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Куда пойти учиться: выбираем вуз

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Куда пойти учиться: выбираем вуз

Отвечаем на популярные вопросы о ЕГЭ и даем полную информацию о вузах Тульской области.

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Заявления принимаются с 20 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ; с 20 июня по 13 июля - по результатам вступительных испытаний в университете. День открытых дверей состоится 14 мая в 11.00 в актовом зале учебного корпуса № 4 (Тула, пр. Ленина, 125).

 

www.tsput.ru
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872) 35-40-60
Время работы: 
пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье

Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура

Форма обучения вуза: очная, заочная

Бесплатное обучение: да

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Финансовый университет при Правительстве РФ

tula.fa.ru
Тула, ул. Оружейная, 1-а
8 (4872) 22-46-96, 22-36-56
Email: tula@fa.ru
Время работы:
пн. — пт.: с 10.00 до 17.00,
выходные: суббота — воскресенье

Форма обучения вуза: очная, заочная

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, Государственное и муниципальное управление

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура

Стоимость обучения, очное, руб.: от 76000

Стоимость обучения, заочное, руб.: от 45000

Бесплатное обучение: да

Подготовительные курсы: да

Подготовка к поступлению для обучения по индивидуальному учебному плану (после СПО), подготовка к поступлению в магистратуру, подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно.

Дополнительное профессиональное образование:

Второе высшее: да — 3 года

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Всероссийский госудаственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Тульский институт (филиал) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования приглашает вас на День открытых дверей, который состоится 15 апреля и 20 мая в 14.00 в актовом зале на 4 этаже.

tula.rpa-mu.ru
пр. Ленина, 104, 3 этаж, каб. 304
8 (4872) 700−229 (доб. 373)
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 17.00,
пт.: с 9.00 до 16.00,
сб.: с 9.00 до 15.00,
выходной — воскресенье

Направления подготовки: Юриспруденция

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологии

Стоимость обучения, руб.: от 40000 до 60000

Бесплатное обучение: да

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

Тульский государственный университет

tsu.tula.ru
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872)35−14−88
Время работы: 
пн. — пт.: с 8.40 до 17.10
выходные — суббота и воскресенье

Институты: Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева, Политехнический институт, Институт прикладной математики и компьютерных наук, Институт горного дела и строительства, Естественно-научный институт, Институт гуманитарных и социальных наук, Институт физической культуры, спорта и туризма, Институт международного образования, Факультет довузовской подготовки, Интернет-институт ТулГУ, Институт права и управления, Технический колледж имени С. И. Мосина, Медицинский институт ТулГУ, Региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров, Факультет вечернего и заочного обучения

Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологии

Стоимость обучения, руб.: от 38000 до 75400

Бесплатное обучение: да

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, ТФ

rea.ru
Тула, пр. Ленина. 53-б
8 (4872) 36-48-74
tula@rea.ru
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье

Форма обучения вуза: очная, заочная

Направления подготовки: Менеджмент, Экономика, Торговое дело

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура

Стоимость обучения, руб.: от 75370

Бесплатное обучение: нет

Подготовительные курсы: да

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Тульский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

tula.ranepa.ru
Тула, пр. Ленина, 28,
ул. Металлистов, 2-а
8 (4872) 55-03-67, 55−01-98
tfranhgs@mail.ru
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
выходные: суббота, воскресенье
 


 

Направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Экономика

Уровень подготовки: бакалавриат

Форма обучения вуза: очная, заочная

Стоимость обучения, заочное, руб.: от 40000 до 44000

Стоимость обучения, очное, руб.: от 55000 до 75000

Бесплатное обучение: да

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

сегодня, в 11:34 0
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