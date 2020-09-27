Богатырский турнир «Сила Тулы»: как самые мощные спортсмены тащили на себе многотонный грузовик

Фото Максима Котенева.

Богатырский турнир «Сила Тулы» традиционно проводится в День города. В этот раз из-за большого количества праздничных мероприятий площадку для соревнований пришлось изменить — с площади Ленина спортсмены «переехали» на Пролетарскую набережную.

Организаторы турнира по силовому экстриму — Федерация тяжелой атлетики Тульской области, спортивный клуб «Андрей» и фитнес-центр «Салют».

Из-за пандемии в этот раз количество участников было решено сократить до 12. Из них пятеро — это очаровательные женщины. Как рассказал корреспонденту Myslo президент спортивного клуба «Андрей», председатель областной федерации бодибилдинга и фитнеса Андрей Павловский, помериться богатырской силой приехали ребята из Орла, Богородицка, Новомосковска, Ельца и Тулы.

Андрей Георгиевич напомнил, что эти соревнования проходят в областном центре с 2003 года.

Цель состязаний — популяризация здорового образа жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики региона Борис Серегин уверен: сильные люди — сильная страна.

- Наша позиция — нет ничего невозможного! Этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте. Для этого спортсменам нужны природные данные и физическая подготовка. Мы хотим показать, что сила была, есть и будет!

Мужчины соревновались в четырех упражнениях: жим викингов, тяга авто, эстафета и лестница силы.



Это жим викингов. Спортсменам нужно было поднять конструкцию с весом 150 кг!

Расскажем о самом эффектном упражнении — тяга авто. Участнику нужно было протащить за собой семитонный грузовик. Такое вообще возможно? Еще как! Не зря турнир называется богатырским. Обратите внимание, что спортсмены тянули авто без каната — на себе.

Это было, пожалуй, одно из самых сложных заданий у мужчин. Хотя остальные тоже не особо легкие. Проход с 320-килограммовым коромыслом, кантовка 350-килограммовой шины, а затем лестница силы — взойти на ступеньки с двумя гантелями — сначала по 170 кг, потом по 200 и 220 кг. Все справились.

У девушек задания были практически аналогичными, разве что более щадящие. Так, им нужно было протащить машину полегче, чем мужчинам — двухтонную «Газель». Не у всех спортсменок с первого раза получилось сдвинуть с места эту громадину железа!

Как в такой хрупкой девушке умещается столько силы?

Кстати, попробовать свои силы в этих же упражнениях мог любой зритель. Победители получили подарки от организаторов.

Спортсмены справились со всеми заданиями. В итоге места распределились следующим образом:

Мужчины:

Кузьмин Александр (Елец) Бордюженко Василий (Тула) Жданов Виталий (Тула) Чикунов Евгений (Орёл) Кирюшкин Вадим (Москва) Шмаков Юрий (Новомосковск) Курбатский Борис (Владимир)

Девушки:

Яремюк Ольга (Богородицк) Буренкова Олеся (Тула) Аганина Ольга (Богородицк) Еркина Диана (Орёл) Батова Надежда (Тула)

Главным судьей соревнований стал известный российский силач Игорь Педан — победитель турнира «Самый сильный человек России» 2004 года, чемпион мира по силовому экстриму, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.

- Организация соревнований очень профессиональная! Борьба на площадке была серьезная, много молодых ребят, которые растут над собой, главное, что им нравится этим заниматься. Я многих спортсменов здесь знаю, видно, что они стали сильнее.

Игорь дал совет спортсменам, только ступившим на путь силового экстрима.

- Нужно иметь силовую базу — крепкие ноги, плечи. Поэтому желательно окрепнуть со штангой, а потом пробовать себя в силовом экстриме. Закупить оборудование: покрышки, бревна и т. д. А еще в этом виде спорта надо уметь терпеть! Здесь много упражнений на выносливость. Бывает перетерпеть очень тяжело, силы кончаются, но характер может сыграть большую роль.

А еще, по словам силача, на соревнованиях очень важна поддержка зрителей. Это прибавляет к силам спортсмена 20%.

У победителя богатырского турнира Александра Кузьмина была одна из самых классных поддержек. Вместе со спортсменом в Тулу из Ельца приехала его очаровательная девушка, которая поддерживала мужчину на протяжении всего времени.

- Когда меня пригласили на турнир, я взял время подумать, так как незадолго до этого на других соревнованиях в Севастополе «Евразийские игры» я травмировал руку (частичный отрыв бицепса руки). Но всё же решился поучаствовать в «Силе Тулы». Не ставил перед собой цель занять первое место, я реально расценивал свои возможности, да и соперники были сильные и хорошо подготовленные. Перед турниром была жеребьёвка, мне выпал первый номер. На начальном испытании была сложность в том, что пришлось задавать темп участникам, в итоге 19 повторений в первом упражнении дали мне третье место. В остальных заданиях держал лидерскую позицию. Своим выступлением доволен и хочу выразить огромную благодарность организаторам за высокий уровень проведения.

Самой сильной женщиной стала Ольга Яремюк из Богородицка:

- Я тренируюсь уже четыре года, постоянно готовлюсь к разным силовым соревнованиям по тяжелой атлетике, силовому экстриму, пауэрлифтингу. Мне нравится этим заниматься. Кто-то любит крючком вязать, а я — железки поднимать. Силовой экстрим — не женский вид спорта? Думаю, это стереотип, можно быть сильной, но при этом еще и женственной.

Конечно, на «Силу Тулы» я ехала за личными рекордами. Но никогда нельзя угадать, победишь ты или нет. Конкуренция всегда сильная. Своим результатом я довольна, на каждом упражнении выкладывалась на полную. Огромное спасибо моему тренеру Евгению Первышину!