Почему болит спина? Спроси мануального терапевта!

Любая боль – это повод сразу обратиться к врачу, иначе она может превратиться в хроническую, а причина, ее вызвавшая, приведет к серьезному заболеванию.

Почему болит спина, ноги, немеют руки, болит и кружится голова и что с этим делать, объясняет Александр Атяшев, врач-невролог, мануальный терапевт медицинской клиники «Медикейт».

— Александр Александрович, почему возникает боль в спине, конечностях, суставах?

- Боль — это реакция организма либо на раздражитель (травму, воспаление), либо повреждение нервных окончаний (например, когда защемляются корешки нервов при грыжах позвоночника). Она также может возникать вследствие психогенных факторов — при стрессах, усталости и других негативных эмоциональных состояниях.

Проблемы с суставами, позвоночником возникают из-за нашего образа жизни. Сидячая или стоячая работа, малоподвижность, стрессы — все это откладывает негативный отпечаток.

С возрастом межпозвоночные диски уплощаются, возникают протрузии, грыжи. На состояние суставов влияют и травмы. Например, пациент обращается ко мне с болями в спине, и при осмотре обнаруживается асимметрия тазобедренных суставов. Выясняется, что после перелома ноги человек долгое время старался не опираться на больную ногу, возник перекос таза, который привел к неправильной нагрузке на поясничный отдел и весь позвоночник — и к болевым ощущениям.

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— При каких проблемах поможет невролог, мануальный терапевт?

- Неврологи работают со всеми видами болей (за исключением свежих травм и опухолевых процессов). Ко мне обращаются с жалобами на боль в спине, шее, плечах, на боль и слабость в ногах и руках, на проблемы с тазобедренными суставами, коленями. Поводом для обращения к неврологу может стать и головная боль, особенно если она возникает к вечеру или сразу после пробуждения, головокружение, шум и звон в ушах, и даже проблемы с пищеварением, работой кишечника. Часто и такие симптомы тоже связаны именно с нарушениями в мышцах и суставах.

Для врача важно, как часто возникает боль, как долго длится, какой имеет характер — колющая, режущая, тупая, ноющая, давящая, простреливающая, жгучая и т. д. Потому что каждый вид боли говорит о разной ее причине и требует разных техник мануального воздействия.

К примеру, если пациент описывает боль в пояснице словами «как будто кол забили» — это может говорить о чрезмерно напряженных мышцах. Простреливающая боль в ногу, онемение — это чаще всего защемление нерва в поясничном отделе позвоночника. Боли в боку могут говорить о межреберной невралгии — проблеме в грудном отделе.

Пациент может ощущать боль в области сердца, и, если кардиолог исключил сердечную патологию, причиной боли может быть остеохондроз. Все это можно исправить мануальными техниками.

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— Как воздействует на боль и ее причину мануальный терапевт?

- Мануальный терапевт работает руками. Сначала врач прощупывает суставы, исследует их подвижность, оценивает кривизну позвоночника, развитие мышечной ткани, выявляет области наибольшего или наименьшего напряжения, болевые зоны. После такой мануальной диагностики мы опять же с помощью ручных техник воздействия устраняем причину боли — патологические изменения в мышцах, сухожилиях и связках, мышечно-фасциальные блоки, уплотнения, чрезмерное напряжение мышц или, наоборот, излишнюю подвижность в суставах.

Мануальную терапию можно сравнить с глубоким массажем, направленным на восстановление правильных движений в суставах. Когда мы этого добиваемся, боль уходит.

Мануальная терапия позволяет устранить боли в шее, спине, мышцах, восстановить подвижность. Если есть связь между заболеваниями внутренних органов с состоянием мышц и суставов, есть техники, которые позволяют наладить их работу, значительно облегчить симптомы и снизить дозировки лекарств.

Но нужно понимать, что лечение должно быть комплексным. Мануальные техники не остановят воспалительный процесс, тут нужны медикаменты. Но и препараты, со своей стороны, не устранят дефект, возникший в мышцах и суставах. Лечение не даст нужного результата, если пациент не поменяет свой образ жизни, не научится вовремя отдыхать, правильно сидеть за рабочим столом, регулярно разминаться, заниматься лечебной физкультурой. Здесь важны усилия двух сторон — и врача, и пациента.

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— Некоторые называют мануальных терапевтов «костоправами» и уверены, что такое лечение очень болезненно…

- Дело в том, что мануальная терапия для нашей страны — достаточно молодое направление медицины, поэтому нас часто путают с остеопатами, хиропрактиками, костоправами. Что касается болезненности, то долгое время существовало такое утверждение, пришедшее из американской практики — «No pain, no gain»: желаемого эффекта можно добиться только через боль. Раньше в мануальной терапии применялись жесткие техники, с резкими движениями, хрустом в суставах и болезненными ощущениями.

Современные исследования говорят об обратном: при воздействии через боль мышцы напрягаются, что мешает работе врача и снижает эффективность процедуры. Поэтому сегодня развиваются мягкие техники мануальной терапии — не менее эффективные, но более щадящие.

Мягкие техники, в отличие от резких движений, не способны повредить мышцу, связку, позвоночный диск.

Движения более плавные, пациент их не боится, расслабляется и практически не испытывает дискомфорта. Я работаю именно мягкими техниками, мне не нужно, чтобы пациент кричал от боли. Поэтому визита к мануальному терапевту больше не стоит пугаться.

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— Мануальная терапия — это не только работа руками? У Вас в кабинете есть масса интересных приспособлений.

- Да, я использую оборудование для инструментального массажа: оно помогает лучше разогреть ткани, глубже проработать мышцы, обеспечивает равномерную нагрузку и эффективнее воздействует на болевые точки.

Есть оборудование, которое применяется не только в кабинете мануального терапевта, — его же пациент может использовать и дома. Например, специальный ролик для расслабления мышц - ведь зачастую именно их перенапряжение приводит к болевому синдрому.

Я всегда обучаю пациентов упражнениям лечебной физкультуры: они элементарны и могут выполняться без какого-либо оборудования. Есть возможность — можно купить ролик, нет — подойдет и бутылка с водой, завернутая в полотенце. Главное — регулярность.

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— Как Вы относитесь к такому популярному сейчас направлению, как кинезиотейпирование?

- Это тоже одна из техник, которые я применяю. Методика известна с 80-х годов, раньше она применялась в основном в профессиональном спорте, затем перешла в медицину — неврологию, травматологию, оротопедию. Например, в Москве сейчас большинство уважающих себя фитнес-центров имеют в штате кинезиотерапевта. Но тейпирование как отдельная процедура, без мануальных техник, лечебной физкультуры и другого лечения, не столь эффективно, поэтому чаще я применяю этот метод вместе с мануальными техниками.

Тейпирование направлено либо на расслабление перенапряженных мышц, которые вызывают боль, либо, наоборот, на блокирование суставов, которые чрезмерно подвижны. Врач фиксирует тейп (это специальный пластырь) на проблемные участках тела по определенной схеме и с нужным натяжением. Пациент его не чувствует, может вести обычный образ жизни, заниматься фитнесом, плавать и т. д.

— Многие люди, даже мучаясь от боли, тянут с обращением к врачу. Чем это опасно?

- Любая боль — это сигнал организма о проблеме. Первые болевые ощущения говорят только о начале болезни, когда ее можно вылечить быстро и она не успеет нанести серьезного ущерба организму.

Так, боли в спине, которые возникают после физических нагрузок,

не стоит «заглушать» обезболивающими мазями.

Если долго закрывать глаза на боль, в будущем вы рискуете получить протрузии и грыжи, которые потребуют уже оперативного лечения.

Обратившись к неврологу, мануальному терапевту при первых болевых симптомах, можно решить проблему буквально за 1−2 сеанса и тем самым оградить себя от серьезных неприятных последствий.

Невролог, мануальный терапевт Александр Атяшев ведет прием пациентов в многопрофильной клинике «Медикейт».

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