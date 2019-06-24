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Музей археологии Тульского кремля: Пернач, раскопки и древние саркофаги

Большая экспозиция откроет тайны даже для тех, кто знает почти всё об истории кремля. Многие предметы туляки увидят впервые. Фото Алексея Пирязева.

Музей археологии Тульского кремля: Пернач, раскопки и древние саркофаги

Думаете, что хорошо знаете Тульский кремль? Новый музей откроет новые тайны любимого места всех туляков и туристов.

Музей археологии Тульского кремля — один из самых молодых в нашем регионе. Его открыли 22 апреля 2019 года. В коллекции музея — 800 экспонатов, почти все они были найдены на территории кремля в 2013—2015 годах. Остальные — на улице Советской, но тоже сравнительно недавно.


Музей находится на территории Тульского кремля на втором этаже атриума. Попасть в зал можно через главный вход музейно-выставочного комплекса.

Как и все современные музеи, музей археологии полон интерактива: виртуальная энциклопедия, транслирующийся на стене фильм, рассказывающий о находках, и виртуальная карта раскопок. Но это только начало.

Самая главная особенность музея — необычный стеклянный пол. Прямо под ногами у посетителей представлена реконструкция археологических раскопок, проходивших на территории кремля. Здесь посетители видят ровно то же самое, что увидели археологи во время финального этапа раскопок: две постройки, сгоревшие полы, обвалившаяся печь. Все предметы под стеклом реальные и датируются XVI веком.


Под стеклянным полом — реальная картина археологических раскопок. Рассматривать можно бесконечно!

Музейные витрины полны уникальных экспонатов. Музей археологии единственный в регионе показывает всё разнообразие русского изразца. Самые древние изразцы — широкорамочные — относятся к XVI веку, последние — на голландский манер — к XVIII—XIX вв.


В музее хранится большая коллекция изразцов.

Здесь же хранится наконечник копья с особой инкрустацией. Этот предмет тауширован (один из вариантов инкрустации) золотом.


Предмет датируется XVIII веком, в то время такая вещь могла принадлежать только очень состоятельному человеку. Археологи предполагают, что владельцем наконечника копья мог быть кто-то из войска лже-Дмитрия I.


Предметы быта, религиозных обрядов, образцы оружия — все это представлено в стильных витринах и дополнено интерактивом.

Изучая предметы в музейных витринах, можно понять, как жили люди на территории кремля в XVI—XVIII вв.еках. Здесь представлено много вещей, икон, например икона Никиты Бесогона, который издревле считался борцом с бесами. Наши предки очень боялись нечистой силы, и такая икона хранилась почти в каждом доме, а в окрестностях кремля было возведено два храма во имя этого великомученика.

Многое в экспозиции посвящено обрядам захоронения. Общеизвестно, что на территории кремля находилось большое кладбище, так что подобные находки здесь не редкость. Специалистам попадались человеческие останки и предметы, связанные с погребальным обрядом, XVI—XVII вв.еков.
Интересны также обнаруженные фрагменты саркофагов XVI—XVII вв.еков.
Такой саркофаг стоил около десяти рублей, и это было неподъемной суммой. Только представьте: за три рубля в те времена можно было купить целую деревеньку! К сожалению, кто точно был погребен в таком дорогом саркофаге, доподлинно неизвестно.


Пернач — легенда музея. Подобных находок в России всего две!

Необычная история связана еще с одним экспонатом. В 2014 году на территории кремля археологи нашли пернач — полную деревянную копию боевого оружия. Всего подобных находок в истории было две: в 2011 году в Пскове и та, что хранится в тульском музее. Как предполагают исследователи, эта вещь в XVI веке могла принадлежать отпрыску очень богатой семьи. Мальчикам до 15 лет не давали в руки настоящего боевого оружия, и, вероятно, с помощью деревянного пернача совсем юного парня пытались обучать военному искусству.

Адрес

Тула, кремль, здание атриума.
Тел. 77−49−34.
Время работы: пн. — чт., вс — 10.00 до 18.00, пт., сб. — 10.00 до 20.00. Последняя среда месяца — санитарный день.
Цена билета: взрослые — 150 руб., пенсионеры, студенты — 100 руб., дети — бесплатно.

Галерея
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 1
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 2
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 3
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 4
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 5
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 6
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 7
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 8
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 9
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 10
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 11
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 12
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 13
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 14
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 15
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 16
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 17
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 18
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 19
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 20
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 21
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 22
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 23
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 24
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 25
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 26
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 27
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 28
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 29
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 30
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 31
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 32
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Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 34
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 35
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 36
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 37
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 38
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 39
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 40
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 41
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 42
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 43
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 44
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 45
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 46
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 47
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 48
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 49
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Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 53
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 54
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 55
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 56
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 57
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 58
Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 59
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Один день в музее Археологии Тульского кремля, Фото: 61
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Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 16:00 +1
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