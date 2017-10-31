«Корзина» здоровья: что покупают туляки в аптеках?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Стоя в очереди за лекарствами, многие наверняка не раз интересовались: «А что покупает человек передо мной? А сзади меня? Что с ним случилось?». Myslo это выяснил. Наш репортаж – из аптеки «Будь здоров!».

Аптека по адресу ул. Октябрьская, 9 – довольно проходное место. Здесь, практически в самом центре Заречья, многолюдно в любое время суток. Мы выбрали время – 16.00, «вооружились» камерой и диктофоном и заняли позицию. Опрос стартовал.

Первой к кассе подошла женщина. Расплатившись, она машинально засунула пакетик с покупками в дамскую сумку. Ее зовут Валентина Алексеевна. В городе она бывает редко – не больше трех раз в месяц.

- Я живу в деревне, и аптеки там нет, - говорит Валентина Борисова. – Поэтому без ее посещения не обходится ни одна «вылазка» в Тулу. Приезжаю целенаправленно в «Будь здоров»: подруги шепнули, что здесь низкие цены. А это – как раз то, что нужно для нас, пенсионеров. В моей аптечке всегда есть все необходимое: я заранее покупаю медикаменты на экстренный случай. Ведь если, не дай Бог, что, бежать за лекарствами некуда.

Поэтому я, если можно так сказать, оптовый покупатель аптеки «Будь здоров!».

А вот сегодня зашла по мелочи: взяла мазь для суставов и обезболивающие таблетки, которые выписал врач. И денег немного отдала. Это благодаря аптечному кошельку (фирменная накопительная карта сети аптек «Будь здоров!», - прим. автора). Он хорошо уменьшает и без того низкие цены.

Второй покупатель не заставил себя ждать: 24-летняя Марина Кошелева пришла в аптеку за витаминами для женщин.

- Я работаю менеджером по продажам, - рассказывает Марина. – Если честно, напряженная работа: постоянно приходится взаимодействовать с людьми, а они, как известно, бывают разными. Много нервничаю, витамины спасают - возвращают внутреннюю гармонию. За лекарствами, слава Богу, прихожу не так часто. Но если что-то случается, то сразу – бегом в «Будь здоров!».

Впервые попала сюда случайно: увидела рекламу, «клюнула» на баннер «Территория низких цен» и решила удостовериться в этом лично.

И правда, не обманули: товары здесь значительно дешевле, чем в аптеке около моего дома.

А вот у тулячки Виктории Семеновой в «корзине здоровья» - гематоген, средства личной гигиены, зубная паста и лосьон для лица. Девушка уверена: следить за состоянием своей кожи надо начинать уже с 20 лет. Виктории сейчас 25. Каждую неделю она приходит в «Будь здоров!» за новинками: то увидит по телевизору рекламу нового крема, то подружка порекомендует хороший бальзам для губ. Но такой тщательный уход требует немалых средств! «Как же Вам удается так часто устраивать себе эдакий «аптечный шоппинг»? – с таким вопросом мы обратились к Виктории.

- Все решают цены. Я привыкла к тому, что товары из серии «красоты и ухода» надо покупать только в аптеке. Но, заглянув в несколько разных аптек, разочаровалась: цены везде аховые! В этом плане «Будь здоров!» порадовали. Я решила, что отныне буду закупаться только здесь.

Следующим в нашу журналистскую «ловушку» попался церковнослужитель Антон Ломаев. В его семье недавно произошло удивительное, счастливое событие: у сестры родилась дочка. И, как ответственный дядя, Антон снабжает племяшку всем необходимым – игрушками, дудольками, сосками и, конечно, памперсами. За ними мужчина и пришел в аптеку «Будь здоров».

- Если честно, эта аптека просто рядом с моим домом. Наверное, это первое, что повлияло на мой выбор, - говорит Антон. – Но ведь я не хожу в другую, соседнюю аптеку… Значит, меня привлекает в «Будь здоров!» не только удобное расположение. Здесь большой выбор. А это всегда здорово!

Последним мы решили опросить Евгения Возвышаева – молодого электрика. Он вошел в аптеку с носовым платком. «Простудился», - как-то виновато говорит парень. Голос сел, поэтому Евгений был немногословен: когда ты болен, не до беседы.

- Я хожу в «Будь здоров!», потому что фармацевты тут от Бога! И поинтересуются здоровьем, и рекомендацию грамотную дадут. С такими специалистами и болеть не страшно.

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