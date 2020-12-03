город
город
Регистрация
Встречайте: автомобили CHANGAN уже в Туле!
Партнерский материал

Встречайте: автомобили CHANGAN уже в Туле!

Официальный дилер CHANGAN Центр Автокласс уже ждет на тест-драйв всех желающих.

CHANGAN появился в России всего несколько лет назад и уже заслужил общественное признание. И в этом году продажи автомобилей этой марки в нашей стране выросли в шесть раз. И вот CHANGAN в нашем городе!
 
  • продажа новых автомобилей,
  • запчастей и аксессуаров,
  • регулярное ТО,
  • работы по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования и охранных систем.
Автосалон CHANGAN также предлагает клиентам выгодные программы кредитования от банков-партнеров.
 
Вы можете записаться на тест-драйв и лично испытать удовольствие от вождения этих технологичных и мощных кроссоверов!
 
Выбираем!

Самые запрашиваемые модели декабря CHANGAN: CS35PLUS (от 1 239 090 руб.) с выгодой до 70 000 ? и CS75FL (от 1499 900.) с выгодой до 130 000 ?

Changan CS35PLUS: сильный и технологичный!

Красивый и динамичный кроссовер с объемом двигателя 1,6 л, под капотом 128 л.с. Агрессивные линии кузова, эффектная оптика с функцией Follow me home и приличный дорожный просвет 180 мм.
 
На 6-ступенчатом автомате Aisin 3 generation кроссовер разгоняется до 164 км/ч, на 5-ступенчатой механике — до 174 км/ч.
 
Автомобиль оснащен бесключевым доступом и дистанционным запуском мотора. В ногу со временем — сенсорный экран с диагональю 10,25 дюймов, бортовой компьютер с 4-дюймовым дисплеем, системой Hands Free с функцией шумоподавления.
 
Для удобства водителя и пассажиров: эргономичные сиденья с электрорегулировками, просторный салон и вместительный багажник объемом 403 литра, кондиционер или климат-контроль с сенсорным управлением.
 

Для безопасности: фронтальные и боковые подушки безопасности, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система контроля давления в шинах (TMPS)..

Подробнее здесь.

Галерея
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 1
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 2
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 3
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 4
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 5
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 6
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 7
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 8
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 9
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 10
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 11
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 12
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 13
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 14
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 15
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 16
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 17
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 18
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 19
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 20
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 21
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 22
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 23
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 24
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 25
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 26
Автомобили CHANGAN уже в Туле!, Фото: 27
показать все фотографии

CS75FL — мощный красавец внедорожник!

 
Двигатель 1,8 л, под капотом — 150 «лошадей». На 6-ступенчатой автоматической КПП AISIN эта модель от Changan разгоняется до 180 км/ч.
 
Есть два варианта — с передним приводом и полным. Клиренс еще выше — 2000 мм: то, что нужно для российских дорог и моря приключений!
 
Независимая подвеска типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости.
 
Для удобства водителя и пассажиров: эргономичные сиденья с электрорегулировками, просторный салон и вместительный багажник объемом 520 литров, кондиционер или климат-контроль с сенсорным управлением.
 
Подробнее здесь.
 
История
Компания CHANGAN была основана в 1862 году и входит в «Большую четвёрку» автопроизводителей Китая. Сейчас у CHANGAN помимо собственного производства есть совместное производство с рядом международных автомобильных брендов, таких как Mazda, Ford, Suzuki, PSA. В 2018 году проведен масштабный пробег 55 беспилотных автомобилей. В июле 2019 года была проведена презентация технологии беспилотного вождения L4.
 
К концу 2019-ого года компания насчитывает 180 лабораторий в шести странах мира, собственную лабораторию краш-тестов, крупнейший в Азии полигон с более 70 различных видов покрытия, а также 35 заводов по производству автомобилей и двигателей.
 
Почему CHANGAN так полюбился россиянам? Эти автомобили идеально подходят для российских дорог, климата и особенностей русской езды! CHANGAN специально подготовили для России и тестировали в самых холодных регионах!
знали?

В китайском языке CHANG означает «долговременный», AN — «безопасность». Таким образом, идею, лежащую в основе бренда CHANGAN, можно сформулировать следующим образом — «Безопасность, проверенная временем».

Чанган Центр Автокласс

300045, Тула, Новомосковское шоссе, 27

 

www.tula.changanauto.ru

+7 (4872) 70-90-90

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 17:45
Другие статьи по темам
Событие
CHANGANавтосалон
Место
Тула
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков
Спортивный туризм в Туле: бесплатные занятия для детей и подростков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.