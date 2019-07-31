Возрождение тульского бренда: Что посмотреть в музее «Гармони деда Филимона»
Музей гармони находится в самом центре Тулы, рядом с кремлем. Именно поэтому его так часто вносят в свои экскурсионные маршруты не только гости из соседних регионов, но и иностранцы.
Музей «Гармони деда Филимона» открылся всего полтора года назад. Его экспонаты — это частная коллекция музыкальных инструментов: гармоней, аккордеонов и баянов. Несмотря на такую узкую тематику, туристов в музее много.
Гармонь «Победа», сделанная в 1934 году, прошла со своим владельцем всю войну.
Экскурсовод Софья Гайсина.
София Гайсина
- Гармонь — один из тульских брендов наравне с пряниками, самоварами и оружием, но его незаслуженно стали забывать. Тула была настоящим гармонным центром с 15 фабриками и десятками кустарных мастеров, производящих эти инструменты.
В коллекции музея более 150 экспонатов: гармони необычных форм, исторически ценные экземпляры и архивные фото и документы. Каждый предмет хранит свою уникальную историю.
Ливенка с длинными мехами — традиционная спутница жениха во время сватовства.
Есть здесь знаменитая ливенская гармонь с длинными мехами — непременный атрибут сватовства для гармониста.
На таком инструменте играли «ливенские страдания», и если невеста отказывала, гармонисту нужно было порвать гармонь.
Еще одна интересная традиция связана со звонкой и мелодичной елецкой гармонью. На этом инструменте гармонист играл на «круговой свадьбе». В первый день музыкант около 10 часов развлекал гостей на торжестве, а на следующий день первым шел к жениху и невесте, чтобы обойти с молодыми всю деревню. Если жителей было много, такие походы могли затянуться на неделю. Зато после такого променада гармониста признавали настоящим профессионалом.
Самая звонкая гармонь в коллекции — саратовка с колокольчиками. В музее хранится уникальный экземпляр — личный инструмент мастера Николая Карелина. Музейные сотрудники называют его «гармонь с поклончиком» или «с противоугонной системой». Чтобы открыть инструмент и начать играть на нем, нужно определенным образом сжать его и наклонить. Это не только интересная особенность, но и вынужденная мера: хорошие музыкальные инструменты всегда стоили дорого, поэтому их часто воровали.
Знаменитые «тальянки» пришли к нам из Италии.
Для сравнения: в XIX веке обычная гармонь могла стоить от нескольких копеек до нескольких десятков рублей. Стандартная гармонь стоила около пяти рублей. На эти деньги можно было купить корову. Профессиональный концертный инструмент мог обойтись уже в 20 рублей. Столько же составляло годовое жалованье прачки! Причина такой дороговизны проста: гармонь состоит из трех тысяч деталей, и каждая из них делается вручную.
Одна из самых дорогих гармоней — новоржевская (псковская) резуха. Такое название она получила из-за красивой резьбы на корпусе. У нее низкое органное звучание, необычное для русской гармони.
Новоржевская резуха — одна из самых дорогих разновидностей гармоней.
Есть в музее и совсем необычные модели, например гармонь-сапог, сделанная мастером Семеном Штырхуновым. Корпус инструмента — настоящий хореографический сапог, у которого от танцев даже слегка сбит каблучок. Но при этом модель рабочая, и сам мастер выступал с ней на сцене Кремлевского дворца.
В музее звучат даже сапоги! Необычная гармонь играет не хуже традиционной.
В музее вообще почти все инструменты в рабочем состоянии, на них играют музыканты во время экскурсий.
Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 9.
Тел. 8−910−157−17−19.
Время работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.
Цена билета: без экскурсии — 200 руб. (дети до 18 лет, пенсионеры), 250 руб. (взрослые). Экскурсия в сопровождении гармониста — 250 руб. (дети до 18 лет, пенсионеры), 35о руб. (взрослые).
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