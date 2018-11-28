Развиваем малыша: студия раннего плавания «АкваБэби»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Чем полезно плавание для грудничков? С какого возраста лучше ходить в бассейн? Разбираемся.

Сейчас много говорят о пользе раннего плавания. Родители отдают в детские бассейны и пятилетних детей, и даже грудничков. Чем это полезно для малышей? Разбираемся вместе с Ириной Ковалевой, руководителем студии раннего плавания «АкваБэби».

- Наша студия появилась в августе 2016 года. Я специально приехала для этого из Новосибирска, чтобы открыть в Туле бассейн детского и дошкольного плавания. На тот момент в оружейной столице такого не было. Была лишь студия, в которой занимались мамы с малышами. Они вместе плавали в бассейне.

При индивидуальных занятиях всё иначе. Безопасность и качество воды в бассейне гарантировано современным оборудованием и регулярно проверяется контролирующими органами. Забота о здоровье детей для меня на первом месте.

В студии раннего плавания «АкваБэби» две чаши: одна глубиной 120 см, другая — 90 см. Кстати, в скором времени планируется открытие еще одной.

Чем полезно плавание для грудничков и детей постарше?

Ирина Ковалева не понаслышке знает о пользе занятий, которые она предлагает маленьким тулякам. Женщина воспитывает двоих детей, с которыми она начала заниматься плаванием с раннего детства.