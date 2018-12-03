«Институт клинической реабилитологии»: Хирургическое лечение болезней ОДА в Туле
«Институт клинической реабилитологии» работает в Туле уже 27 лет и за эти года помог многим пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата.
В течение 27 лет сотрудники негосударственного медицинского учреждения АО «Институт клинической реабилитологии» оказывают специализированную ортопедическую хирургическую помощь пациентам с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА):
- кривошеей, косолапостью, деформациями суставов;
- детским церебральным параличом (ДЦП), последствиями травматических и инфекционных поражений нервной и скелетно-мышечной систем (черепно-мозговой травмы, плекситов, невритов, энцефалита, менингита и др.);
- хроническими болевыми синдромами различной локализации (в области головы, шеи и спины, конечностей) при неврологических и ортопедических заболеваниях (дорсопатии, остеохондрозе, сколиозе, плечелопаточном периартрозе;
- артрозах, контрактуре Дюпюитрена;
- торсионной дистонии, туннельных синдромах: карпального или тарзального каналов, синдроме грушевидной мышцы) и др.
Поиск оптимальных способов коррекции нарушений двигательных функций и болевого синдрома, возникающих при данных заболеваниях, является одним из актуальных направлений развития современной ортопедии и неврологии.
Рассказывает генеральный директор Тульского Института клинической реабилитологии
– Врачами нашего института с участием независимых экспертов, а также сотрудниками других учреждений проведены комплексные научно-практические исследования. Установлено, что длительное местное или общее повышение мышечного тонуса (гипертонус, спастичность) приводит к нарушению кровообращения и обменных процессов в скелетных мышцах, способствует развитию в них дистрофических изменений. При сохранении и усилении тонуса в большинстве случаев происходит необратимое изменение структуры скелетных мышц и замещение части мышечных волокон участками уплотненной соединительной (рубцовой) тканью. Зоны мышц с фиксировано укороченными и уплотненными рубцовыми участками не исчезают при расслаблении мышц и болезненны при пальпации. Вследствие этих процессов возникает дисфункция мышц, ограничение объема движений, появляется или усиливается болевой синдром. Как правило, чем больше выражен гипертонус мышц на фоне основного заболевания, тем раньше и быстрее происходит изменение структуры мышечной ткани и развитие рубцовой ткани, которое называется фиброзом.
Повреждение скелетных мышц может происходить как при непосредственном воздействии на них патологических факторов (инфекционных, травматических, обменных, сосудистых), и так и опосредованно при заболеваниях нервной системы, позвоночника, суставов, внутренних органов, когда происходит длительное напряжение определенных групп мышц и возникает хронический локальный болевой синдром.
Длительные наблюдения и исследования показали, что на ранних стадиях заболеваний, в том числе ДЦП, когда наибольшее значение имеет повышение мышечного тонуса, а структура мышц еще не нарушена или нарушена не грубо, любой из традиционных методов нехирургического (консервативного) лечения или их сочетание может привести к улучшению двигательного развития, благоприятно сказаться на кровообращении и обменные процессы. Поскольку перечисленные заболевания имеют склонность с хроническому течению и прогрессированию, рубцовая ткань со временем постепенно уплотняется и укорачивается, становится плохо растяжимой, мешает нормальному сокращению и расслаблению мышцы, сдавливает сосуды и нервы, вызывая боль, скованность и ограничивая движения в суставах.
На каком-то этапе болезни уже возникают стойкие изменения и деформации опорно-двигательного аппарата. В итоге происходит неуклонное снижение двигательных возможностей пациентов, когда консервативные методы лечения становятся малоэффективными или неэффективными, усиливая боли и скованность. И этот факт отмечается самими пациентами или их родителями, а также врачами, занимающимися реабилитацией.
Улучшить двигательное развитие, увеличить объем движений в суставах, уменьшить скованность и боль, восстановить положительный эффект консервативной реабилитации возможно путем хирургического устранения рубцовой ткани.
И такой метод уже в течение 27 лет успешно используется в Тульском институте клинической реабилитологии, где проводится ортопедическое хирургическое лечение по уникальному методу Заслуженного изобретателя РФ, доктора медицинских наук, профессора
Метод позволяет в амбулаторных условиях устранить рубцовую ткань в любых поверхностных скелетных мышцах специальным скальпелем, с минимальной травматичностью (без разреза на коже, локально, с сохранением мышечной ткани с относительно нормальной структурой, без полного пересечения мышц, сухожилий и гипсовой иммобилизации), достичь желаемого результата: улучшения двигательной функции, уменьшения скованности и боли.
Избирательное дозированное оперативное воздействие на измененные мышечные волокна позволяет улучшить кровоток и функции оперированных мышц, ликвидировать очаг патологической импульсации и боли, предотвратить развитие стойких деформаций и суставных изменений. Устранение рубцовой ткани также способствует восстановлению функции центральной и периферической нервной системы в связи с усилением и оптимизацией потока импульсов, идущих от ранее бездействовавших или неправильно функционировавших мышц.
Институт функционирует по принципу «хирургического стационара одного дня». Возможность работы в амбулаторных условиях способствует более быстрому восстановлению в привычных для пациента условиях.
Операции проводятся пациентам под общим или местным обезболиванием. Курс оперативного лечения включает несколько этапов. Планирование каждого этапа происходит совместно врачами и пациентами (родителями пациентов), основывается в каждом случае на знании индивидуальных особенностей течения болезни у конкретного больного в зависимости от его возраста, клинического диагноза и степени тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии.
При этом лечение проводится при компенсированных сопутствующих врожденных и приобретенных заболеваниях и состояниях:
- гидроцефалии, эпилепсии, врожденных пороках развития мозга, сердца и других органов;
- выраженном спастическом и гиперкинетическом синдроме;
- отсутствии эффекта от предшествующей консервативной терапии и введения ботулотоксина.
Ежегодно проводимый сравнительный анализ основных показателей деятельности нашего учреждения свидетельствует о его стабильности и укрепляющемся авторитете. За время работы центра на лечение принято 51 152 пациента (данные на 15 ноября 2018 года), в числе которых граждане России, стран бывшего СНГ и дальнего зарубежья. В среднем ежегодно оперативное лечение проводилось 3000 больных.
В течение 27 лет оперативное лечение проведено 5886 пациентам из 57 государств дальнего зарубежья, дети составили 74%. Лечение по методу профессора
Среди всех пациентов института дети составили 83%.
В клинике центра дети получают оперативное лечение в основном по поводу врожденных заболеваний ОДА (кривошея, косолапость, деформации суставов) и детского церебрального паралича (ДЦП), взрослые обращаются в наше учреждение в связи с приобретенной патологией ОДА, нервной и скелетно-мышечной систем, хроническими болевыми синдромами различной локализации. Пациенты с ДЦП составили 87% от всех наших пациентов, преобладали дети.
После лечения в центре у 97% пациентов с разными заболеваниями ОДА происходит улучшение двигательных функций, увеличение объема движений, уменьшение скованности и боли. Особенно яркий эффект отмечается у детей с ДЦП, у которых после операции в 52% появляются новые навыки: сидение, ползание, ходьба, бег, прыжки, навыки самообслуживания.
Кроме улучшения показателей двигательного развития при ДЦП отмечены другие положительные эффекты: улучшение речи (62%), жевания (49%), глотания (50%), мимики (22%), эмоционально-поведенческих показателей (64%), сна (49%), аппетита (58%); уменьшение косоглазия (55%), слюнотечения (56%), увеличение остроты зрения (17%) и слуха (15%).
Развитие новых навыков после наших операций проходит по-разному: у кого-то достаточно быстро (через несколько месяцев после лечения) появляются новые двигательные навыки (один или несколько); у кого-то эти навыки, самостоятельные или с посторонней помощью, появляются в более поздний период и развиваются более постепенно; у кого-то движения становятся свободнее, улучшаются в пределах исходного уровня моторного развития.
В любом случае достигается важная цель — восстановить и улучшить эффект от консервативной реабилитации, который бывает утрачен на каком-то этапе течения болезни по мере прогрессирования двигательных нарушений.
– Важным достижением оперативного лечения в нашем институте мы считаем предотвращение раннего формирования стойких деформаций опорно-двигательного аппарата, требующих более сложной и травматичной оперативной коррекции. – пояснила врач. – Многим нашим пациентам благодаря методу профессора
Клинические наблюдения за пациентами в течение 27 лет подтверждают, что оптимальным является оперативное вмешательство при наличии соответствующих показаний у детей в возрасте 2−3 лет при врожденной патологии ОДА, в возрасте 3−5 лет при приобретенной патологии ОДА и ДЦП; у взрослых — при наличии жалоб на ограничение движений и боль после предварительной консультации врачей института. При этом эффективность нашего лечения значительно выше, если у пациентов небольшая давность заболевания, еще нет выраженных и распространенных изменений в мышцах, не сформировались стойкие деформаций суставов.
Нас радует тот факт, что в настоящее время подавляющее большинство пациентов приезжает в нашу клинику по направлению лечащих врачей поликлиник, стационаров, реабилитационных центров, санаториев. Мы расцениваем это явление как заслуженное и оправданное доверие нам, нашему профессионализму, основанное на личном опыте лечения наших пациентов врачей разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Были времена, когда такие направления являлись редкостью, пациенты в основном приезжали к нам по собственной инициативе, узнавая о существовании института чаще всего друг от друга.
Со временем пришло понимание коллег, проводящих консервативное восстановительное лечение, что мы не конкурируем с ними за пациентов, что наше вмешательство на определенных этапах развития болезни улучшает общий результат реабилитации, позволяет в какой-то мере приостановить заболевание, облегчить его течение даже при тяжелых формах двигательных нарушений, в особенности у детей. Со многими коллегами в России и за рубежом мы успешно сотрудничаем, обмениваемся информацией, обсуждаем общие проблемы и достижения на врачебных конференциях.
Очевидно, что сочетание консервативного и хирургического лечения улучшает эффективность медико-социальной реабилитации и прогноз заболевания. Нам представляется перспективным создание единой системы помощи больным с ортопедической патологией и ДЦП, основанной на взаимодействии и координации деятельности государственных и частных медицинских учреждений, в которых проводится консервативное и оперативное восстановительное лечение.
В нашем центре работают опытные профессионалы, понимающие и принимающие всю возложенную на них ответственность за здоровье и жизнь пациентов с достаточно тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Получение относительно быстрого и качественного результата собственной работы воодушевляет и вдохновляет на новые достижения. Мы понимаем, что надо сделать все возможное для успеха реабилитации своих пациентов, особенно детей, для максимальной адаптации их к жизни в обществе.
Более подробная информация о нашей клинике, используемой медицинской технологии профессора
Для удобства пациентов в соответствии с определенным графиком осуществляются выезды операционных бригад института в другие города России и стран СНГ при наличии официального приглашения любого заинтересованного учреждения. Возможен выезд врачей института в регионы для проведения консультации пациентам по договоренности с руководителями медицинских и социальных учреждений, председателями обществ инвалидов.
Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные организации и учреждения. Просим Вас оказать помощь больным и их представителям в получении информации о возможности лечения в нашем учреждении.
Основная масса сообщений, адресованных в Институт клинической реабилитологии, содержит информацию о состоянии здоровья потенциальных пациентов, необходимую для определения показаний и противопоказаний к оперативному лечению по медицинской технологии профессора Валерия Борисовича Ульзибата. Подавляющее большинство писем содержит просьбы о помощи в приеме на лечение, многие письма полны отчаяния и безысходности. К нашему сожалению, не всем обратившимся в институт пациентам мы можем оказать действенную помощь в борьбе с болезнью, не все зависит от нас.
В нашей клинике проводится лечение больных со сложной врожденной и приобретенной ортопедической патологией, среди них пациенты с детским церебральным параличом составляют 87%.
При определении качества оказываемой в институте медицинской помощи наряду с оценкой ортопедических и неврологических показателей для нас особое значение имеет мнение самих пациентов и их представителей (родителей) о результатах проведенного лечения.
В среднем 97% наших больных было в возрасте от 1 года до 18 лет, поэтому в основном нам приходится общаться с родителями пациентов. Их многочисленные отзывы размещены на различных сайтах и форумах в интернете, с ними может ознакомиться каждый желающий. Мы не преследуем цель хвалить себя, но являемся сторонниками объективного отношения к нашим достижениям.
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