Где в Туле заказать уборку квартиры или офиса?
Не знаете, как справиться с уборкой после ремонта? В обзоре Myslo - клининговые компании, которые наведут в помещениях идеальный порядок. Пора прощаться с пылью и хламом!
Клининг компания «Комфорт»
Тула, посёлок Косая Гора, улица М. Горького, 15-а
8 (4872) 23-69-31
«Клининг Компания Комфорт» предлагает широкий спектр услуг, направленных на создание и поддержание чистоты в офисных, торговых, производственных, развлекательных, жилых и прочих помещениях. Специалисты компании впитали традиции и опыт мировой уборочной индустрии и ориентируются на передовые достижения и технологии в области клининга.
Услуги компании:
- Ежедневная уборка помещений;
- Послестроительная и послеремонтная уборка;
- Уборка после пожара;
- Уборка и дезинфекция производственных помещений;
- Химическая чистка ковровых покрытий;
- Химическая чистка мягкой мебели;
- Чистка и восстановление блеска кожаной мебели;
- Химическая чистка салона автомобиля;
- Химическая чистка твердых напольных покрытий;
- Мытье окон, витражей, световых элементов рекламы;
- Мытье фасадов зданий;
- Мытье потолочных покрытий;
- Уборка прилегающих территорий;
- Обработка наносоставами.
Компания выполняет работы различной степени сложности, применяя высокоэффективное специальное оборудование, инвентарь, профессиональные моющие средства отечественных и зарубежных производителей. Проводит высотные работы с помощью промышленного альпинизма и привлечения спецтехники.
Для постоянных клиентов «Клининг Компания Комфорт» действует система скидок на тарифы по всем услугам.
Клининговая компания «Территория клининга»
Тула, ул. Рязанская, 22
8 (4872) 23-43-71
+7 (910) 075-95-55.
«Территория клининга» - это профессиональная уборка жилых и офисных помещений. Компания предлагает следующие услуги:
- Ежедневная комплексная уборка. Это оптимальный вариант для многих организаций: работа профессионалов позволит всегда поддерживать помещения в чистоте и порядке.
- Офисный мастер. Специалисты компании помогут осуществить не только масштабные работы, но и мелкие ремонтные. При этом - в кратчайшие сроки.
- Мытье стекол. Поручите «Территории клининга» эту задачу, и пусть яркий блеск стекол олицетворяет ваши блестящие свершения на пути к успеху!
- Уборка прилегающей территории. Уборка дворовой территории должна выполняться регулярно: это знает каждый. Только так вы сможете поддерживать порядок и, соответственно, хорошее настроение. «Территория клининга» предлагает эти услуги на удобных и выгодных условиях.
- Уборка после ремонта.
- Бригада сотрудников клининговой компании выезжает на объект с профессиональными пылесосами, а также со специальными средствами, позволяющими справиться с практически любыми загрязнениями в квартире.
- Мытье фасадов. Для выполнения этой задачи используются чистящие средства последнего поколения, а также новые методики.
Доверьте заботу о чистоте «Территории клининга»! Технологии как средство, доверие как результат!
Мойка ковров в Туле
Тула, ул. Кирова, 159
+ 7 902-845-44-45
Компания «Мойка ковров» - это более пяти лет професионального опыта чистки всех видов напольных покрытий, ковров и текстильных изделий. Это команда профессионалов, которые используют современное оборудование для наилучшего результата. Слаженная работа команды позволяет выполнить заказы качественно, оперативно, точно в срок.
Опыт компании - тысячи почищенных ковров. Здесь не экспериментируют, а гарантируют качество чистки и сохранность изделий. Для постоянных клиентов - скидки на услуги! Регулярно проводятся акции. Следите за новостями на сайте компании, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений.
Услуги компании:
- мойка ковров и ковровых покрытий;
- стирка пледов и одеял,;
- стирка верхней одежды;
- чистка чехлов, колясок;
- чистка напольных покрытий;
- уборка после ремонта.
«Мойка ковров» - одна из первых компаний в Туле, которая занимается профессиональной чисткой напольных покрытий, и накопила на этом направлении богатый опыт.
«Мойка ковров» - это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть все необходимое:
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отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;
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профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;
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различные методы чистки на разных видах покрытий.
Для постоянных клиентов «Мойки ковров» действуют скидки на услуги.
Создайте уют в Вашем доме!!!