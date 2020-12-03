Подростковая анорексия: как вовремя заметить и чем помочь

Как распознать у ребенка недуг, пока не стало слишком поздно, и как вести себя, чтобы не усугубить ситуацию, в серии прямых эфиров «ВКонтакте» рассказал подростковый психиатр с 40-летним стажем работы Александр Козлов.



Александр Козлов:

– Анорексия в широком смысле – это нарушение пищевого поведения в сторону снижения аппетита, количества потребляемой пищи, не связанное напрямую с нарушением отношения к себе. У подростков часто встречается нервная анорексия, это психическое расстройство. В его основе лежит желание человека изменить себя, свое физическое я, чаще всего – похудеть.

– Кто чаще всего сталкивается с анорексией?

– Те, для кого внешний вид имеет сверхценное значение, то есть такое, которое лежит в центре всех переживаний человека. Естественно, что такой интерес к своему физическому «я» присущ прежде всего подросткам и молодым людям. В особой зоне риска подростки в период, когда они вышли из детского возраста, но до взрослого еще не дотянули, и от этого их «штормит».

Сейчас анорексия бывает и у мальчиков, но 90% случаев по-прежнему приходится на девочек. Их тревожит, когда их внешний вид, по их мнению, не соотносится со стандартами.

– Как понять, что с ребенком что-то не так?

– Надо обратить внимание, если проявляется несвойственное ранее отношение к себе и к пище. Появляется особый интерес к диетам, в разговорах центральное место занимает тема похудения и специальных упражнений для этого. Причем эти разговоры становятся эмоционально насыщенными. Также появляется ранимость, любое мнение вызывает непропорциональную, чрезмерную реакцию, которая проявляется и в экспрессии, и в длительности переработки сообщения. Человек буквально застревает на этом. Дети или подростки начинают стесняться себя, закрывают проблемные, как им кажется, места: определенным образом садятся, покупают другую одежду.

Помощь бывает нужна почти всегда, когда подросток начинает расценивать свою особенность как дефект и становится одержим этой идеей.

– К кому обращаться в такой ситуации?

– Сначала к педиатру или терапевту, в зависимости от возраста. Вам нужно сообщить об изменении пищевого поведения. Врач оценит, есть ли дефицит веса, обменные нарушения, изменения в формуле крови. У девочек при диетах часто появляются проблемы с менструальным циклом, поэтому иногда требуются консультации более узких специалистов. На это в случае необходимости укажет педиатр.

Можно обратиться сразу и к психиатру. Именно к психиатру, а не к психологу или психотерапевту. Это важно, чтобы определить, есть ли у человека психические расстройства, и, если они обнаружатся, сразу же приступить к лечению.

– Моя дочь столкнулась с проблемой, о которой вы говорите. Ей 16 лет, она начала формироваться как девушка, быстро набирает лишний вес и очень из-за этого комплексует. Стала раздражительной и много плачет. Что вы посоветуете?

– Советы я дам маме. Прежде всего, относитесь к дочери с пониманием. Она должна видеть в обращении к себе не человека, который отвергает ее переживания, а того, кто ей сочувствует и старается понять.

На поведенческом уровне продемонстрируйте девочке, что ее переживания не пустяк. В любом случае переживания есть, они значимы для человека, чем бы ни были вызваны. Если вы не будете поддерживать дочь и приуменьшите ее проблемы, то только отдалите ее от себя.

Нужно сказать: «Я вижу, что это тебя сильно волнует». Запомните фразу, это универсальная формула, которая помогает в решении многих проблем подростков.

Второе: вы должны дать аккуратный посыл, что это не обязательно болезнь, это может быть возрастным этапом. Но не говорите прямо, что такое бывает почти у всех в этом возрасте, что все девочки так начинают себя воспринимать, иначе есть риск, что ребенок воспримет это как отрицание проблемы. Скажите, что вы не уверены, но читали, что такое бывает, нужна помощь и есть специалисты, которые помогут. Это настроит на позитивное восприятие помощи.

Затем нужно спросить: «Как ты отнесешься, если мы обратимся к специалистам?» Если ребенок говорит, что хочет пойти к психологу, а не к психиатру, нужно согласиться даже на этот неправильный порядок помощи, но предварительно необходимо поговорить с психологом, чтобы он тоже посоветовал врача.

Надо принять максимально все, что можно, от ребенка. Все его варианты помощи, все его проблемы, тогда он включится во взаимодействие и лечение будет успешным. Какие бы нелепые, на ваш взгляд, доводы ни приводил подросток, их нужно понять и принять без всяких но. Это универсальный совет. Остальное будет решать специалист индивидуально.

– Как нужно вести себя с подростком, чтобы ему в голову не приходили навязчивые мысли об изменении себя?

– Я бы посоветовал всем изначально вдумчиво и бережно относиться к оценочным суждениям касаемо внешности. Иногда даже в семье этого не замечают. Отец может сказать дочери: «Ну, что-то ты разожралась! Доченька, тебе нужно похудеть». И если это еще поддерживается мамой и бабушкой, то у подростка идет понимание, что его отвергают по физическому облику со стороны всей семьи.

Тут же могут подключаться и учителя, которые говорят: «Вы сейчас сытое поколение. Посмотрите, какие все упитанные».

Если такое есть, нужно срочно перестраивать общение в семье и школе. Даже если слова не доведут до анорексии, они точно ранят детей и подростков и нанесут психологическую травму.

Вообще нужно избегать оценочных суждений в отношении детей, подростков да и всех людей вокруг. Будьте осторожны с языком! Важно укреплять самооценку человека, отмечая достоинства его поступков. Смотрите на примере. Мальчик прибрал квартиру. Вы можете сказать: «Какой ты молодец! Какой ты хороший!» То есть вы оцените его личность. Или вы можете сказать: «Мне так приятно! Я чувствую, что ты очень старался, и квартира выглядит по-другому».

В этом случае человек оценит себя сам. И не станет зависимым от мнения окружающих. Это очень важно.

Отмечайте действия и поступки, которые вам приятны, замечайте в детях хотя бы это.

А еще хорошо, когда к моменту подросткового возраста дети подходят с определёнными интересами в жизни. Тогда у них есть больший ресурс для того, чтобы справиться с различными ситуациями. Чем менее ребенок развит как личность, тем больше он подвержен внешнему влиянию.