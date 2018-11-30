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Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты

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Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты

Обзор студий дизайна интерьера от Myslo.

Decorator

Студия дизайна интерьера Decorator - непревзойдённые профессионалы в создании неповторимого оформления квартир, домов, магазинов и других помещений. За 14 лет успешной работы студия собрала команду профессионалов и единомышленников, которые благодаря своему внушительному опыту воплощают уникальные интерьеры.

В этой студии можно заказать дизайн интерьера для любого помещения: дома, квартиры, офиса, бара, ресторана, магазина, отеля, ателье, салона красоты, фитнес-клуба и др.

Дизайнеры студии Decorator не ограничивают себя в каких-то определённых стилях и технике исполнения. В каждом проекте они используют что-то новое, не похожее на другие свои работы, и не пользуются шаблонными решениями. Выбирайте для своего помещения любой вариант дизайна: лофт, городской прованс, квартиру в современном стиле или дом в классическом оформлении.

Каждый клиент этой студии получает оригинальный авторский дизайн!

Из чего же состоит процесс создания уникального проекта дизайна интерьера в студии Decorator?

  1. Специалисты Decorator проводят оценку помещения, производят замеры и готовят обмерочные чертежи;
  2. Разрабатывают эскизы (в том числе в формате 3D), которые позволяют заказчику заранее оценить результаты и внести необходимые изменения;
  3. Составляют всю необходимую рабочую документацию — от схемы расположения розеток и мебели до плана сноса перегородок;
  4. Подбирают аксессуары, фурнитуру и любые другие мелочи, призванные сделать комнаты уютными и необычными;
  5. После согласования дизайн-проекта с заказчиком начинаются строительно-отделочные работы;
  6. По желанию заказчика специалисты студии проводят авторский надзор — периодически посещают ремонтируемое помещение и контролируют точность выполнения всех деталей проекта.

Сколько стоят услуги студии Decorator 

ЭКОНОМ

- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D (или рабочие чертежи);

Стоимость - от 400 руб./м.кв.

СТАНДАРТ

- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D;
- Рабочие чертежи;
- Подбор мебели и материалов;
- Декорирование.

Стоимость - от 800 руб./м.кв.

ПРЕМИУМ

- Техническое задание, обмеры;
- Определение стиля и концепции проекта;
- Подбор аналогов;
- План экспликации;
- Визуализация в 3D;
- Рабочие чертежи;
- Подбор мебели и материалов;
- Декорирование;
- Авторский надзор.

Стоимость - от 1000 руб./м.кв.

Студия Decorator уже украсила сотни интерьеров квартир, домов,
магазинов, фотостудий. 

Услуги студии дизайна интерьера Decorator:

  • Разработка дизайн-проекта (от 700 руб. м2);
  • Авторский надзор;
  • Строительство и ремонт;
  • Декорирование интерьера (от 200 руб. м2);
  • Ландшафтный дизайн;
  • Мозговой штурм для разработки вашего уникального проекта;
  • Архитектурные работы;
  • Продажа отделочных материалов.

Доверьте создание своего неповторимого интерьера
студии Decorator.

Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 7
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 8
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 9
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 10
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 11
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 12
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 13
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 14
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 15
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 16
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 17
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 18
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 19
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 20
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 21
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 22
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 23
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 24
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 25
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 26
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 27
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 28
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 29
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 30
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 31
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 32
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 33
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 34
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 35
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 36
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 37
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 38
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 39
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 40
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 41
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 42
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 43
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 44
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 45
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 46
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 47
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 48
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Тула, ул. Пролетарская, 26 (рядом с ТЦ «РИО»)
8 (4872) 58-38-99, 8 (950) 911-38-55

decorator-studio.ru

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AURA, студия дизайна и интерьера 

Мечтаете о красивом и удобном интерьере?

Чтобы превратить мечту в реальность, обратитесь к профессионалам студии дизайна и интерьера AURA.

Эта студия имеет внушительный опыт работы в своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности — как в Тульской области, так и за ее пределами.

Студия дизайна интерьера AURA всегда идет в ногу со временем.
AURA предлагает всегда самые стильные и практичные решения
для вашего интерьера.

Рассмотрим один из последних общественных интерьеров:

дизайн ресторана «MUSE», домодедово
Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 7
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 8
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 9
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 10
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Ресторан с аутентичной кухней и прекрасной атмосферой.
В данном заведении вы можете не только вкусно поесть, но и приятно провести время. В интерьере ресторана слился микс «глубоко черноного» с россыпью ярких пятен. Холодные черные зеркала успокаивает теплый и уютный паркет из натурального массива, а сложный индустриальный потолок украшают изящные хрустальные люстры.

Площадь ресторана 137 кв.м.

Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.


Студия дизайна интерьера AURA разрабатывает жилые, общественные и коммерческие интерьеры любой сложности и стилистического направления!

дизайн спальни в загородном доме, Тула
Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
показать все фотографии

Спальня спроектирована для молодой девушки которая любит простоту и изысканность. Главным акцентом в интерьере выступает конечно же кровать «Edra Cipria Bed»
Над кроватью располагаются декоративные светильники в виде облаков от COSMORELAХ, и в продолжении «воздушной темы» в зоне TV заняли почетное место обои от WALL STREET.

Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.
 

AURA — это не просто дизайн-студия, AURA — это стиль жизни!


Тараненко Николай — владелец студии, главный дизайнер.

«Для меня нет преград! Я создаю лучшие интерьеры для высокого качества жизни!»

дизайн ванной комнаты в загородном доме, тула
Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
показать все фотографии

Дизайн выполнен в современном стиле. Стены помещения частично отделаны керамической и деревянной плиткой, частично влагостойкой штукатуркой. Центром помещения является островная ванна.

Также в составе помещения, умывальник с чугунной станиной от швейной машинки ZINGER (заказчики не хотели расставаться с ней), стационарная душевая кабина, унитаз и вместительный шкаф для бытовой химии. Ну и конечно же телевизор… Принимая горячую ванну, разве можно отказать себе в просмотре любимого фильма?

Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.


Афанаскина Елена — коммерческий директор, дизайнер.

«Я всегда в курсе всех модных тенденций, Но я никогда не гонюсь за модой! Мода приходит и уходит. Я предпочитаю стиль.»

дизайн столовой зоны в загородном доме, тула
Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
показать все фотографии

Столовая зона выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.

Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.

AURA всегда оформит ваш интерьер по высшему разряду!

дизайн гостиной в загородном доме, тула
Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
показать все фотографии

Гостиная выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.

Центром данного интерьера стали излюбленные картины главы семейства в стиле «Арт Деко», художницы Тамары де Лемпика (Tamara De Lempicka).
Так же в интерьере присутствует обновленное «ретро-кресло», которое очень полюбилось хозяевам и они не хотели с ним расставаться. Мы обновили обивку и в поддержку к нему добавили полосатые подушки и стеклянный торшер, напоминающий стиль 90-х годов.

Все это завершили современным освещением и ненавязчивым декором.

Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.

Также студия дизайна интерьера AURA занимается проектированием коттеджей и домов, ландшафтным и экстерьерным дизайном.

Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 7
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 8
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 9
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 10
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 11
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 12
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 13
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 14
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 15
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 16
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 17
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Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды
дизайнеров региона! 

Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)
8 (902) 841-46-01

aura-design.ru

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Личный блог директора студии Тараненко Николая

Инстаграм Елены Афанаскиной

 

EGO

Студия дизайна EGO занимается несколькими направлениями работы, сочетающих в себе всё необходимое для создания красоты и удобства в домах, квартирах, нежилых помещениях, а также на территориях возле зданий:

  • Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
  • Архитектурное проектирование.
  • Проектирование ландшафтного дизайна.
  • Комплектация объектов мебелью, освещением и отделочными материалами от ведущих мировых брендов.
  • Создание 3D-визуализации архитектурных объектов и дизайна интерьера.

Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.

Дизайн-проект, представленный на видео. 

Компания подходит к своей работе комплексно: здесь вы можете заказать как стандартный дизайн-проект, так и пакеты, включающие проектные работы и работы по реализации под ключ, с авторским сопровождением и контролем закупок всех комплектующих интерьера.

Достижения компании EGO:

  • Сохранили нервные клетки 89 заказчикам;
  • Разработали 15 600 кв. метров интерьера;
  • Сэкономили 7 950 000 руб. средств своих заказчиков.

В студии EGO вам предложат три основных пакета услуг:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект).

  • Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;
  • 3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);
  • Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);
  • Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Стоимость — 1190 р./м2.

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение).

  • Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);
  • Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;
  • Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Стоимость — 1890 р./м2.

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, специалисты всё делают сами).

  • Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);
  • Все отделочные и инженерные работы «под ключ»;
  • Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Стоимость — 19 990 р./м2.

Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков. Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Дизайн-проект, представленный на видео.

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Галерея
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 1
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 2
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 3
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 4
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 5
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 6
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 7
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 8
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 9
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 10
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 11
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 12
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 13
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 14
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 15
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 16
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 17
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 18
Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты, Фото: 19
показать все фотографии

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21
8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

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вчера, в 15:01 +1
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