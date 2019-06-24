Музей археологии Тульского кремля: Пернач, раскопки и древние саркофаги
Думаете, что хорошо знаете Тульский кремль? Новый музей откроет новые тайны любимого места всех туляков и туристов.
Музей археологии Тульского кремля — один из самых молодых в нашем регионе. Его открыли 22 апреля 2019 года. В коллекции музея — 800 экспонатов, почти все они были найдены на территории кремля в 2013—2015 годах. Остальные — на улице Советской, но тоже сравнительно недавно.
Музей находится на территории Тульского кремля на втором этаже атриума. Попасть в зал можно через главный вход музейно-выставочного комплекса.
Как и все современные музеи, музей археологии полон интерактива: виртуальная энциклопедия, транслирующийся на стене фильм, рассказывающий о находках, и виртуальная карта раскопок. Но это только начало.
Самая главная особенность музея — необычный стеклянный пол. Прямо под ногами у посетителей представлена реконструкция археологических раскопок, проходивших на территории кремля. Здесь посетители видят ровно то же самое, что увидели археологи во время финального этапа раскопок: две постройки, сгоревшие полы, обвалившаяся печь. Все предметы под стеклом реальные и датируются XVI веком.
Под стеклянным полом — реальная картина археологических раскопок. Рассматривать можно бесконечно!
Музейные витрины полны уникальных экспонатов. Музей археологии единственный в регионе показывает всё разнообразие русского изразца. Самые древние изразцы — широкорамочные — относятся к XVI веку, последние — на голландский манер —
В музее хранится большая коллекция изразцов.
Предмет датируется XVIII веком, в то время такая вещь могла принадлежать только очень состоятельному человеку. Археологи предполагают, что владельцем наконечника копья мог быть кто-то из войска лже-Дмитрия I.
Предметы быта, религиозных обрядов, образцы оружия — все это представлено в стильных витринах и дополнено интерактивом.
Изучая предметы в музейных витринах, можно понять, как жили люди на территории кремля
Многое в экспозиции посвящено обрядам захоронения. Общеизвестно, что на территории кремля находилось большое кладбище, так что подобные находки здесь не редкость. Специалистам попадались человеческие останки и предметы, связанные с погребальным обрядом,
Интересны также обнаруженные фрагменты саркофагов
Такой саркофаг стоил около десяти рублей, и это было неподъемной суммой. Только представьте: за три рубля в те времена можно было купить целую деревеньку! К сожалению, кто точно был погребен в таком дорогом саркофаге, доподлинно неизвестно.
Пернач — легенда музея. Подобных находок в России всего две!
Необычная история связана еще с одним экспонатом. В 2014 году на территории кремля археологи нашли пернач — полную деревянную копию боевого оружия. Всего подобных находок в истории было две: в 2011 году в Пскове и та, что хранится в тульском музее. Как предполагают исследователи, эта вещь в XVI веке могла принадлежать отпрыску очень богатой семьи. Мальчикам до 15 лет не давали в руки настоящего боевого оружия, и, вероятно, с помощью деревянного пернача совсем юного парня пытались обучать военному искусству.
Тула, кремль, здание атриума.
Тел. 77−49−34.
Время работы: пн. — чт., вс — 10.00 до 18.00, пт., сб. — 10.00 до 20.00. Последняя среда месяца — санитарный день.
Цена билета: взрослые — 150 руб., пенсионеры, студенты — 100 руб., дети — бесплатно.