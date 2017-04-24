Куда пойти учиться: выбираем вуз
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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Заявления принимаются с 20 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ; с 20 июня по 13 июля - по результатам вступительных испытаний в университете. День открытых дверей состоится 14 мая в 11.00 в актовом зале учебного корпуса № 4 (Тула, пр. Ленина, 125).
www.tsput.ru
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872) 35-40-60
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье
Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура
Форма обучения вуза: очная, заочная
Бесплатное обучение: да
Общежитие: да
Отсрочка от армии: да
Финансовый университет при Правительстве РФ
tula.fa.ru
Тула, ул. Оружейная, 1-а
8 (4872)
Email: tula@fa.ru
Время работы:
пн. — пт.: с 10.00 до 17.00,
выходные: суббота — воскресенье
Форма обучения вуза: очная, заочная
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура
Стоимость обучения, очное, руб.: от 76000
Стоимость обучения, заочное, руб.: от 45000
Бесплатное обучение: да
Подготовительные курсы: да
Подготовка к поступлению для обучения по индивидуальному учебному плану (после СПО), подготовка к поступлению в магистратуру, подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно.
Дополнительное профессиональное образование:
Второе высшее: да — 3 года
Общежитие: да
Отсрочка от армии: да
Всероссийский госудаственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Тульский институт (филиал) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования приглашает вас на День открытых дверей, который состоится 15 апреля и 20 мая в 14.00 в актовом зале на 4 этаже.
tula.rpa-mu.ru
пр. Ленина, 104, 3 этаж, каб. 304
8 (4872) 700−229 (доб. 373)
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 17.00,
пт.: с 9.00 до 16.00,
сб.: с 9.00 до 15.00,
выходной — воскресенье
Направления подготовки: Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура
Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологии
Стоимость обучения, руб.: от 40000 до 60000
Бесплатное обучение: да
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
Тульский государственный университет
tsu.tula.ru
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872)35−14−88
Время работы:
пн. — пт.: с 8.40 до 17.10
выходные — суббота и воскресенье
Институты: Институт высокоточных систем им.
Уровень подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура
Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная, заочная с дистанционной образовательной технологии
Стоимость обучения, руб.: от 38000 до 75400
Бесплатное обучение: да
Общежитие: да
Отсрочка от армии: да
Российский экономический университет им.
Г. В. Плеханова, ТФ
rea.ru
Тула, пр. Ленина. 53-б
8 (4872) 36-48-74
tula@rea.ru
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье
Форма обучения вуза: очная, заочная
Направления подготовки: Менеджмент, Экономика, Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура
Стоимость обучения, руб.: от 75370
Бесплатное обучение: нет
Подготовительные курсы: да
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Общежитие: да
Отсрочка от армии: да
Тульский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
tula.ranepa.ru
Тула, пр. Ленина, 28,
ул. Металлистов, 2-а
tfranhgs@mail.ru
Время работы:
пн. — чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
выходные: суббота, воскресенье
Направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Форма обучения вуза: очная, заочная
Стоимость обучения, заочное, руб.: от 40000 до 44000
Стоимость обучения, очное, руб.: от 55000 до 75000
Бесплатное обучение: да
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да