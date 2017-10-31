Советы профессионалов: Что поменять в уходе и макияже этой осенью

«Осень - генеральный прогон зимы», - шутят стилисты. Уже наступают первые холода. А это значит, пора задуматься о смене ухода за кожей и волосами. В этом вам помогут тульские магазины профессиональной косметики.

Сеть магазинов профессиональной косметики «Индустрия красоты»

Ни для кого не секрет: полноценный уход за кожей, волосами и ногтями может обеспечить только профессиональная косметика. В «Индустрии красоты» – огромный выбор разных средств. Но не волнуйтесь, заблудиться среди них не получится. Грамотные консультанты помогут вам сориентироваться в этом многообразии.

Тепло ли тебе, девица?!

Холодные ветра и пересушенный отопительными приборами воздух в помещениях - стресс для ваших волос. Если своевременно не принять меры по защите их от агрессивного воздействия, то волосы быстро утратят свой блеск, густоту и шелковистость.

Грамотный уход за ними поможет вам сохранить в безупречном состоянии и прическу, и настроение!

Присмотритесь к своим помощникам!

Масло для волос Tres Oil сочетает в себе лучшие природные масла для ухода за всеми типами волос. Оно обладает питательными, защитными, увлажняющими и смягчающими свойствами. Средство легко впитывается в волосы, делая их более блестящими и послушными без утяжеления.

Осень - сезон дождей, и вы, выходя на улицу, конечно же, боитесь, что ваша безупречная укладка (а, значит, и несколько часов стараний) пострадает. Великолепная прическа без склеивания и утяжеления - теперь это возможно с C:EHKO. Этот лак - отличное средство для стайлинга. С ним влажность не страшна!

Наступают холода? С уходом - не беда!

Низкая температура – стресс и для кожи. Под воздействием холода в ней начинают вырабатываться сигнальные молекулы – цитокины. Они повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Кожа становится более грубой и приобретает нездоровый серовато-землистый оттенок. Кроме этого, с уменьшением температуры воздуха железы начинают вырабатывать меньше сала, что приводит к истончению защитной липидной мантии. Получается, что кожа становится более уязвимой перед внешними агрессорами.

Противостоять этому просто!

Вечерний крем «Бархатный сезон» предназначен специально для осенней стрессотерапии и антиоксидантной реабилитации кожи лица, шеи и декольте. Выравнивая цвет лица, способствуя осветлению пигментных пятен, веснушек и элементов постакне, крем восполняет дефицит влаги, насыщает кожу витаминами и микроэлементами, повышает иммунитет и обеспечивает комфортное состояние при понижении температуры.

Другой ваш помощник - гель для душа «Магия Востока» от BAREX ITALIANA. Изысканные восточные ароматы и насыщенная бархатная текстура геля подарят вам атмосферу гармонии и релаксации: вы будто бы вернетесь в счастливое, солнечное, приветливое лето. После использования геля кожа приобретает шелковистую нежность, насыщается энергией и увлажняется благодаря экстрактам янтаря и арганового масла .

Ногти на пятерку!

Холода вредят и состоянию наших ногтей. Чтобы предотвратить появление шелушений, трещин и заусенцев, начните правильно ухаживать за руками уже сейчас!

Шеллак укрепляет ногтевую пластину и, конечно, делает ваш маникюр ярким и притягательным. Осеннюю палитру представляет известный бренд Кinetics. Согласитесь: безумно красивые пудровые оттенки.

В «Индустрии красоты» вы также найдете специальную продукцию для салонов красоты в широком ценовом диапазоне и предназначенную для разнообразных направлений деятельности:

составы для волос: С:EHКО, CONCEPT, BRAZILIAN KERATIN TREATMENT COCOCHOCO, KEEN, ESSEM SIMPLE, BAREX Italiana, SELECTIVE PROFESSIONAL, TEFIA, KEZY, NIRVEL, OLLIN, HAIR COMPANY, REVLON, L`OREAL PROFESSIONNEL, PERICHE;

косметология: ANNA LOTAN, PREMIUM PROFESSIONAL, MEDICAL, Аromajazz, COSMOTEROS;

средства для ногтей: CND, Planet Nails, TNL, KINETICS;

средства для педикюра: GEHWOL, CAMILLEN60;

расходные материалы: WHITE LINE, Игро;

продукты для депиляции: ARAVIA (сахарная депиляция), Depilflax;

наращивание ресниц: Dolce Vita;

продукты для визажа: MAKEOVER PARIS, CodeColor;

хна для покраски бровей: СС Вrow.

Подготовьтесь к холодам вместе с «Индустрией красоты»!

Тула, проспект Ленина, 52

8 (4872) 30-82-79, 8 (919) 081-52-02

Тула, ул.Союзная, 11

8 (910) 164-17-21

Тула, ул. Советская, 47 (ТЦ «Гостиный двор», 3 этаж)

8-910-942-48-96

http://krasota71.ru/

Сеть магазинов профессиональной косметики «Super Star»

Осень позволяет женщинам показать себя во всей красе. Это время, когда в почете строгие изысканные пальто, яркие шарфы, высокие каблуки, роскошные волосы и безупречный маникюр.

«Super Star» предлагает только качественные продукты бьюти - рынка для визажа, парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Приветливые консультанты с радостью помогут создать идеальный осенний образ.

Вернуть волосам прежнее сияние и красоту поможет масло Londa Velvet Oil – это роскошь драгоценной арганы, усиленная витаминным коктейлем, позволяющая обеспечить локонам по-настоящему королевский уход. Средство без остатка впитывается в волосы, моментально наполняет их очаровательным блеском и дарит шелковистость, без малейшего намека на жирность или утяжеление.

Осенние невзгоды вроде ветра и дождя будут совершенно не страшны, если у вас под рукой легендарный лак для волос Schwarzkopf Professional . Он незаметен на волосах, хорошо распыляется, быстро высыхает, легко счесывается. Лак не перебивает аромат парфюма. В условиях нашей переменчивой погоды – абсолютно незаменимая вещь в арсенале любой женщины. С таким уходом волосы скажут вам спасибо, а любая прическа будет выглядеть просто великолепно!

Однако не только волосы нуждаются в особом уходе. Кожа не менее уязвима в это нелегкое для всего организма время.

Обеспечить надежное питание и увлажнение помогут тканевые маски для лица Vilenta 7 DAYS – коллекция масок для каждого дня недели. Вместе с Vilenta теперь не нужно думать, как подготовить свою кожу к свиданию или вечеринке, как успокоить ее после занятий спортом или тяжелого рабочего дня. Бодрый понедельник, позитивный вторник, лёгкая среда, активный четверг, зажигательная пятница, романтическая суббота, правильное воскресение – это то, что нужно, когда за окном непогода, а в душе весна.

В осенний период обратить свое внимание стоит на тональный крем Catrice HD Liquid Coverage Foundation - это бюджетная бомба, которая взорвала интернет и влюбила в себя всех блогеров! Крем не растекается, обладает легкой текстурой, хорошо маскирует все неровности и покраснения, выравнивает тон лица, сглаживает поры, придает красивое слегка сатиновое свечение. Финиш основы - абсолютно матовый. Крем подойдёт обладательницам нормальной и склонной к жирности коже, а так же тем, кто любит фотографироваться (не зря же он HD) - картинка получается идеальной!

Когда за окном пасмурно, яркие цвета будут очень кстати.

Линейка лаков и гель-лаков WULA - это настоящая магия для ваших ногтей. Все оттенки хорошо пигментированы, легко распределяются по ногтю, образуют плотное покрытие, обладают высокой стойкостью. Широкая цветовая гамма позволяет смело экспериментировать с дизайном, а так же выглядеть великолепно, как на важном событии, так и в повседневной жизни.

Говоря о ноготках, мы просто обязаны отметить безусловный тренд сезона!

Представительницы прекрасного пола всегда симпатизировали блестящим решениям в маникюре, но это многообразие зеркальных, металлизированных и жемчужных втирок просто сводит с ума! Мелкий блестящий пигмент, имеющий консистенцию невесомой пудры, предназначен для втирания в покрытие ногтей, причем в качестве основы годится и гель-лак и просто лак.

В зависимости от технологии нанесения втирка позволяет получать самые разные nail-дизайны.

«Super Star» следит за модными трендами и радует вас новинками профессиональной косметики, а широкий ассортимент и привлекательные цены позволят создать идеальный образ. На полках вы также найдете:

уход за волосами и профессиональные красители: Loreal, Matrix, Brelil, Kay Pro, Londa, Schwarzkoph, Igora Royl, Indola, Constant Delight, Kapous, Estel, Nexxt, Keen, Luxor и др.

декоративная косметика: Sleek, Catrice, Essence, Pretty, Parisa, Belor Design и др.

гель-лаки : Bluesky, Canni, Lacomchir, Wula, Tertio, Tartiso и др.

депиляция/шугаринг: Saona, Oasis, Italwax и др.

хна для бровей: СС Вrow, Godefroy, Sexy Brow Henna и др.

SUPER STAR! Cоздай свой идеальный образ!

Наши адреса:

г. Тула

ул. Советская, д.47,ТРЦ «Гостиный двор», 2 этаж

ул. Пролетарская, д.2, ТРЦ «Макси», 1 этаж

ул. Пролетарская, д.22а,ТРЦ «РИО», 1 этаж

ул. Металлургов, д.62а, ТЦ «Демидовский»,1 этаж

Скоро открытие:

ул. Арсенальная, д. 2а, ТВЦ «Арсенал», 1 этаж

проспект Ленина, д. 83б (Spar), 2 этаж

г. Новомосковск

ул. Трудовые резервы, д. 33б, ТРЦ «Первый», 1 этаж

ул. Комсомольская, д. 1, ТЦ «Барс»

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