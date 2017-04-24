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Продолжаем голосование за лучший тульский медицинский центр

Продолжаем голосование за лучший тульский медицинский центр

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Вы ещё можете поучаствовать в голосовании за самые лучшие медицинские центры Тулы, и друзей пригласить выразить своё мнение.

Голосуйте за ваши любимые платные больницы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

 

10 мая мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» медицинский центр Тулы.

На сегодня первое место в рейтинге портальцев занимает «Консультант», на втором и третьем месте «Железнодорожная больница» и «Вирмед». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 18:08 +1
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Продолжаем голосование за лучший тульский медицинский центр
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