Дизайн интерьера в Туле: выбираем профессионалов, которые воплотят ваши мечты

Decorator

Студия дизайна интерьера Decorator - непревзойдённые профессионалы в создании неповторимого оформления квартир, домов, магазинов и других помещений. За 14 лет успешной работы студия собрала команду профессионалов и единомышленников, которые благодаря своему внушительному опыту воплощают уникальные интерьеры.

В этой студии можно заказать дизайн интерьера для любого помещения: дома, квартиры, офиса, бара, ресторана, магазина, отеля, ателье, салона красоты, фитнес-клуба и др.

Дизайнеры студии Decorator не ограничивают себя в каких-то определённых стилях и технике исполнения. В каждом проекте они используют что-то новое, не похожее на другие свои работы, и не пользуются шаблонными решениями. Выбирайте для своего помещения любой вариант дизайна: лофт, городской прованс, квартиру в современном стиле или дом в классическом оформлении.

Каждый клиент этой студии получает оригинальный авторский дизайн!

Из чего же состоит процесс создания уникального проекта дизайна интерьера в студии Decorator?

Специалисты Decorator проводят оценку помещения, производят замеры и готовят обмерочные чертежи; Разрабатывают эскизы (в том числе в формате 3D), которые позволяют заказчику заранее оценить результаты и внести необходимые изменения; Составляют всю необходимую рабочую документацию — от схемы расположения розеток и мебели до плана сноса перегородок; Подбирают аксессуары, фурнитуру и любые другие мелочи, призванные сделать комнаты уютными и необычными; После согласования дизайн-проекта с заказчиком начинаются строительно-отделочные работы; По желанию заказчика специалисты студии проводят авторский надзор — периодически посещают ремонтируемое помещение и контролируют точность выполнения всех деталей проекта.

Сколько стоят услуги студии Decorator

ЭКОНОМ

- Техническое задание, обмеры;

- Определение стиля и концепции проекта;

- Подбор аналогов;

- План экспликации;

- Визуализация в 3D (или рабочие чертежи);

Стоимость - от 400 руб./м.кв.

СТАНДАРТ

- Техническое задание, обмеры;

- Определение стиля и концепции проекта;

- Подбор аналогов;

- План экспликации;

- Визуализация в 3D;

- Рабочие чертежи;

- Подбор мебели и материалов;

- Декорирование.

Стоимость - от 800 руб./м.кв.

ПРЕМИУМ

- Техническое задание, обмеры;

- Определение стиля и концепции проекта;

- Подбор аналогов;

- План экспликации;

- Визуализация в 3D;

- Рабочие чертежи;

- Подбор мебели и материалов;

- Декорирование;

- Авторский надзор.

Стоимость - от 1000 руб./м.кв.

Студия Decorator уже украсила сотни интерьеров квартир, домов,

магазинов, фотостудий.

Услуги студии дизайна интерьера Decorator:

Разработка дизайн-проекта (от 700 руб. м 2 );

); Авторский надзор;

Строительство и ремонт;

Декорирование интерьера (от 200 руб. м 2 );

); Ландшафтный дизайн;

Мозговой штурм для разработки вашего уникального проекта;

Архитектурные работы;

Продажа отделочных материалов.

Доверьте создание своего неповторимого интерьера

студии Decorator.

Тула, ул. Пролетарская, 26 (рядом с ТЦ «РИО»)

8 (4872) 58-38-99 , 8 (950) 911-38-55

decorator-studio.ru

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AURA, студия дизайна и интерьера

Мечтаете о красивом и удобном интерьере?

Чтобы превратить мечту в реальность, обратитесь к профессионалам студии дизайна и интерьера AURA.

Эта студия имеет внушительный опыт работы в своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности — как в Тульской области, так и за ее пределами.

Студия дизайна интерьера AURA всегда идет в ногу со временем.

AURA предлагает всегда самые стильные и практичные решения

для вашего интерьера.

Рассмотрим один из последних общественных интерьеров:

дизайн ресторана «MUSE», домодедово

Ресторан с аутентичной кухней и прекрасной атмосферой.

В данном заведении вы можете не только вкусно поесть, но и приятно провести время. В интерьере ресторана слился микс «глубоко черноного» с россыпью ярких пятен. Холодные черные зеркала успокаивает теплый и уютный паркет из натурального массива, а сложный индустриальный потолок украшают изящные хрустальные люстры.

Площадь ресторана 137 кв.м.



Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.





Студия дизайна интерьера AURA разрабатывает жилые, общественные и коммерческие интерьеры любой сложности и стилистического направления!

дизайн спальни в загородном доме, Тула

Спальня спроектирована для молодой девушки которая любит простоту и изысканность. Главным акцентом в интерьере выступает конечно же кровать «Edra Cipria Bed»

Над кроватью располагаются декоративные светильники в виде облаков от COSMORELAХ, и в продолжении «воздушной темы» в зоне TV заняли почетное место обои от WALL STREET.

Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.



AURA — это не просто дизайн-студия, AURA — это стиль жизни!



Тараненко Николай — владелец студии, главный дизайнер.

«Для меня нет преград! Я создаю лучшие интерьеры для высокого качества жизни!»

дизайн ванной комнаты в загородном доме, тула

Дизайн выполнен в современном стиле. Стены помещения частично отделаны керамической и деревянной плиткой, частично влагостойкой штукатуркой. Центром помещения является островная ванна.

Также в составе помещения, умывальник с чугунной станиной от швейной машинки ZINGER (заказчики не хотели расставаться с ней), стационарная душевая кабина, унитаз и вместительный шкаф для бытовой химии. Ну и конечно же телевизор… Принимая горячую ванну, разве можно отказать себе в просмотре любимого фильма?

Дизайнер, визуализатор — Тараненко Николай.





Афанаскина Елена — коммерческий директор, дизайнер.

«Я всегда в курсе всех модных тенденций, Но я никогда не гонюсь за модой! Мода приходит и уходит. Я предпочитаю стиль.»

дизайн столовой зоны в загородном доме, тула

Столовая зона выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.

Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.

AURA всегда оформит ваш интерьер по высшему разряду!

дизайн гостиной в загородном доме, тула

Гостиная выполнена в стиле эклектика. Проект разрабатывался для семьи из четырех человек. Главные требования заказчиков — получить светлое и современное пространство, где можно собираться всей семьей и проводить время с друзьями.

Центром данного интерьера стали излюбленные картины главы семейства в стиле «Арт Деко», художницы Тамары де Лемпика (Tamara De Lempicka).

Так же в интерьере присутствует обновленное «ретро-кресло», которое очень полюбилось хозяевам и они не хотели с ним расставаться. Мы обновили обивку и в поддержку к нему добавили полосатые подушки и стеклянный торшер, напоминающий стиль 90-х годов.

Все это завершили современным освещением и ненавязчивым декором.

Дизайнер, визуализатор — Афанаскина Елена.

Также студия дизайна интерьера AURA занимается проектированием коттеджей и домов, ландшафтным и экстерьерным дизайном.

Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды

дизайнеров региона!

Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)

8 (902) 841-46-01

aura-design.ru

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Личный блог директора студии Тараненко Николая



Инстаграм Елены Афанаскиной

EGO

Студия дизайна EGO занимается несколькими направлениями работы, сочетающих в себе всё необходимое для создания красоты и удобства в домах, квартирах, нежилых помещениях, а также на территориях возле зданий:

Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.

Архитектурное проектирование.

Проектирование ландшафтного дизайна.

Комплектация объектов мебелью, освещением и отделочными материалами от ведущих мировых брендов.

Создание 3D-визуализации архитектурных объектов и дизайна интерьера.

Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.

Дизайн-проект, представленный на видео.

Компания подходит к своей работе комплексно: здесь вы можете заказать как стандартный дизайн-проект, так и пакеты, включающие проектные работы и работы по реализации под ключ, с авторским сопровождением и контролем закупок всех комплектующих интерьера.

Достижения компании EGO:

Сохранили нервные клетки 89 заказчикам;

Разработали 15 600 кв. метров интерьера;

Сэкономили 7 950 000 руб. средств своих заказчиков.

В студии EGO вам предложат три основных пакета услуг:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект).

Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;

3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);

Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);

Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Стоимость — 1190 р./м2.

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение).

Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);

Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;

Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Стоимость — 1890 р./м2.

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, специалисты всё делают сами).

Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);

Все отделочные и инженерные работы «под ключ»;

Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Стоимость — 19 990 р./м2.

Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков. Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Дизайн-проект, представленный на видео.

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21

8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

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