Фригидность – не болезнь

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В этом уверен тульский врач-сексолог Вадим Русаков. В чем причина поломки женской оргастичности и почему проблему фригидности не всегда под силу решить гинекологам?

30-35% женщин, ведущих половую жизнь, страдают от проблемы женской аноргазмии или, как ее по-другому называют, — фригидности. Дисгармония в сексуальных отношениях создает напряжённость в семье. Это невротизирует женщину, снижает её самооценку, вызывает тревогу и депрессивные расстройства.

Вадим Русаков — В интимной жизни женщины психологические факторы играют гораздо большую роль, чем в жизни мужчины. Блокировать сексуальное желание могут даже незначительные (с точки зрения сильного пола) причины. Часто аноргазмия является следствием негативного опыта в интимных отношениях или несоответствия поведения партнёра фантазиям женщины.

Существуют разные формы фригидности. Абсолютная с полным отсутствием оргазма, коительная, при которой оргазм возможен в других сексуальных проявлениях (во сне или при мастурбации, в петтинге) и частичная, при которой оргазм иногда удаётся в половом акте, но редко и требует больших усилий.

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– Не все формы аноргазмии можно оценивать как патологию, — говорит Вадим Русаков. — Например, семейная пара может считать своей партнёрской нормой урежение оргазма или достижение оргазма женщиной только в петтинге. Такие интимные отношения одних партнеров будут устраивать, а у других — вызывать дискомфорт.

Есть и еще один вид фригидности — мнимая: когда партнёр обвиняет женщину в «холодности», пытаясь скрыть свою несостоятельность. Очень часто «женская холодность» является причиной супружеских измен, разрыва отношений.

– Проблему женской аноргазмии можно и нужно решать! — уверен Вадим Русаков. — При этом велика роль именно сексолога — специалиста, оценивающего не только физическое здоровье женщины, но и её психологическое состояние.

Врач-сексолог способен найти глубинные причины «поломки» женской оргастичности. Например, 24-летняя замужняя женщина, найдя еще в 13 лет способ достижения оргазма наедине с собой, не могла достичь сексуального удовольствия ни с одним партнером. Решить проблему пациентке Центра нейрофизиологии помогла квалифицированная помощь сексолога.

Оригинальная «Семиступенчатая методика коррекции женской аноргазмии» разработана совместно с сотрудниками Института Психологии и Сексологии и Сексологического центра г. Санкт-Петербурга и помогла наладить сексуальную жизнь многим десяткам семейных пар.

Адрес

Сексолог Русаков Вадим Викторович

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Центр нейрофизиологии

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом