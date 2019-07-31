Возрождение тульского бренда: Что посмотреть в музее «Гармони деда Филимона»

В коллекции более 150 музыкальных инструментов, и почти все работают. Можно послушать! Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Музей гармони находится в самом центре Тулы, рядом с кремлем. Именно поэтому его так часто вносят в свои экскурсионные маршруты не только гости из соседних регионов, но и иностранцы.

Музей «Гармони деда Филимона» открылся всего полтора года назад. Его экспонаты — это частная коллекция музыкальных инструментов: гармоней, аккордеонов и баянов. Несмотря на такую узкую тематику, туристов в музее много.



Гармонь «Победа», сделанная в 1934 году, прошла со своим владельцем всю войну.

Экскурсовод Софья Гайсина.

София Гайсина - Гармонь — один из тульских брендов наравне с пряниками, самоварами и оружием, но его незаслуженно стали забывать. Тула была настоящим гармонным центром с 15 фабриками и десятками кустарных мастеров, производящих эти инструменты.

В коллекции музея более 150 экспонатов: гармони необычных форм, исторически ценные экземпляры и архивные фото и документы. Каждый предмет хранит свою уникальную историю.



Ливенка с длинными мехами — традиционная спутница жениха во время сватовства.

Есть здесь знаменитая ливенская гармонь с длинными мехами — непременный атрибут сватовства для гармониста.

На таком инструменте играли «ливенские страдания», и если невеста отказывала, гармонисту нужно было порвать гармонь.

Еще одна интересная традиция связана со звонкой и мелодичной елецкой гармонью. На этом инструменте гармонист играл на «круговой свадьбе». В первый день музыкант около 10 часов развлекал гостей на торжестве, а на следующий день первым шел к жениху и невесте, чтобы обойти с молодыми всю деревню. Если жителей было много, такие походы могли затянуться на неделю. Зато после такого променада гармониста признавали настоящим профессио­налом.

Самая звонкая гармонь в коллекции — саратовка с колокольчиками. В музее хранится уникальный экземпляр — личный инструмент мастера Николая Карелина. Музейные сотрудники называют его «гармонь с поклончиком» или «с противоугонной системой». Чтобы открыть инструмент и начать играть на нем, нужно определенным образом сжать его и наклонить. Это не только интересная особенность, но и вынужденная мера: хорошие музыкальные инструменты всегда стоили дорого, поэтому их часто воровали.



Знаменитые «тальянки» пришли к нам из Италии.

Для сравнения: в XIX веке обычная гармонь могла стоить от нескольких копеек до нескольких десятков рублей. Стандарт­ная гармонь стоила около пяти рублей. На эти деньги можно было купить корову. Профессио­нальный концерт­ный инструмент мог обойтись уже в 20 рублей. Столько же составляло годовое жалованье прачки! Причина такой дороговизны проста: гармонь состоит из трех тысяч деталей, и каждая из них делается вручную.

Одна из самых дорогих гармоней — новоржевская (псковская) резуха. Такое название она получила из-за красивой резьбы на корпусе. У нее низкое органное звучание, необычное для русской гармони.



Новоржевская резуха — одна из самых дорогих разновидностей гармоней.

Есть в музее и совсем необычные модели, например гармонь-сапог, сделанная мастером Семеном Штырхуновым. Корпус инструмента — настоящий хореографический сапог, у которого от танцев даже слегка сбит каблучок. Но при этом модель рабочая, и сам мастер выступал с ней на сцене Кремлевского дворца.



В музее звучат даже сапоги! Необычная гармонь играет не хуже традиционной.

В музее вообще почти все инструменты в рабочем состоянии, на них играют музыканты во время экскурсий.

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Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 9.

Тел. 8−910−157−17−19.

Время работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Цена билета: без экскурсии — 200 руб. (дети до 18 лет, пенсионеры), 250 руб. (взрослые). Экскурсия в сопровождении гармониста — 250 руб. (дети до 18 лет, пенсионеры), 35о руб. (взрослые).

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