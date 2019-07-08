От боли избавят «сухие иглы»

фото Дмитрия Дзюбина.

Найти человека, у которого не болела ни одна мышца, наверное, просто невозможно. Быстро снять напряжение помогут сухие иглы. Myslo узнал, где в Туле есть специалисты и как это процедура проходит.

Если физическая нагрузка в течение дня оказалась больше обычной, то болевые ощущения гарантированы. Многие пытаются справляться с ней различными массажами, расслабляющими ваннами и прочим. Но результат чаще всего достижим далеко не сразу.

На профессиональном медицинском языке боль в мышцах называется «миофасциальный синдром» – это cocтoяниe, пpи кoтopoм в мышцax тeлa и/или кoнeчнocтeй вoзникaeт peфлeктopный cпaзм, пpивoдящий к бoлeзнeннocти кaк в тoчкe cпaзмa, тaк и пo xoду мышeчныx вoлoкoн. То есть боль сконцентрирована в одной точке и из нее уже растекается по всей мышце руки или, например, плеча.

Снять это напряжение помогут сухие иглы. Направление это для России относительно новое, но активно набирающее популярность, в том числе из-за простоты выполнения, быстрого эффекта и минимального количества противопоказаний. В отличие от восточной медицины, где иглоукалывание проводится по некой «меридиальной карте», работа с «сухими иглами» основана исключительно на знаниях анатомии и физиологии человеческого организма.

Александр Атяшев, невропатолог, мануальный терапевт медицинской клиники «Медикейт»:

– Метод западного иглоукалывания в России стал активно развиваться только пять лет, в Америке же уже наверное лет 20 для снятия миофасциального синдрома используются «сухие иглы» для прокалывания болевой точки. Процедура в общем схожа с восточной иглорефлексотерапией, но при определении места прокола используются не «меридианы» и «потоки», а физиологические структуры – мышцы, связки, фасции. Мы находим напряженную точку – уплотнения – и прокалываем ее. Мышца рефлекторно расслабляется и боль уходит. Метод западного иглоукалывания – это прекрасная альтернатива лекарственным блокадам, но поскольку препараты в этом случае не используются, то и значительно меньше противопоказаний, а побочные эффекты возникают крайне редко.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Процедура является практически безболезненной, безопасной и занимает не больше 15 минут. Правда, перед проведением процедуры, пациента обязательно должен осмотреть врач-невролог.

– Для проведения любой, даже безопасной процедуры, должны быть медицинские показания. Поэтому при первичном посещении нашей клиники пациент проходит осмотр. Я обязательно должен убедиться, что причина боли у пациента связана с миофасциальным синдром, а не с другими заболеваниями. В противном случае процедура не навредит, конечно, но такого сильного эффекта от нее не будет.

Курс терапии сухими иглами – от одного до трех сеансов, в течение которых делается от одного до четырех проколов в триггерной точке или точке напряжения, либо точке, анатомически связанной с нею. За одну процедуру снимается напряжение в той точке, которая болит, но иногда бывает, что в ответ на это сокращается другая мышца.

– Центр боли(триггерная точка) иногда может находиться глубоко в мышце или под костью, куда невозможно добраться иглой. Поэтому укол делается в то место, где начинается мышца, – поясняет Александр Атяшев.

Игла цельная, очень тонкая и относительно длинная и выполнена из прочной медицинской стали. Благодаря этому пациент часто даже не чувствует момент введения иглы, ощущая лишь постепенное затухание боли. Почему игла вводится в мышцу незаметно для пациента? Потому что она цельная, то есть при введении ее не происходит разрыва тканей и сосудов (в отличие от любой иглы для инъекций). Волокна мышц аккуратно раздвигаются иглой, а когда она достигает центра, происходит рефлекторное расслабление и напряжение уходит.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Используемые в такой процедуре иглы стерильные, одноразовые и распечатываются в присутствии пациента. После окончания сеанса они утилизируются как медицинские отходы.

– Процедура хороша тем, что у нее не так много противопоказаний. Главный из них – страх перед иглами. Мышцы, фасции и кожа тесно связаны с нервной системой и если в момент проведения процедуры человек испытывает нервное напряжение, то лучше отказаться от нее. Также не стоит делать такую процедуру тем, кто не понимает методику ее проведения, а также тем, кому невозможно по медицинским или в силу возраста объяснить, что двигаться во время процедуры нельзя. С осторожностью выполняется мануальная терапия с использованием сухих игл пациентам с проблемой свертывания крови, ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, а также в период обострения хронических заболеваний.

Невролог, мануальный терапевт Александр Атяшев ведет прием пациентов в многопрофильной клинике «Медикейт». Его многолетний опыт позволяет избавлять пациентов от боли самой различной этиологии и подберет именно ту методику, которая будет наиболее эффективна в каждом конкретном случае. Подробнее о методах избавления от боли читайте здесь.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом