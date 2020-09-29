Самые ожидаемые книжные новинки осени

Виктор Пелевин «Непобедимое солнце», 18+

Саша — продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. Саша встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц — и других интересных людей (и не только). Какой стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги.

Энн Кливз «Рассказывая сказки», 16+

Десять лет прошло с тех пор, как Джини Лонг обвинили в убийстве пятнадцатилетней Эбигейл Мэнтел. А теперь обитатели Йоркширской деревни Элвет с ужасом узнают, что появились новые улики, свидетельствующие о невиновности Джини. Значит, убийца Эбигейл все еще на свободе. Инспектор Вера Стэнхоуп начинает новое расследование в прибрежной деревне, и ее жители вынуждены вернуться в то время, о котором они надеялись забыть.

Екатерина Марголис «Венеция. Карантинные хроники», 16+

Екатерина Марголис — художник, писатель, преподаватель живописи, участник персональных и коллективных выставок в Европе, США и России. Родилась в Москве, живет и работает в Венеции. В основу этой книги легли заметки и акварели автора. Это художественный дневник, запечатлевший изменения, происходящие с человеком и с городом в ходе небывалых событий – пандемии, обрушившейся на весь мир и, в том числе, на итальянскую Венецию.

Фредерик Бегбедер «Человек, который плакал от смеха», 18+

Одни женщины получает всё, другие — всё, что заслуживают… Зависть съедает Эмбер изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети — то, чего у неё никогда не было — Дафна принимает как должное. Но Эмбер отнимет у неё все, потому что у неё есть план… План, который исполняется как по нотам, — вопрос только в том, действительно ли Эмбер захочет заполучить всё, что досталось от жизни Дафне?

Линн Зуберис «Сверхъестественное. Как актеры и фанаты помогли друг другу уничтожить внутренних монстров», 16+

15 лет назад на экраны вышел первый эпизод сериала о двух братьях, которые объединились ради поисков пропавшего отца. За прошедшие годы Сэм и Дин Винчестеры одолели тысячи монстров, но на смену им всегда приходили новые. И братья продолжали борьбу несмотря ни на что. И продолжают до сих пор - в финальном пятнадцатом сезоне. Это удивительная история о том, как сериал "Сверхъестественное" изменил жизни людей вокруг себя. Вы не узнаете веселые истории со съемок или анализ успеха сериала, вы получите нечто большее - возможность стать частью семьи, которая только в России насчитывает более миллиона человек.

Кевин Кван «Проблемы безумно богатых азиатов», 16+

Ник Янг, потомок известного рода, навеки поссорился с любимой бабушкой, могущественной Шан Суи из-за женитьбы. Его бабушка мечтала оставить ему все свое богатство и бесценное недвижимое имущество, но, по слухам, переписала завещание. И вот древняя Шан Суи лежит при смерти, а внука, приехавшего помириться с бабушкой перед ее кончиной, даже не пускают на порог. Вокруг лакомого куска роятся вероятные наследники, и плетутся немыслимые интриги. Кому же достанется великолепное поместье, будоражащее умы самых богатых людей Азии?

Джули Кэплин «Маленькая кондитерская в Бруклине», 16+

У Софи Беннингс новая жизнь. Она рассталась с парнем, покинула родной Лондон и с головой погрузилась в работу. На новом месте, в Бруклине, Софи снимает квартирку, под которой находится чудесная кондитерская. Добродушная владелица знакомит Софи со своим симпатичным кузеном, и вот тут начинается самое интересное…





Екатерина Соболь «Анима. Медная чайка», 12+

Гвен – дочь великой волшебницы. Она и сама неплохо умеет творить магию и дружит с лесным духом. Но однажды происходит ужасное – деревню захватывают Ястребы, а Гвен неосторожно заключает сделку с самой Тенью. Та может вернуть единственное, что для Гвен важно, если… если будет выполнено одно условие. Ради этого Гвен отправляется навстречу приключениям, опасностям и неожиданным знакомствам. Главное, не потерять вещицу, обычную только на первый взгляд – дешевую медную брошку в виде чайки.

Януш Леон Вишневский «Одиночество в сети. Возвращение к началу», 18+

Герои «Одиночества в сети» расстались после долгого и страстного романа, а через 9 месяцев у Агнешки и ее законного мужа родился сын Якуб. Годы идут, Якуб взрослеет. Сейчас ему 21 год, он — студент факультета информатики в университете, и однажды благодаря Интернету знакомится с очаровательной Надей. Однажды Надя обнаруживает, что герои книги, которую она читает, кажутся ей слишком знакомыми, и каким-то образом связаны с жизнью любимого. Она делится с Якубом своими подозрениями. Они вместе начинают поиски и наталкиваются на тайну. Но имеют ли они право раскрывать чужие секреты?

Панов В., Витковский Т., Лукьяненко С., Вегашин В., Лазарчук А. и др. «ПостЭпидемия», 16+

Впервые в современной истории ведущие русские писатели создали сборник рассказов, откликнувшись на актуальные события, происходящие как в нашей стране, так и во всем мире в реальном времени. В книге «ПостЭпидемия», созданной трудом как известных, так и начинающих авторов, рассматриваются варианты будущего, ожидающего всех нас после пандемии Covid-19; этот проект начинался в Интернете и в настоящий момент перенесен в бумажный формат.

«читай-город»

Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах «Читай-город».