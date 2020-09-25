Товары для животных и ветеринарные услуги: обзор Myslo
Мы собрали для вас магазины с выгодными акциями и клиники, в которых вашему питомцу окажут квалифицированную помощь.
Интернет-магазин Барбосу.ру
Доступные цены, качественный сервис и более 6000 товаров – всё это интернет-магазин Барбосу.ру. Здесь вы найдете корма, игрушки, лежаки и подстилки, средства гигиены и лакомства для своих любимых питомцев.
Теперь не нужно никуда ходить, всё, что необходимо для заботы о питомце, есть на Барбосу.ру. Вам остается только выбрать нужное и ждать курьера. Доставка по Туле – от 1000 рублей бесплатно. Покупку можно оплатить тремя способами – бесконтактно, наличными, банковской картой. У курьера всегда с собой терминал.
Главное, что отличает Барбосу.ру от многих других магазинов, – доступные цены. У магазина поставки напрямую от производителей, поэтому он может удерживать цены на 10-15% ниже розничных.
А чтобы покупка была максимально выгодной, Барбосу.ру постоянно устраивает акции на популярные корма. Вот такие выгодные предложения действуют в сентябре:
- Сухой и влажный корм Pro Plan для кошек – скидка 20%.
- Большие мешки сухого корма Pro Plan для собак – скидка 15%.
- Большие мешки корма Monge – скидка до 18%, на влажные корма этой же марки – скидка 20%.
- Паучи для кошек Royal Canin – скидка 7%.
- Паучи для собак Royal Canin – скидка 15%.
- Корм Hills для кошек – скидка 10%.
- Корм Hills для собак – скидка 10%.
Дополнительно к этому для читателей Myslo действует дополнительная скидка на первый заказ – 5%.
Совершайте покупки выгодно! Для этого при заказе введите промокод MYSLO. Скидка суммируется со всеми акциями и предложениями.
Магазин «Барбосу.ру» ценит каждого клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, поэтому за каждую покупку начисляет бонусы на личный счет покупателя. Ими можно оплатить до 50% стоимости заказа.
Курьеры доставляют заказы ежедневно с 16.00 до 23.00 по Туле и области. Выходной — воскресенье. Магазин и пункт самовывоза работает с 10.00 до 21.00 каждый день.
Тула, ул. Металлургов, 87 (гипермаркет Спар, 1-й этаж).
Время работы: с 10.00 до 21.00.
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Ветеринарная клиника «Айболит»
Любимый питомец не скажет вам, что у него болит, поэтому хозяин, как правило, не может оценить масштаб проблемы. Без помощи ветеринара никак не обойтись, и специалистов нужно выбирать исключительно проверенных и грамотных.
Ветеринарные клиники «Айболит» работают в Туле больше 15 лет. У клиник появилось много постоянных клиентов, которые полностью доверяют специалистам «Айболита» здоровье своих питомцев. И это одно из главных доказательств профессионализма врачей.
В клинике «Айболит» проводят все виды современных исследований: УЗИ, ЭКГ, рентгеноскопию, любые виды анализов, в том числе биохимию крови, микроскопию, аллергологию и др.
Прием ведут квалифицированные врачи высшей категории: терапевты, офтальмологи и хирурги. Специалисты проводят все необходимые манипуляции, в том числе операции повышенной сложности.
Клиника на ул. М. Горького работает круглосуточно, поэтому здесь специалисты могут оказать экстренную помощь в любое время суток.
Также в клинике «Айболит» есть услуга вызова ветеринарного врача на дом.
Сотрудники помогут вам подобрать необходимые лекарства, витамины и корма для питомца. Купить их можно прямо здесь же, в аптеке клиники «Айболит».
Ветеринарная клиника «Айболит» ждет своих пациентов!
Внимание: необходима предварительная запись.
Тула, ул. М. Горького, 1-в (1-й этаж).
Тел.
График работы: ежедневно в круглосуточном режиме.
Тула, ул. Лейтейзена, 6.
Тел.
График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.
Ветеринарный кабинет «Барон»
Ветеринарный кабинет «Барон» открылся в Туле год назад. Эта новая современная клиника собрала команду опытных профессиональных врачей. Здесь могут распознать любое заболевание, назначить лечение, провести обследование или профилактические процедуры.
Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы.
Гордость клиники – квалифицированный хирург с десятилетним опытом работы. Он проводит кастрации, стерилизации, удаляет паховые грыжи у животных.
А еще в «Бароне» можно привести в порядок зубы ваших домашних любимцев. Стоматолог проконсультирует хозяев о необходимой гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.
Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» – по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%.
А еще клиника «Барон» помогает бездомным животным. На стерилизацию бездомышей действует акция – всего 1200 руб. *
Но это еще не всё. Сейчас в клинике на передержке находится вот этот красавчик:
Кота нашли несколько дней назад в Туле на ул. Волкова. Он кастрирован, почти здоров, но слегка напуган. Сотрудники клиники ищут старых или новых хозяев. Если вы знаете, что его разыскивают и ждут дома, или хотите взять себе пушистика, звоните в клинику.
Тула, ул. Волкова, 8.
Тел.
График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.
*Подробности акции уточняйте в веткабинете.