России всего несколько лет назад и уже заслужил общественное признание. И в этом году продажи автомобилей этой марки в нашей стране выросли в шесть раз. И вот CHANGAN в нашем городе!

продажа новых автомобилей,

запчастей и аксессуаров,

регулярное ТО,

работы по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования и охранных систем.

Автосалон CHANGAN также предлагает клиентам выгодные программы кредитования от банков-партнеров.

Вы можете записаться на тест-драйв и лично испытать удовольствие от вождения этих технологичных и мощных кроссоверов!

Выбираем!

Самые запрашиваемые модели декабря CHANGAN: CS35PLUS (от 1 239 090 руб.) с выгодой до 70 000 ? и CS75FL (от 1499 900.) с выгодой до 130 000 ?

Changan CS35PLUS: сильный и технологичный!

Красивый и динамичный кроссовер с объемом двигателя 1,6 л, под капотом 128 л.с. Агрессивные линии кузова, эффектная оптика с функцией Follow me home и приличный дорожный просвет 180 мм.

На 6-ступенчатом автомате Aisin 3 generation кроссовер разгоняется до 164 км/ч, на 5-ступенчатой механике — до 174 км/ч.

Автомобиль оснащен бесключевым доступом и дистанционным запуском мотора. В ногу со временем — сенсорный экран с диагональю 10,25 дюймов, бортовой компьютер с 4-дюймовым дисплеем, системой Hands Free с функцией шумоподавления.

Для удобства водителя и пассажиров: эргономичные сиденья с электрорегулировками, просторный салон и вместительный багажник объемом 403 литра, кондиционер или климат-контроль с сенсорным управлением.

Для безопасности: фронтальные и боковые подушки безопасности, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система контроля давления в шинах (TMPS)..

Подробнее здесь.

CS75FL — мощный красавец внедорожник!

Двигатель 1,8 л, под капотом — 150 «лошадей». На 6-ступенчатой автоматической КПП AISIN эта модель от Changan разгоняется до 180 км/ч.

Есть два варианта — с передним приводом и полным. Клиренс еще выше — 2000 мм: то, что нужно для российских дорог и моря приключений!

Независимая подвеска типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости.

Для удобства водителя и пассажиров: эргономичные сиденья с электрорегулировками, просторный салон и вместительный багажник объемом 520 литров, кондиционер или климат-контроль с сенсорным управлением.

История

Компания CHANGAN была основана в 1862 году и входит в «Большую четвёрку» автопроизводителей Китая. Сейчас у CHANGAN помимо собственного производства есть совместное производство с рядом международных автомобильных брендов, таких как Mazda, Ford, Suzuki, PSA. В 2018 году проведен масштабный пробег 55 беспилотных автомобилей. В июле 2019 года была проведена презентация технологии беспилотного вождения L4.

К концу 2019-ого года компания насчитывает 180 лабораторий в шести странах мира, собственную лабораторию краш-тестов, крупнейший в Азии полигон с более 70 различных видов покрытия, а также 35 заводов по производству автомобилей и двигателей.

Почему CHANGAN так полюбился россиянам? Эти автомобили идеально подходят для российских дорог, климата и особенностей русской езды! CHANGAN специально подготовили для России и тестировали в самых холодных регионах!

знали?

В китайском языке CHANG означает «долговременный», AN — «безопасность». Таким образом, идею, лежащую в основе бренда CHANGAN, можно сформулировать следующим образом — «Безопасность, проверенная временем».

Чанган Центр Автокласс

300045, Тула, Новомосковское шоссе, 27

www.tula.changanauto.ru

+7 (4872) 70-90-90