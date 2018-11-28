Развиваем малыша: студия раннего плавания «АкваБэби»

Сейчас много говорят о пользе раннего плавания. Родители отдают в детские бассейны и пятилетних детей, и даже грудничков. Чем это полезно для малышей? Разбираемся вместе с Ириной Ковалевой, руководителем студии раннего плавания «АкваБэби».
- Наша студия появилась в августе 2016 года. Я специально приехала для этого из Новосибирска, чтобы открыть в Туле бассейн детского и дошкольного плавания. На тот момент в оружейной столице такого не было. Была лишь студия, в которой занимались мамы с малышами. Они вместе плавали в бассейне.
При индивидуальных занятиях всё иначе. Безопасность и качество воды в бассейне гарантировано современным оборудованием и регулярно проверяется контролирующими органами. Забота о здоровье детей для меня на первом месте.
В студии раннего плавания «АкваБэби» две чаши: одна глубиной 120 см, другая — 90 см. Кстати, в скором времени планируется открытие еще одной.
Ирина Ковалева не понаслышке знает о пользе занятий, которые она предлагает маленьким тулякам. Женщина воспитывает двоих детей, с которыми она начала заниматься плаванием с раннего детства.
- В юности я сама занималась плаванием, затем на протяжении восьми лет была тренером-инструктором. Постепенно начала проникать в это дело. Через время я собрала достаточную базу для того, чтобы обучать других.
Со своим сыном Ромой я начала заниматься, когда ему была всего одна неделя. Сначала в ванной, потом перешли в бассейн.
Рома редко болеет, но если это случается, то он легко переносит болезнь.
Я уверена, что на фоне раннего плавания у него хороший иммунитет. В пять лет сын стал заниматься в большом бассейне, сейчас плавает четырьмя стилями, уверенно держится на воде.
Чем раньше родители приведут малыша в бассейн, тем лучше для здоровья, считает Ирина.
- Рефлекс задержки дыхания у детей угасает месяцам к 3−4, поэтому мы рекомендуем зайти в воду пораньше. Груднички не умеют держать голову над водой, поэтому мы учим их не плавать, а нырять.
Одна из особенностей обучения плавания — учиться нырять на выдохе. За одно индивидуальное занятие ребенок делает огромное количество выдохов под воду.
Это положительно влияет на развитие бронхолегочной системы.
У детей укрепляется мышечный корсет, ребенок быстрее развивается, появляется сопротивляемость заболеваниям.
Кстати, иногда родители, приведя малышей на плавание, через время прекращают занятия. Причина банальна — у детей начинают резаться зубы, появляются колики и т. д. Ребенок часто плачет, мамам и папам становится жалко его.
Родители делают перерыв, приводят свое дитя через год. Но к тому времени теряется навык ныряния, упускается момент закаливания.
Специалисты считают, что этот момент нужно просто перетерпеть.
- Давайте будем разумно относиться к здоровью ребенка. Надо себя настроить и быть готовым к тому, что ждет на занятиях. Если малыш начинает плакать, можно снизить нагрузку, сделать небольшой перерыв, но не прекращать посещать занятия, — говорит Ирина Ковалева.
Как проходят занятия в студии раннего плавания «АкваБэби»
Об этом Myslo рассказала инструктор Анна Касаткина.
- Наши занятия длятся полчаса и проходят в игровой форме. Дети учатся нырять, плавать под водой, уверенно держаться на воде. Для грудничков есть специальные упражнения.
Каждый ребенок индивидуален, надо к нему найти подход, наладить с ним контакт. Нужно понять, что нравится малышу, подружиться с ним.
Есть специальные упражнения, которые учат детей не паниковать на воде, не растеряться в разных ситуациях, например, если захлестнула волна.
Занятия для детей с особенностями развития
В Туле оказалось очень востребовано плавание для детей с диагнозами такими как аутизм, ДЦП. Ребята занимаются и в 10−12 лет.
- Раньше детям с особенностями развития негде было плавать, сейчас появилось такое место. Температура воды в наших бассейнах — 32−33 градуса. А благодаря победе в конкурсе «Социальный предприниматель-2017» я могу держать минимальную цену для социальных групп, — рассказала Ирина Ковалева.
глас народа
Маргарита Луханина:
- У нас двое детей — мальчикам 11 месяцев и 3 года. Со старшим, Фёдором, мы занимаемся с четырех месяцев, с младшим — с 2,5 месяцев. У ребят есть уже медали — награды за соревнования. Сначала было тяжело отдавать сыновей инструктору. Но здесь к каждому малышу индивидуальный подход, дети быстро привыкли к тренеру и теперь ходят сюда с удовольствием.
Я считаю, что плавание — залог хорошего физического развития. Думаю, это положительно влияет и на иммунитет. По сравнению с другими детьми мы редко болеем.
Надежда Хижняченко работает в студии «АкваБэби» администратором, в бассейн приводит и своего ребенка.
- Я здесь работаю практически с момента открытия. Свою дочь, Веронику, начала приводить сюда с четырех месяцев, до этого я самостоятельно с ней занималась дома.
Считаю, что раннее плавание способствует закаливанию, становлению иммунитета у ребенка. Вероника болеет в разы меньше. Сейчас ей два года, она умеет плавать, самостоятельно нырять, абсолютно не боится воды. Раньше занимались полчаса, но теперь — по часу. Ребенка очень тяжело вытащить из воды!
Ирина Васина:
- Я привожу сюда дочку Антонину, ей полтора годика. Мы ходим почти год, в четыре месяца пришли первый раз и остались очень довольны. Ребенок развивается, у него в нормальном тонусе мышцы, он очень подвижный! Тренер помогает малышке социализироваться. Мы ходим два раза в неделю, и очень рекомендуем всем мамам взять с нас пример!
Студия раннего развития «АкваБэби»
Адрес: Тула, ул. Металлургов, 108
График работы: ежедневно с 8.30 до 21.00
Телефон: 8 (953) 953 63 05.