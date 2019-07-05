В Туле открылся новый туристический маршрут «Городские легенды»

Фото Ирины Попенко.

Пройтись по тульским достопримечательностям вместе с аудиогидом теперь может любой желающий – достаточно скачать бесплатное приложение.

В пятницу, 5 июля, компания МТС презентовала первый в Туле туристический маршрут по историческим местам в центре города, в составлении которого приняли активное участие сами жители города. Маршрут оформлен в формате аудиогида и доступен всем желающим абсолютно бесплатно.

Работа над созданием экскурсионной программы шла около трех месяцев, всё это время компания собирала от туляков истории и городские легенды о достопримечательностях Тулы, которые в дальнейшем вошли в маршрут.

Жители охотно откликнулись: предлагали не только известные в нашем регионе достопримечательности, но и неприметные, на первый взгляд, дома, которые на самом деле хранят интересные истории и легенды.

Туляки рассказывали, где снимались фильмы, в каком доме познакомились Лев Толстой и Станиславский и многое другое.

В итоге в маршрут тульских «Городских легенд» вошли такие достопримечательности, как бывшие Новые торговые ряды, здание Дворянского собрания, Дом булочника Филиппова, Пушкинский сквер и многое другое.

Несмотря на то, что маршрут называет «Городские легенды», все предложения туляков проверили на фактическую достоверность. Для этого к созданию экскурсии привлекли известного тульского историка-краеведа Сергея Демидова:

– В итоге в маршрут вошли 10 точек, которые связаны с увлекательными легендами и не менее интересными историческими фактами. Вся экскурсия длится около двух часов, но, поверьте, они пролетят для вас незаметно.

То, что туляки предлагали мифологические истории, это прекрасно, это и есть душа города, переосмысление нашего города, то, чего порой так не хватает туристам. Программа получилась насыщенная, я уверен, что она откроет много нового для жителей города. И одновременно маршрут будет интересен туристам, потому что в нем есть много неожиданного, того, что гости города обычно не знают.

Первая прогулка по маршруту «Городские легенды» состоялась 5 июля, сразу же после торжественного открытия. На экскурсию пригласили всех желающих, и узнать тайны родного города собрались несколько десятков туляков.

Первых экскурсантов по туристическому маршруту провели директор компании МТС в Туле Александр Стак и краевед Сергей Демидов.

– «Городские легенды» – это большой социальный проект, который реализовывается компанией МТС по всей России. Тула оказалась в числе первых, и это не случайно: у этого города большой туристический потенциал, сюда ежегодно приезжают около 700 тысяч туристов. Наш маршрут наполнен уникальным контентом. Оказалось, что за привычными фасадами домов, соборов и зданий есть удивительные истории создания литературных персонажей, комические ситуации и много известных на всю страну фамилий.

Туляки, пришедшие на экскурсию, пожелали, чтобы таких проектов было как можно больше.

Наталья Стогова:

– По телевизору узнала, что организовывается такая бесплатная экскурсия. Во-первых, сразу заинтересовалась сама, во-вторых, собираюсь подготовиться к приему гостей. Завтра ко мне приедут подруги из другого города, и мне хочется представить нашу Тулу во всей красе. Город становится лучше и лучше с каждым годом, так что теперь по нему приятно гулять. Думаю, что маршрут будет пользоваться популярностью.

Нина Валиулина:

– Я давно живу в Туле и никогда не была на таких экскурсиях. Впервые услышала такое предложение – узнать все тайны нашего исторического центра, как тут отказаться? Я хочу узнать как можно больше фактов о Туле, так что, надеюсь, такие проекты будут реализовываться у нас снова и снова.

как узнать тульские «городские легенды»?

Прогулка по городу с гидом – исключение в честь торжественного открытия маршрута. Но теперь каждый желающий может пройти по нему с аудиогидом. Это очень просто: понадобиться всего три вещи – смартфон, наушники и мобильное приложение.

Аудиоэкскурсия размещена в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на популярной туристической платформе аудиопутеводителей izi.Travel. Перед началом экскурсии достаточно будет скачать ее в свой смартфон и далее следовать голосовому маршруту. Пользоваться аудиогидом можно бесплатно даже без подключения к интернету и в любое удобное время.

Стартовая точка маршрута – ул. Советская, 25. Здесь на стене здания, рядом со входом в салон МТС со стороны ул. Революции, размещен QR-код, ведущий к приложению с аудиогидом.

Еще не знаете, чем займетесь в выходные? Откройте для себя маршрут «Городские легенды»!