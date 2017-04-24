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Где в Туле заказать уборку квартиры или офиса?

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Где в Туле заказать уборку квартиры или офиса?

Не знаете, как справиться с уборкой после ремонта? В обзоре Myslo - клининговые компании, которые наведут в помещениях идеальный порядок. Пора прощаться с пылью и хламом! 

Клининг компания «Комфорт»

Тула, посёлок Косая Гора, улица М. Горького, 15-а

8 (4872) 23-69-31

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«Клининг Компания Комфорт» предлагает широкий спектр услуг, направленных на создание и поддержание чистоты в офисных, торговых, производственных, развлекательных, жилых и прочих помещениях. Специалисты компании впитали традиции и опыт мировой уборочной индустрии и ориентируются на передовые достижения и технологии в области клининга.

Услуги компании:

  • Ежедневная уборка помещений;
  • Послестроительная и послеремонтная уборка;
  • Уборка после пожара;
  • Уборка и дезинфекция производственных помещений;
  • Химическая чистка ковровых покрытий;
  • Химическая чистка мягкой мебели;
  • Чистка и восстановление блеска кожаной мебели;
  • Химическая чистка салона автомобиля;
  • Химическая чистка твердых напольных покрытий;
  • Мытье окон, витражей, световых элементов рекламы;
  • Мытье фасадов зданий;
  • Мытье потолочных покрытий;
  • Уборка прилегающих территорий;
  • Обработка наносоставами.

Компания выполняет работы различной степени сложности, применяя высокоэффективное специальное оборудование, инвентарь, профессиональные моющие средства отечественных и зарубежных производителей. Проводит высотные работы с помощью промышленного альпинизма и привлечения спецтехники.

Для постоянных клиентов «Клининг Компания Комфорт» действует система скидок на тарифы по всем услугам.

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Клининговая компания «Территория клининга»

Тула, ул. Рязанская, 22

8 (4872) 23-43-71

+7 (910) 075-95-55.

Сайт 

«Территория клининга» - это профессиональная уборка жилых и офисных помещений. Компания предлагает следующие услуги:

  • Ежедневная комплексная уборка. Это оптимальный вариант для многих организаций: работа профессионалов позволит всегда поддерживать помещения в чистоте и порядке.
  • Офисный мастер. Специалисты компании помогут осуществить не только масштабные работы, но и мелкие ремонтные. При этом - в кратчайшие сроки. 
  • Мытье стекол. Поручите «Территории клининга» эту задачу, и пусть яркий блеск стекол олицетворяет ваши блестящие свершения на пути к успеху!
  • Уборка прилегающей территории. Уборка дворовой территории должна выполняться регулярно: это знает каждый. Только так вы сможете поддерживать порядок и, соответственно, хорошее настроение. «Территория клининга» предлагает эти услуги на удобных и выгодных условиях.
  • Уборка после ремонта.

  • Бригада сотрудников клининговой компании выезжает на объект с профессиональными пылесосами, а также со специальными средствами, позволяющими  справиться с практически любыми загрязнениями в квартире. 
  • Мытье фасадов. Для выполнения этой задачи используются чистящие средства последнего поколения, а также новые методики. 

Доверьте заботу о чистоте «Территории клининга»! Технологии как средство, доверие как результат!

Мойка ковров в Туле 

Тула, ул. Кирова, 159

+ 7 902-845-44-45

Сайт

Компания «Мойка ковров» - это более пяти лет професионального опыта чистки всех видов напольных покрытий, ковров и текстильных изделий. Это команда профессионалов, которые используют современное оборудование для наилучшего результата. Слаженная работа команды позволяет выполнить заказы качественно, оперативно, точно в срок. 

Опыт компании - тысячи почищенных ковров. Здесь не экспериментируют, а гарантируют качество чистки и сохранность изделий. Для постоянных клиентов - скидки на услуги! Регулярно проводятся акции. Следите за новостями на сайте компании, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений.

Услуги компании:

  • мойка ковров и ковровых покрытий;
  • стирка пледов и одеял,;
  • стирка верхней одежды;
  • чистка чехлов, колясок;
  • чистка напольных покрытий;
  • уборка после ремонта.

«Мойка ковров» - одна из первых компаний в Туле, которая занимается профессиональной чисткой напольных покрытий, и накопила на этом направлении богатый опыт.

«Мойка ковров» - это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть все необходимое:

  • отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;

  • профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;

  • различные методы чистки на разных видах покрытий.

Для постоянных клиентов «Мойки ковров» действуют  скидки на услуги. 

Создайте уют в Вашем доме!!!

 
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:30 +2
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