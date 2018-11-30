Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты
Обзор студий дизайна интерьера от Myslo.
Decorator
Студия дизайна интерьера Decorator - непревзойдённые профессионалы в создании неповторимого оформления квартир, домов, магазинов и других помещений. За 14 лет успешной работы студия собрала команду профессионалов и единомышленников, которые благодаря своему внушительному опыту воплощают уникальные интерьеры.
В этой студии можно заказать дизайн интерьера для любого помещения: дома, квартиры, офиса, бара, ресторана, магазина, отеля, ателье, салона красоты, фитнес-клуба
Дизайнеры студии Decorator не ограничивают себя в каких-то определённых стилях и технике исполнения. В каждом проекте они используют что-то новое, не похожее на другие свои работы, и не пользуются шаблонными решениями. Выбирайте для своего помещения любой вариант дизайна: лофт, городской прованс, квартиру в современном стиле или дом в классическом оформлении.
Каждый клиент этой студии получает оригинальный авторский дизайн!
Из чего же состоит процесс создания уникального проекта дизайна интерьера в студии Decorator?
- Специалисты Decorator проводят оценку помещения, производят замеры и готовят обмерочные чертежи;
- Разрабатывают эскизы (в том числе в формате 3D), которые позволяют заказчику заранее оценить результаты и внести необходимые изменения;
- Составляют всю необходимую рабочую документацию — от схемы расположения розеток и мебели до плана сноса перегородок;
- Подбирают аксессуары, фурнитуру и любые другие мелочи, призванные сделать комнаты уютными и необычными;
- После согласования дизайн-проекта с заказчиком начинаются строительно-отделочные работы;
- По желанию заказчика специалисты студии проводят авторский надзор — периодически посещают ремонтируемое помещение и контролируют точность выполнения всех деталей проекта.
Сколько стоят услуги студии Decorator
ЭКОНОМ
- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D (или рабочие чертежи);
Стоимость - от 400 руб./м.кв.
СТАНДАРТ
- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D;
- Рабочие чертежи;
- Подбор мебели и материалов;
- Декорирование.
Стоимость - от 800 руб./м.кв.
ПРЕМИУМ
- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D;
- Рабочие чертежи;
- Подбор мебели и материалов;
- Декорирование;
- Авторский надзор.
Стоимость - от 1000 руб./м.кв.
Студия Decorator уже украсила сотни интерьеров квартир, домов,
магазинов, фотостудий.
Услуги студии дизайна интерьера Decorator:
- Разработка дизайн-проекта (от 700 руб. м2);
- Авторский надзор;
- Строительство и ремонт;
- Декорирование интерьера (от 200 руб. м2);
- Ландшафтный дизайн;
- Мозговой штурм для разработки вашего уникального проекта;
- Архитектурные работы;
- Продажа отделочных материалов.
Доверьте создание своего неповторимого интерьера
студии Decorator.
Тула, ул. Пролетарская, 26 (рядом с ТЦ «РИО»)
AURA, студия дизайна и интерьера
Мечтаете о красивом и удобном интерьере?
Чтобы превратить мечту в реальность, обратитесь к профессионалам студии дизайна и интерьера AURA.
Эта студия имеет внушительный опыт работы в своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности — как в Тульской области, так и за ее пределами.
Студия дизайна интерьера AURA всегда идет в ногу со временем.
AURA предлагает всегда самые стильные и практичные решения
для вашего интерьера.
Рассмотрим один из последних общественных интерьеров:
Ресторан с аутентичной кухней и прекрасной атмосферой.
В данном заведении вы можете не только вкусно поесть, но и приятно провести время. В интерьере ресторана слился микс «глубоко черноного» с россыпью ярких пятен. Холодные черные зеркала успокаивает теплый и уютный паркет из натурального массива, а сложный индустриальный потолок украшают изящные хрустальные люстры.
Площадь ресторана 137 кв.м.
Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.
Студия дизайна интерьера AURA разрабатывает жилые, общественные и коммерческие интерьеры любой сложности и стилистического направления!
Спальня спроектирована для молодой девушки которая любит простоту и изысканность. Главным акцентом в интерьере выступает конечно же кровать «Edra Cipria Bed»
Над кроватью располагаются декоративные светильники в виде облаков от COSMORELAХ, и в продолжении «воздушной темы» в зоне TV заняли почетное место обои от WALL STREET.
Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.
AURA — это не просто дизайн-студия, AURA — это стиль жизни!
Тараненко Николай — владелец студии, главный дизайнер.
«Для меня нет преград! Я создаю лучшие интерьеры для высокого качества жизни!»
Дизайн выполнен в современном стиле. Стены помещения частично отделаны керамической и деревянной плиткой, частично влагостойкой штукатуркой. Центром помещения является островная ванна.
Также в составе помещения, умывальник с чугунной станиной от швейной машинки ZINGER (заказчики не хотели расставаться с ней), стационарная душевая кабина, унитаз и вместительный шкаф для бытовой химии. Ну и конечно же телевизор… Принимая горячую ванну, разве можно отказать себе в просмотре любимого фильма?
Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.
Афанаскина Елена — коммерческий директор, дизайнер.
«Я всегда в курсе всех модных тенденций, Но я никогда не гонюсь за модой! Мода приходит и уходит. Я предпочитаю стиль.»
Столовая зона выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.
Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.
AURA всегда оформит ваш интерьер по высшему разряду!
Гостиная выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.
Центром данного интерьера стали излюбленные картины главы семейства в стиле «Арт Деко», художницы Тамары де Лемпика (Tamara De Lempicka).
Так же в интерьере присутствует обновленное «ретро-кресло», которое очень полюбилось хозяевам и они не хотели с ним расставаться. Мы обновили обивку и в поддержку к нему добавили полосатые подушки и стеклянный торшер, напоминающий стиль 90-х годов.
Все это завершили современным освещением и ненавязчивым декором.
Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.
Также студия дизайна интерьера AURA занимается проектированием коттеджей и домов, ландшафтным и экстерьерным дизайном.
Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды
дизайнеров региона!
Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)
8 (902) 841-46-01
Личный блог директора студии Тараненко Николая
Инстаграм Елены Афанаскиной
EGO
Студия дизайна EGO занимается несколькими направлениями работы, сочетающих в себе всё необходимое для создания красоты и удобства в домах, квартирах, нежилых помещениях, а также на территориях возле зданий:
- Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
- Архитектурное проектирование.
- Проектирование ландшафтного дизайна.
- Комплектация объектов мебелью, освещением и отделочными материалами от ведущих мировых брендов.
- Создание 3D-визуализации архитектурных объектов и дизайна интерьера.
Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.
Дизайн-проект, представленный на видео.
Компания подходит к своей работе комплексно: здесь вы можете заказать как стандартный дизайн-проект, так и пакеты, включающие проектные работы и работы по реализации под ключ, с авторским сопровождением и контролем закупок всех комплектующих интерьера.
Достижения компании EGO:
- Сохранили нервные клетки 89 заказчикам;
- Разработали 15 600 кв. метров интерьера;
- Сэкономили 7 950 000 руб. средств своих заказчиков.
В студии EGO вам предложат три основных пакета услуг:
Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект).
- Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;
- 3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);
- Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);
- Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).
Стоимость — 1190 р./м2.
Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение).
- Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);
- Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;
- Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).
Стоимость — 1890 р./м2.
Пакет «Сервис» (вы уезжаете, специалисты всё делают сами).
- Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);
- Все отделочные и инженерные работы «под ключ»;
- Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.
Стоимость — 19 990 р./м2.
Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков. Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.
Дизайн-проект, представленный на видео.
Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.
Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.
Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21
8 (919) 076-43-06