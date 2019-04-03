Музей «Тульские самовары»: «Отрада холостяка», бульотки и мастерская новодельщика

Самый миниатюрный экспонат сделан из наперстка. Фото Алексея Пирязева.

В небольшом музее «Тульские самовары» недалеко от кремля всегда есть посетители: туляки, туристы из соседних регионов и иностранцы приходят сюда, чтобы проникнуться атмосферой чайной культуры.

Музей «Тульские самовары» раньше был частью краеведческого музея, но после нескольких удачных тематических выставок обрел собственное здание. Произошло это в 1990 году. В музее всего три зала, и каждый уставлен самоварами разных форм и размеров, всего около 500 экспонатов.

В Туле выпускали самовары шести основных форм: шар, рюмка, дуля, яйцо, банка и ваза. И все они представлены в музее. Самые необычные по форме — самовар-терем, который, правда, так и не был до конца доделан автором, и шар-паук — самая необычная и, пожалуй, самая популярная модель у туристов.

70 литров вмещает самый большой буфетный самовар в экспозиции.

Главная гордость музея — работа первой тульской самоварной фабрики Лисицыных. Она была открыта в 1778 году двумя братьями, Иваном и Назаром. Но вместе родственники проработали недолго и вскоре поделили производство. Самовары, изготовленные Лисицыными по-отдельности, встречаются часто, а вот совместная работа — настоящая редкость. И в тульском музее такой экспонат есть. Самовар был изготовлен в начале XIX века и сейчас считается единственным в Тульской области, созданным братьями совместно. Он отлично сохранился и ни разу не реставрировался, так что по праву считается одним из старейших экспонатов. А в 2006 году ему был присвоен статус памятника науки первой категории.

Есть в коллекции музея и непривычные нам формы «близких родственников» самовара. Например, сбитенник — прибор, который использовался для продажи одноименного напитка. Он появился раньше самовара и очень похож на него внешне, те же конструктивные детали: труба, поддувало, но сам он выполнен в форме чайника.

Самовар-кухня служил для приготовления обеда, у него отсутствовал кран, а внутри он делился на секции. Одновременно в нем можно было приготовить несколько блюд, а на крышке грели пирожки.

Еще одна диковина — бульотка. Это чайник на подставке, на которую помещалась горелка с техническим спиртом.

Бульотка поддерживала в горячем состоянии уже вскипевшую воду и была атрибутом богатого чайного стола.

Весь музей — это огромные витрины с самоварами, без подробных информационных блоков, поэтому если хотите узнать их историю и интересные факты, берите экскурсию, и экспонаты оживут.

Без экскурсовода вы, скорее всего, сможете предположить, что маленькие самовары — не больше чем изящное украшение, но это не так. Небольшие самовары в народе называли «Эгоист» или «Отрада холостяка», потому что воды в них хватало ровно на чаепитие для одного человека.

Были совсем маленькие, детские самоварчики. Их дарили девочкам из богатых семей, чтобы они с ранних лет учились постигать все тонкости и традиции русского чаепития.

Есть в музее и по-настоящему крошечный экземпляр — самовар, цилиндр которого сделан из наперстка. Он рабочий, и влезает в него всего три капли воды!

В целом музей самоваров в Туле — очень традиционный. Он будет именно таким, как вы его себе представляли, но посмотреть здесь есть на что.



В зале, посвященном кондитерскому производству, собраны упаковки от старинных сладостей: конфет-тянучек и мармелада, а также коробки от чая и большие сахарные головы.

Изюминка музея — стилизованная мастерская самоварщика XIX века, здесь представлены подлинные инструменты, которыми пользовались мастера. Один самовар изготавливали как минимум семь человек. Сначала новодельщик сворачивал лист латуни в цилиндр, нагревал края, проковывал их и с помощью молоточков придавал им форму. З

атем цилиндр помещали на кобылину — специальный вид наковальни с разными утолщениями на концах. От формы кобылины зависел дизайн самовара. На фабриках было до 20 кобылин, а для особенно изысканных моделей порой делали даже свой уникальный набор инструментов. Затем новодельщик спаивал корпус и отдавал его лудильщику, а тот в свою очередь обрабатывал внутреннюю поверхность самовара тонким слоем олова.

Отдельные мастера делали ручки, крышки и краны, а сборщик собирал самовар. Токарь снимал тонкий слой металла, чтобы придать самовару золотистый оттенок после обжига, а чистильщик чистил и полировал изделие. Только после этого самовар поступал в продажу.



В импровизированной мастерской воссоздана атмосфера работы новодельщика.



Рядом с импровизированной мастерской есть интерактивная панель, на которой посетители могут потрогать и ощутить вес инструментов.

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