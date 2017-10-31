Где в Туле заказать роллы, пиццу и другую еду

Не любите готовить, нет времени, чтобы сделать ужин для внезапно пришедших друзей? А может, вам самим нравится побаловать себя кусочком пиццы или горячими роллами?

Предлагаем вам три службы доставки суши и пиццы, в которых можно выбрать из богатого ассортимента любимые варианты итальянской или японской кухни.

Автосуши

Если вы любите суши, роллы, лапшу и другие блюда японской кухни или собираетесь впервые попробовать эту еду, звоните в «Автосуши»!

Каждого заказчика ожидают большие порции из самых свежих ингредиентов, разнообразие вариантов и сочетаний продуктов, которое угодит даже вегетарианцам и детям, — всё это «Автосуши».

Этой осенью вас ждёт

обновлённое меню!

Даже если вы давно заказываете свои любимые роллы, суши или лапшу в этом кафе, теперь вы можете оценить новые блюда.

Сделайте заказ с доставкой домой, на работу или на дачу и устройте вкусный праздник с близкими или коллегами. Заказ можно оформить без разговора по телефону — через сайт или мобильное приложение. Это удобно и быстро, а в примечаниях к заказу вы сможете указать все нюансы и пожелания.

Заказ можно сделать заранее и забрать его в намеченный день и час, не тратя время на ожидание (заказы принимаются даже за 7 дней до покупки).

В этих кафе с 12:00 до 16:00 можно заказать специальные комплексные обеды от 199 рублей. Выбирайте, какой из трёх размеров обеда вам подходит, и наслаждайтесь любимыми блюдами.

«Автосуши» и «Автопицца» приглашают к себе на мастер-классы детей от 3 до 14 лет! Повара научат детей готовить пиццу и закручивать роллы, расскажут, откуда появились названия блюд, и проведут увлекательную экскурсию в самые интересные места кафе. Детей ждёт 2 интереснейших часа, посвящённых японской и итальянской кухне.

Участие в мастер-классе полностью БЕСПЛАТНОЕ! Расписание мастер-классов смотрите на сайте.

А ещё в этой сети кафе всегда действует много интересных акций. Вот что предлагают покупателям сейчас:

Получи скидку 50% в акции «Оооочень счастливые часы!». В определённые дни и часы будет объявляться скидка на всё меню, как в «Автосуши», так и в «Автопицце». Эти дни и часы заранее неизвестны! Их можно отследить в новостях в группе ВКонтакте. Акция «Тысячерублируйте!» создана специально для тех, кто любит плотно поесть. При заказе свыше 1000 рублей вы можете получить в подарок ролл или пиццу. Каждый заказ курьер доставит не дольше чем за 59 минут! Если вам не доставили роллы за 59 минут, то вы получите в подарок купон на бесплатный ролл «Филадельфия» или пиццу «Винегрет».

Подробности обо всех акциях можно посмотреть на сайте компании.

В «Автосуши» существует система лояльности: совершайте покупки, копите баллы на карту и рассчитывайтесь ими при дальнейших заказах.

«Автосуши»: вкусно, сытно и выгодно!

Тула, ул. Макаренко, 5б, цокольный этаж

Тула, ул. Епифанская, 54, цокольный этаж

8 (4872) 525-000 — единый номер

tu.avtosushi.ru

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Автопицца

«Автопицца» создана для настоящих ценителей итальянской кухни. Попробуйте замечательную пиццу, салаты и десерты от службы заказа «Автопицца».

Выбирайте пиццу на свой вкус из 22 видов. Вам предложат как классические, многим полюбившиеся варианты, так и необычные сочетания начинки.

А ещё здесь можно выбрать, на каком тесте будет ваша пицца: на толстом или тонком. В зависимости от вашего аппетита вам сделают пиццу 30, 40 см или половину от 40-сантиметровой.

Хочется попробовать сразу несколько видов пиццы, но целых много? Закажите пиццу-сет! На одной пицце для вас сделают два варианта сразу — по половинке на каждый.

Хотите пиццу полностью из любимых ингредиентов? Соберите свой неповторимый вариант в конструкторе пиццы.

«Автопицца» приготовила в октябре для своих гостей совершенно новый рецепт теста для пиццы. Заказывайте обновлённую пиццу и оцените новый вкус нежнейшего теста!

Заказ можно оформить без разговора по телефону — через сайт или мобильное приложение. Это удобно и быстро, а в примечаниях к заказу вы сможете указать все нюансы и пожелания. Если у вас запланировано мероприятие, заказ можно сделать заранее и забрать его в намеченный день и час, не тратя время на ожидание (заказы принимаются даже за 7 дней до покупки).

Не пропустите интересные акции:

Собери 8 магнитов от «Автопиццы» и получи большую пиццу бесплатно! В каждом заказе определённых видов пиццы вас будет ждать магнит на холодильник в виде кусочка пиццы. Собери магнитную «пиццу» целиком и получи настоящую большую горячую пиццу в подарок.

Акция «Тысячерублируйте!» создана специально для тех, кто любит плотно поесть. При заказе свыше 1000 рублей вы можете получить в подарок ролл или пиццу.

Получи 1 литр Coca-Cola в подарок при заказе пиццы «Мясная» диаметром 40 см.

«Автопицца»: наслаждайтесь любимой пиццей и угощайте друзей!

Тула, ул. Макаренко, 5б, цокольный этаж

Тула, ул. Епифанская, 54, цокольный этаж

8 (4872) 525-000 — единый номер

tu.avtopizza.ru

ЯпоноМама

Если вы хотите насладиться блюдами японской кухни дома, уютным вечером, вкусно пообедать на работе или отпраздновать событие в тёплой компании, звоните в «ЯпоноМама», и вам привезут ваши любимые блюда японской кухни или пиццу.

Выбирайте рыбные лакомства, супы и салаты, блюда WOK, вегетарианское меню.

Ваш заказ начнут готовить сразу же после получения заявки оператором, и уже примерно через 01:00-01:30 блюда появятся на вашем столе. Курьер быстро доставит ваш вкусный обед или ужин в теплоизолированной сумке, которая сохраняет температуру.

Сделав заказ в «ЯпоноМама», вы можете быть уверены в том, что получите только самые свежие, приготовленные специально для вас блюда, красиво уложенные в японской традиции.

Кроме роллов в «Японо Мама» можно заказать горячую вкусную пиццу. Выбирайте из 11 популярных видов свою любимую пиццу и оцените её отменный вкус.

Каждую неделю в «Японо Мама» действует скидка 50% на определённые наборы роллов.

Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами и экономьте. Выгода сама найдет вас!

В свой день рождения вы можете получить заказ со скидкой 25% в суши-баре «ЯпоноМама» или заказать еду с доставкой.

Закажите полноценный обед за несколько минут!

«ЯпоноМама» предлагает вам:

широкий ассортимент блюд;

доставку заказов в течение 40-90 минут;

накопительную систему скидок;

бонусную программу лояльности «ЯпоноМама Бонус».

Несколько причин стать клиентом службы доставки «ЯпоноМама»:

экономия времени, которое вы потратили бы на поход в ресторан или суши-бар;

возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;

высокое качество приготовления блюд;

индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;

демократичные цены;

доверие многих постоянных покупателей.

Заказ можно сделать по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установи приложение «ЯпоноМама» и получай информацию об уникальных скидках до 90%, доступных только для пользователей мобильного приложения!

Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)

8 (4872) 790-134

8 (4872) 790-134, 8 (930) 791-0-134 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37

8 (4872) 79-01-25 , 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23

8 (4872) 79-01-37 , 8 (930) 791-01-37

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8 (4872) 79-01-56 , 8 (930) 791-01-56

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