город
город
Регистрация
Богатырский турнир «Сила Тулы»: как самые мощные спортсмены тащили на себе многотонный грузовик
Фото Максима Котенева.

Богатырский турнир «Сила Тулы»: как самые мощные спортсмены тащили на себе многотонный грузовик

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с соревнований по силовому экстриму!

Богатырский турнир «Сила Тулы» традиционно проводится в День города. В этот раз из-за большого количества праздничных мероприятий площадку для соревнований пришлось изменить — с площади Ленина спортсмены «переехали» на Пролетарскую набережную. 

Организаторы турнира по силовому экстриму — Федерация тяжелой атлетики Тульской области, спортивный клуб «Андрей» и фитнес-центр «Салют».

Из-за пандемии в этот раз количество участников было решено сократить до 12. Из них пятеро — это очаровательные женщины. Как рассказал корреспонденту Myslo президент спортивного клуба «Андрей», председатель областной федерации бодибилдинга и фитнеса Андрей Павловский, помериться богатырской силой приехали ребята из Орла, Богородицка, Новомосковска, Ельца и Тулы.

Андрей Георгиевич напомнил, что эти соревнования проходят в областном центре с 2003 года.

Цель состязаний — популяризация здорового образа жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики региона Борис Серегин уверен: сильные люди — сильная страна.

- Наша позиция — нет ничего невозможного! Этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте. Для этого спортсменам нужны природные данные и физическая подготовка. Мы хотим показать, что сила была, есть и будет!

Мужчины соревновались в четырех упражнениях: жим викингов, тяга авто, эстафета и лестница силы.


Это жим викингов. Спортсменам нужно было поднять конструкцию с весом 150 кг!

Расскажем о самом эффектном упражнении — тяга авто. Участнику нужно было протащить за собой семитонный грузовик. Такое вообще возможно? Еще как! Не зря турнир называется богатырским. Обратите внимание, что спортсмены тянули авто без каната — на себе.

Это было, пожалуй, одно из самых сложных заданий у мужчин. Хотя остальные тоже не особо легкие. Проход с 320-килограммовым коромыслом, кантовка 350-килограммовой шины, а затем лестница силы — взойти на ступеньки с двумя гантелями — сначала по 170 кг, потом по 200 и 220 кг. Все справились.

У девушек задания были практически аналогичными, разве что более щадящие. Так, им нужно было протащить машину полегче, чем мужчинам — двухтонную «Газель». Не у всех спортсменок с первого раза получилось сдвинуть с места эту громадину железа!

Как в такой хрупкой девушке умещается столько силы?

Кстати, попробовать свои силы в этих же упражнениях мог любой зритель. Победители получили подарки от организаторов.

 

Спортсмены справились со всеми заданиями. В итоге места распределились следующим образом:

Мужчины:

  1. Кузьмин Александр (Елец)
  2. Бордюженко Василий (Тула)
  3. Жданов Виталий (Тула)
  4. Чикунов Евгений (Орёл)
  5. Кирюшкин Вадим (Москва)
  6. Шмаков Юрий (Новомосковск)
  7. Курбатский Борис (Владимир)

Девушки:

  1. Яремюк Ольга (Богородицк)
  2. Буренкова Олеся (Тула)
  3. Аганина Ольга (Богородицк)
  4. Еркина Диана (Орёл)
  5. Батова Надежда (Тула)
 

Главным судьей соревнований стал известный российский силач Игорь Педан — победитель турнира «Самый сильный человек России» 2004 года, чемпион мира по силовому экстриму, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.

- Организация соревнований очень профессиональная! Борьба на площадке была серьезная, много молодых ребят, которые растут над собой, главное, что им нравится этим заниматься. Я многих спортсменов здесь знаю, видно, что они стали сильнее.

Игорь дал совет спортсменам, только ступившим на путь силового экстрима.

- Нужно иметь силовую базу — крепкие ноги, плечи. Поэтому желательно окрепнуть со штангой, а потом пробовать себя в силовом экстриме. Закупить оборудование: покрышки, бревна и т. д. А еще в этом виде спорта надо уметь терпеть! Здесь много упражнений на выносливость. Бывает перетерпеть очень тяжело, силы кончаются, но характер может сыграть большую роль.

А еще, по словам силача, на соревнованиях очень важна поддержка зрителей. Это прибавляет к силам спортсмена 20%.

 

У победителя богатырского турнира Александра Кузьмина была одна из самых классных поддержек. Вместе со спортсменом в Тулу из Ельца приехала его очаровательная девушка, которая поддерживала мужчину на протяжении всего времени.

- Когда меня пригласили на турнир, я взял время подумать, так как незадолго до этого на других соревнованиях в Севастополе «Евразийские игры» я травмировал руку (частичный отрыв бицепса руки). Но всё же решился поучаствовать в «Силе Тулы». Не ставил перед собой цель занять первое место, я реально расценивал свои возможности, да и соперники были сильные и хорошо подготовленные. Перед турниром была жеребьёвка, мне выпал первый номер. На начальном испытании была сложность в том, что пришлось задавать темп участникам, в итоге 19 повторений в первом упражнении дали мне третье место. В остальных заданиях держал лидерскую позицию. Своим выступлением доволен и хочу выразить огромную благодарность организаторам за высокий уровень проведения.

Самой сильной женщиной стала Ольга Яремюк из Богородицка:

- Я тренируюсь уже четыре года, постоянно готовлюсь к разным силовым соревнованиям по тяжелой атлетике, силовому экстриму, пауэрлифтингу. Мне нравится этим заниматься. Кто-то любит крючком вязать, а я — железки поднимать. Силовой экстрим — не женский вид спорта? Думаю, это стереотип, можно быть сильной, но при этом еще и женственной.

Конечно, на «Силу Тулы» я ехала за личными рекордами. Но никогда нельзя угадать, победишь ты или нет. Конкуренция всегда сильная. Своим результатом я довольна, на каждом упражнении выкладывалась на полную. Огромное спасибо моему тренеру Евгению Первышину!

Галерея
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 1
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 2
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 3
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 4
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 5
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 6
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 7
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 8
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 9
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 10
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 11
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 12
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 13
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 14
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 15
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 16
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 17
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 18
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 19
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 20
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 21
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 22
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 23
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 24
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 25
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 26
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 27
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 28
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 29
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 30
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 31
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 32
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 33
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 34
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 35
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 36
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 37
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 38
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 39
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 40
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 41
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 42
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 43
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 44
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 45
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 46
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 47
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 48
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 49
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 50
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 51
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 52
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 53
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 54
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 55
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 56
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 57
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 58
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 59
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 60
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 61
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 62
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 63
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 64
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 65
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 66
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 67
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 68
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 69
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 70
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 71
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 72
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 73
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 74
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 75
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 76
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 77
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 78
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 79
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 80
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 81
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 82
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 83
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 84
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 85
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 86
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 87
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 88
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 89
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 90
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 91
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 92
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 93
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 94
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 95
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 96
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 97
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 98
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 99
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 100
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 101
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 102
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 103
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 104
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 105
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 106
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 107
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 108
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 109
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 110
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 111
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 112
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 113
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 114
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 115
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 116
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 117
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 118
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 119
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 120
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 121
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 122
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 123
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 124
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 125
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 126
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 127
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 128
Богатырский турнир "Сила Тулы 2020", Фото: 129
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 16:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Сила ТулыБогатырский турнир
Актриса Мария Миронова: «Свадьба» для меня — огромный кусок счастья и бесшабашной юности!
Актриса Мария Миронова: «Свадьба» для меня — огромный кусок счастья и бесшабашной юности!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.