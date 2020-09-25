Товары для животных и ветеринарные услуги: обзор Myslo

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Мы собрали для вас магазины с выгодными акциями и клиники, в которых вашему питомцу окажут квалифицированную помощь.

Интернет-магазин Барбосу.ру

Доступные цены, качественный сервис и более 6000 товаров – всё это интернет-магазин Барбосу.ру. Здесь вы найдете корма, игрушки, лежаки и подстилки, средства гигиены и лакомства для своих любимых питомцев.

Теперь не нужно никуда ходить, всё, что необходимо для заботы о питомце, есть на Барбосу.ру. Вам остается только выбрать нужное и ждать курьера. Доставка по Туле – от 1000 рублей бесплатно. Покупку можно оплатить тремя способами – бесконтактно, наличными, банковской картой. У курьера всегда с собой терминал.

Главное, что отличает Барбосу.ру от многих других магазинов, – доступные цены. У магазина поставки напрямую от производителей, поэтому он может удерживать цены на 10-15% ниже розничных.

А чтобы покупка была максимально выгодной, Барбосу.ру постоянно устраивает акции на популярные корма. Вот такие выгодные предложения действуют в сентябре:

Дополнительно к этому для читателей Myslo действует дополнительная скидка на первый заказ – 5%.

Совершайте покупки выгодно! Для этого при заказе введите промокод MYSLO. Скидка суммируется со всеми акциями и предложениями.

Магазин «Барбосу.ру» ценит каждого клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, поэтому за каждую покупку начисляет бонусы на личный счет покупателя. Ими можно оплатить до 50% стоимости заказа.

Курьеры доставляют заказы ежедневно с 16.00 до 23.00 по Туле и области. Выходной — воскресенье. Магазин и пункт самовывоза работает с 10.00 до 21.00 каждый день.

Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет Спар, 1-й этаж). Время работы: с 10.00 до 21.00. Тел.: + 7 (967) 431-62-43 , +7 (4872) 71-62-43. barbosu.ru

Ветеринарная клиника «Айболит»

Любимый питомец не скажет вам, что у него болит, поэтому хозяин, как правило, не может оценить масштаб проблемы. Без помощи ветеринара никак не обойтись, и специалистов нужно выбирать исключительно проверенных и грамотных.

Ветеринарные клиники «Айболит» работают в Туле больше 15 лет. У клиник появилось много постоянных клиентов, которые полностью доверяют специалистам «Айболита» здоровье своих питомцев. И это одно из главных доказательств профессионализма врачей.

В клинике «Айболит» проводят все виды современных исследований: УЗИ, ЭКГ, рентгеноскопию, любые виды анализов, в том числе биохимию крови, микроскопию, аллергологию и др.

Прием ведут квалифицированные врачи высшей категории: терапевты, офтальмологи и хирурги. Специалисты проводят все необходимые манипуляции, в том числе операции повышенной сложности.

Клиника на ул. М. Горького работает круглосуточно, поэтому здесь специалисты могут оказать экстренную помощь в любое время суток.

Также в клинике «Айболит» есть услуга вызова ветеринарного врача на дом.

Сотрудники помогут вам подобрать необходимые лекарства, витамины и корма для питомца. Купить их можно прямо здесь же, в аптеке клиники «Айболит».

Ветеринарная клиника «Айболит» ждет своих пациентов!

Внимание: необходима предварительная запись.

Тула, ул. М. Горького, 1-в (1-й этаж).

Тел. 7 (4872) 71-14-40 , 8 (920) 767-00-67.

График работы: ежедневно в круглосуточном режиме.

Тула, ул. Лейтейзена, 6.

Тел. 8 (4872) 55-60-74 .

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

ajbolit-tula.ru

ajbolit.tula@yandex.ru

Ветеринарный кабинет «Барон»