Где в Туле заказать уборку квартиры или офиса?

Не знаете, как справиться с уборкой после ремонта? В обзоре Myslo - клининговые компании, которые наведут в помещениях идеальный порядок. Пора прощаться с пылью и хламом!

Клининг компания «Комфорт»

Тула, посёлок Косая Гора, улица М. Горького, 15-а

8 (4872) 23-69-31

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«Клининг Компания Комфорт» предлагает широкий спектр услуг, направленных на создание и поддержание чистоты в офисных, торговых, производственных, развлекательных, жилых и прочих помещениях. Специалисты компании впитали традиции и опыт мировой уборочной индустрии и ориентируются на передовые достижения и технологии в области клининга.

Услуги компании:

Ежедневная уборка помещений;

Послестроительная и послеремонтная уборка;

Уборка после пожара;

Уборка и дезинфекция производственных помещений;

Химическая чистка ковровых покрытий;

Химическая чистка мягкой мебели;

Чистка и восстановление блеска кожаной мебели;

Химическая чистка салона автомобиля;

Химическая чистка твердых напольных покрытий;

Мытье окон, витражей, световых элементов рекламы;

Мытье фасадов зданий;

Мытье потолочных покрытий;

Уборка прилегающих территорий;

Обработка наносоставами.

Компания выполняет работы различной степени сложности, применяя высокоэффективное специальное оборудование, инвентарь, профессиональные моющие средства отечественных и зарубежных производителей. Проводит высотные работы с помощью промышленного альпинизма и привлечения спецтехники.

Для постоянных клиентов «Клининг Компания Комфорт» действует система скидок на тарифы по всем услугам.

Клининговая компания «Территория клининга»

Тула, ул. Рязанская, 22

8 (4872) 23-43-71

+7 (910) 075-95-55.

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«Территория клининга» - это профессиональная уборка жилых и офисных помещений. Компания предлагает следующие услуги:

Ежедневная комплексная уборка. Это оптимальный вариант для многих организаций: работа профессионалов позволит всегда поддерживать помещения в чистоте и порядке.

Офисный мастер. Специалисты компании помогут осуществить не только масштабные работы, но и мелкие ремонтные. При этом - в кратчайшие сроки.

Мытье стекол. Поручите «Территории клининга» эту задачу, и пусть яркий блеск стекол олицетворяет ваши блестящие свершения на пути к успеху!

Уборка прилегающей территории. Уборка дворовой территории должна выполняться регулярно: это знает каждый. Только так вы сможете поддерживать порядок и, соответственно, хорошее настроение. «Территория клининга» предлагает эти услуги на удобных и выгодных условиях.

Уборка после ремонта.

Бригада сотрудников клининговой компании выезжает на объект с профессиональными пылесосами, а также со специальными средствами, позволяющими справиться с практически любыми загрязнениями в квартире.

Мытье фасадов. Для выполнения этой задачи используются чистящие средства последнего поколения, а также новые методики.

Доверьте заботу о чистоте «Территории клининга»! Технологии как средство, доверие как результат!

Мойка ковров в Туле

Тула, ул. Кирова, 159

+ 7 902-845-44-45

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Компания «Мойка ковров» - это более пяти лет професионального опыта чистки всех видов напольных покрытий, ковров и текстильных изделий. Это команда профессионалов, которые используют современное оборудование для наилучшего результата. Слаженная работа команды позволяет выполнить заказы качественно, оперативно, точно в срок.

Опыт компании - тысячи почищенных ковров. Здесь не экспериментируют, а гарантируют качество чистки и сохранность изделий. Для постоянных клиентов - скидки на услуги! Регулярно проводятся акции. Следите за новостями на сайте компании, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений.

Услуги компании:

мойка ковров и ковровых покрытий;

стирка пледов и одеял,;

стирка верхней одежды;

чистка чехлов, колясок;

чистка напольных покрытий;

уборка после ремонта.

«Мойка ковров» - одна из первых компаний в Туле, которая занимается профессиональной чисткой напольных покрытий, и накопила на этом направлении богатый опыт.

«Мойка ковров» - это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть все необходимое:

отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;

профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;

различные методы чистки на разных видах покрытий.

Для постоянных клиентов «Мойки ковров» действуют скидки на услуги.