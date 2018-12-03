«Институт клинической реабилитологии»: Хирургическое лечение болезней ОДА в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Институт клинической реабилитологии» работает в Туле уже 27 лет и за эти года помог многим пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата.

В течение 27 лет сотрудники негосударственного медицинского учреждения АО «Институт клинической реабилитологии» оказывают специализированную ортопедическую хирургическую помощь пациентам с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА):

кривошеей, косолапостью, деформациями суставов;

детским церебральным параличом (ДЦП), последствиями травматических и инфекционных поражений нервной и скелетно-мышечной систем (черепно-мозговой травмы, плекситов, невритов, энцефалита, менингита и др.);

хроническими болевыми синдромами различной локализации (в области головы, шеи и спины, конечностей) при неврологических и ортопедических заболеваниях (дорсопатии, остеохондрозе, сколиозе, плечелопаточном периартрозе;

артрозах, контрактуре Дюпюитрена;

торсионной дистонии, туннельных синдромах: карпального или тарзального каналов, синдроме грушевидной мышцы) и др.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Поиск оптимальных способов коррекции нарушений двигательных функций и болевого синдрома, возникающих при данных заболеваниях, является одним из актуальных направлений развития современной ортопедии и неврологии.

Рассказывает генеральный директор Тульского Института клинической реабилитологии Т.В. Ульзибат:

– Врачами нашего института с участием независимых экспертов, а также сотрудниками других учреждений проведены комплексные научно-практические исследования. Установлено, что длительное местное или общее повышение мышечного тонуса (гипертонус, спастичность) приводит к нарушению кровообращения и обменных процессов в скелетных мышцах, способствует развитию в них дистрофических изменений. При сохранении и усилении тонуса в большинстве случаев происходит необратимое изменение структуры скелетных мышц и замещение части мышечных волокон участками уплотненной соединительной (рубцовой) тканью. Зоны мышц с фиксировано укороченными и уплотненными рубцовыми участками не исчезают при расслаблении мышц и болезненны при пальпации. Вследствие этих процессов возникает дисфункция мышц, ограничение объема движений, появляется или усиливается болевой синдром. Как правило, чем больше выражен гипертонус мышц на фоне основного заболевания, тем раньше и быстрее происходит изменение структуры мышечной ткани и развитие рубцовой ткани , которое называется фиброзом.

Повреждение скелетных мышц может происходить как при непосредственном воздействии на них патологических факторов (инфекционных, травматических, обменных, сосудистых), и так и опосредованно при заболеваниях нервной системы, позвоночника, суставов, внутренних органов, когда происходит длительное напряжение определенных групп мышц и возникает хронический локальный болевой синдром.

Длительные наблюдения и исследования показали, что на ранних стадиях заболеваний, в том числе ДЦП, когда наибольшее значение имеет повышение мышечного тонуса, а структура мышц еще не нарушена или нарушена не грубо, любой из традиционных методов нехирургического (консервативного) лечения или их сочетание может привести к улучшению двигательного развития, благоприятно сказаться на кровообращении и обменные процессы. Поскольку перечисленные заболевания имеют склонность с хроническому течению и прогрессированию, рубцовая ткань со временем постепенно уплотняется и укорачивается, становится плохо растяжимой, мешает нормальному сокращению и расслаблению мышцы, сдавливает сосуды и нервы, вызывая боль, скованность и ограничивая движения в суставах.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На каком-то этапе болезни уже возникают стойкие изменения и деформации опорно-двигательного аппарата. В итоге происходит неуклонное снижение двигательных возможностей пациентов, когда консервативные методы лечения становятся малоэффективными или неэффективными, усиливая боли и скованность. И этот факт отмечается самими пациентами или их родителями, а также врачами, занимающимися реабилитацией.

Улучшить двигательное развитие, увеличить объем движений в суставах, уменьшить скованность и боль, восстановить положительный эффект консервативной реабилитации возможно путем хирургического устранения рубцовой ткани.

И такой метод уже в течение 27 лет успешно используется в Тульском институте клинической реабилитологии, где проводится ортопедическое хирургическое лечение по уникальному методу Заслуженного изобретателя РФ, доктора медицинских наук, профессора В.Б.Ульзибата . Данный метод назван «поэтапная фибротомия», что дословно означает «рассечение рубца».

Метод позволяет в амбулаторных условиях устранить рубцовую ткань в любых поверхностных скелетных мышцах специальным скальпелем, с минимальной травматичностью (без разреза на коже, локально, с сохранением мышечной ткани с относительно нормальной структурой, без полного пересечения мышц, сухожилий и гипсовой иммобилизации), достичь желаемого результата: улучшения двигательной функции, уменьшения скованности и боли.

Избирательное дозированное оперативное воздействие на измененные мышечные волокна позволяет улучшить кровоток и функции оперированных мышц, ликвидировать очаг патологической импульсации и боли, предотвратить развитие стойких деформаций и суставных изменений. Устранение рубцовой ткани также способствует восстановлению функции центральной и периферической нервной системы в связи с усилением и оптимизацией потока импульсов, идущих от ранее бездействовавших или неправильно функционировавших мышц.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Институт функционирует по принципу «хирургического стационара одного дня». Возможность работы в амбулаторных условиях способст­вует более быстрому восстановлению в привычных для пациента условиях.

Операции проводятся пациентам под общим или местным обезболиванием. Курс оперативного лечения включает несколько этапов. Планирование каждого этапа происходит совместно врачами и пациентами (родителями пациентов), основывается в каждом случае на знании индивидуальных особенностей течения болезни у конкретного больного в зависимости от его возраста, клинического диагноза и степени тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии.

При этом лечение проводится при компенсированных сопутствующих врожденных и приобретенных заболеваниях и состояниях:

гидроцефалии, эпилепсии, врожденных пороках развития мозга, сердца и других органов;

выраженном спастическом и гиперкинетическом синдроме;

отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии и введения ботулотоксина.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ежегодно проводимый сравнительный анализ основных показателей деятельности нашего учреждения свидетельствует о его стабильности и укрепляющемся авторитете. За время работы центра на лечение принято 51 152 пациента (данные на 15 ноября 2018 года), в числе которых граждане России, стран бывшего СНГ и дальнего зарубежья. В среднем ежегодно оперативное лечение проводилось 3000 больных.

В течение 27 лет оперативное лечение проведено 5886 пациентам из 57 государств дальнего зарубежья, дети составили 74%. Лечение по методу профессора В. Б. Ульзитата получили больные из Сербии, Испании, Мексики, Польши, Румынии, Хорватии, Черногории, Чехии, Словакии, Болгарии, Словении, Венгрии, США, Италии, Германии, Австрии, Греции, Франции, Великобритании, Швеции, Израиля, Латвии, Литвы, Эстонии, Ливана, Марокко, Египта, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Финляндии, Австралии, Канады и др.

Среди всех пациентов института дети составили 83%.

В клинике центра дети получают оперативное лечение в основном по поводу врожденных заболеваний ОДА (кривошея, косолапость, деформации суставов) и детского церебрального паралича (ДЦП), взрослые обращаются в наше учреждение в связи с приобретен­ной патологией ОДА, нервной и скелетно-мышечной систем, хроническими болевыми синдромами различной локализации. Пациенты с ДЦП составили 87% от всех наших пациентов, преобладали дети.

После лечения в центре у 97% пациентов с разными заболеваниями ОДА происходит улучшение двигательных функций, увеличение объема движений, уменьшение скованности и боли. Особенно яркий эффект отмечается у детей с ДЦП, у которых после операции в 52% появляются новые навыки: сидение, ползание, ходьба, бег, прыжки, навыки самообслуживания.

Кроме улучшения показателей двигательного развития при ДЦП отмечены другие положительные эффекты: улучшение речи (62%), же­вания (49%), глотания (50%), мимики (22%), эмоционально-поведенческих показателей (64%), сна (49%), аппетита (58%); уменьшение косоглазия (55%), слю­нотечения (56%), увеличение остроты зрения (17%) и слуха (15%).

Развитие новых навыков после наших операций проходит по-разному: у кого-то достаточно быстро (через несколько месяцев после лечения) появляются новые двигательные навыки (один или несколько); у кого-то эти навыки, самостоятельные или с посторонней помощью, появляются в более поздний период и развиваются более постепенно; у кого-то движения становятся свободнее, улучшаются в пределах исходного уровня моторного развития.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В любом случае достигается важная цель — восстановить и улучшить эффект от консервативной реабилитации, который бывает утрачен на каком-то этапе течения болезни по мере прогрессирования двигательных нарушений.

– Важным достижением оперативного лечения в нашем институте мы считаем предотвращение раннего формирования стойких деформаций опорно-двигательного аппарата, требующих более сложной и травматичной оперативной коррекции. – пояснила врач. – Многим нашим пациентам благодаря методу профессора В. Б. Ульзибата удалось избежать более травматичных классических ортопедических вмешательств на мягких тканях, связанных с пересечением, удлинением, пересадкой сухожилий мышц, и даже операций на костях и суставах. Кроме того пациентам, которым впоследствии были проведены стандартные ортопедические операции на суставах, наши операции на мышцах создали более благоприятные условия для лучшего функционального исхода лечения, например при вывихе бедра, деформациях плечевых, локтевых, коленных суставов и стоп.

Клинические наблюдения за пациентами в течение 27 лет подтверждают, что оптимальным является оперативное вмешательство при наличии соответствующих показаний у детей в возрасте 2−3 лет при врожденной патологии ОДА, в возрасте 3−5 лет при приобретенной патологии ОДА и ДЦП; у взрослых — при наличии жалоб на ограничение движений и боль после предварительной консультации врачей института. При этом эффективность нашего лечения значительно выше, если у пациентов небольшая давность заболевания, еще нет выраженных и распространенных изменений в мышцах, не сформировались стойкие деформаций суставов.

Нас радует тот факт, что в настоящее время подавляющее большинство пациентов приезжает в нашу клинику по направлению лечащих врачей поликлиник, стационаров, реабилитационных центров, санаториев. Мы расцениваем это явление как заслуженное и оправданное доверие нам, нашему профессионализму, основанное на личном опыте лечения наших пациентов врачей разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Были времена, когда такие направления являлись редкостью, пациенты в основном приезжали к нам по собственной инициативе, узнавая о существовании института чаще всего друг от друга.

Со временем пришло понимание коллег, проводящих консервативное восстановительное лечение, что мы не конкурируем с ними за пациентов, что наше вмешательство на определенных этапах развития болезни улучшает общий результат реабилитации, позволяет в какой-то мере приостановить заболевание, облегчить его течение даже при тяжелых формах двигательных нарушений, в особенности у детей. Со многими коллегами в России и за рубежом мы успешно сотрудничаем, обмениваемся информацией, обсуждаем общие проблемы и достижения на врачебных конференциях.

Очевидно, что сочетание консервативного и хирургического лечения улучшает эффективность медико-социальной реабилитации и прогноз заболевания. Нам представляется перспективным создание единой системы помощи больным с ортопедической патологией и ДЦП, основанной на взаимодействии и координации деятельности государственных и частных медицинских учреждений, в которых проводится консервативное и оперативное восстановительное лечение.

В нашем центре работают опытные профессионалы, понимающие и принимающие всю возложенную на них ответственность за здоровье и жизнь пациентов с достаточно тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Получение относительно быстрого и качественного результата собственной работы воодушевляет и вдохновляет на новые достижения. Мы понимаем, что надо сделать все возможное для успеха реабилитации своих пациентов, особенно детей, для максимальной адаптации их к жизни в обществе.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Более подробная информация о нашей клинике, используемой медицинской технологии профессора В. Б. Ульзибата и ее эффективности, показаниях и противопоказаниях к оперативному лечению, необходимом объеме обследования перед операцией, особенностях послеоперационной реабилитации пациентов; контактные телефоны благотворительных фондов и организаторов наших командировок в городах России, стран СНГ, — содержится на нашем сайте www.ulzibat.ru.

Для удобства пациентов в соответствии с определенным графиком осуществляются выезды операционных бригад института в другие города России и стран СНГ при наличии официального приглашения любого заинтересованного учреждения. Возможен выезд врачей института в регионы для проведения консультации пациентам по договоренности с руководителями медицинских и социальных учреждений, председателями обществ инвалидов.

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации и учреждения. Просим Вас оказать помощь больным и их представителям в получении информации о возможности лечения в нашем учреждении.

Основная масса сообщений, адресованных в Институт клинической реабилитологии, содержит информацию о состоянии здоровья потенциальных пациентов, необходимую для определения показаний и противопоказаний к оперативному лечению по медицинской технологии профессора Валерия Борисовича Ульзибата. Подавляющее большинство писем содержит просьбы о помощи в приеме на лечение, многие письма полны отчаяния и безысходности. К нашему сожалению, не всем обратившимся в институт пациентам мы можем оказать действенную помощь в борьбе с болезнью, не все зависит от нас.

В нашей клинике проводится лечение больных со сложной врожденной и приобретенной ортопедической патологией, среди них пациенты с детским церебральным параличом составляют 87%.

При определении качества оказываемой в институте медицинской помощи наряду с оценкой ортопедических и неврологических показателей для нас особое значение имеет мнение самих пациентов и их представителей (родителей) о результатах проведенного лечения.

В среднем 97% наших больных было в возрасте от 1 года до 18 лет, поэтому в основном нам приходится общаться с родителями пациентов. Их многочисленные отзывы размещены на различных сайтах и форумах в интернете, с ними может ознакомиться каждый желающий. Мы не преследуем цель хвалить себя, но являемся сторонниками объективного отношения к нашим достижениям.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Адрес: 300044, г. Тула, ул. М. Горького, д. 29 Б

Контактный телефон: (4872) 47−01−70, 47−04−30; факс: 47−03−44

Для консультаций с врачами: 8−910−168−67−57 (с 10−00 до 17−00)

Сайт: www.ulzibat.ru. Е-mail: icreab@yandex.ru.