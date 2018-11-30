Магазин «Конфетки-бараночки»: «Мы знаем толк в тульских сладостях!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Хотите привезти из Тулы сладкий сувенир? А может быть, решили сделать подарок или порадовать себя и домашних необычными сладостями? Myslo выяснил, где их можно найти всегда в большом ассортименте, да еще и со скидкой!

Сеть магазинов «Конфетки-бараночки» – это более двух тысяч наименований продукции и четыре торговые точки в разных районах Тулы. Здесь знают, как сделать праздничный стол по-настоящему запоминающимся. Конфеты, печенье, торты, пирожные, десерты, карамель, ирис, восточные сладости, мармелад, шоколад, огромный выбор чая и кофе... От такого выбора разбегаются глаза, но консультанты магазина всегда помогут сделать правильный выбор.

Благодаря регулярному посещению крупных специализированных выставок производителей, в сети «Конфетки-бараночки» часто можно найти различные сладкие гастрономические новинки, которых нет еще ни в одном магазине города.

Кондитерские изделия всегда свежие – за этим пристально следят сотрудники магазина. Хотя товар не успевает залёживаться на прилавке.

На полках магазина «Конфетки-бараночки» вы всегда найдете абсолютно все тульские сладкие бренды: пряники, пастилу, зефир, смокву, Суворовские конфеты и многое другое. Ищете пряник с любимой начинкой или нужна пастила с определенным вкусом? Они точно есть в «Конфетках-бараночках».

Туристы, которые направляются в «Ясную Поляну» или уже возвращаются из музея-усадьбы, могут приобрести Тульские сувениры в одном из кондитерских магазинов сети по адресу пр.Ленина 112, а также отдохнуть в уютной кофейне и поделиться друг с другом своими впечатлениями за чашечкой ароматного кофе или чая.

Кстати, здесь можно и продегустировать продукцию, купленную в магазине, и определиться, какой именно сладкий подарок привезти домой. Если же вы находитесь в самом центре города Тула, то за сладкими сувенирами удобнее будет зайти в кондитерский магазин «Конфетки-Бараночки» по адресу Революции, 6 - один из самых больших в сети.

Кроме гастрономических тульских брендов в сети магазинов «Конфетки-бараночки» есть и широкий ассортимент сувенирной продукции, которая будет напоминать о посещении Тулы или станет прекрасным подарком друзьям и родственникам, живущим в других городах.

Магазины «Конфетки-бараночки» – это удачный выбор и для тех, кто ищет в подарок сувенирные и подарочные наборы конфет, чая или кофе. На полках магазинов вы найдете как популярные и хорошо знакомые торговые марки, так и эксклюзивные, весовые или уже фасованные. Ни в одном обычном продуктовом магазине вы не найдете ассортимент чая и кофе шире, чем здесь.

Поможет магазин и тем, кто хочет подарить чай или кофе не просто в жестяной банке, а в интересной упаковке или вместе с чайным сервизом.

Есть необычные варианты упаковки и исполнения самих конфет, которые не только порадуют вкусом, но и удивят своим оформлением.

К подарку хотите прикрепить открытку? Нет ничего лучше, чем сладкая открытка: необычно, вкусно и незабываемо!

Сладкие подарки к Новому году также можно приобрести в «Конфетках-бараночках». Тут есть всё, начиная от фигурок Деда Мороза, сладких свинок – символа наступающего года и заканчивая упаковкой. Разнообразные аппетитные фигурки так и просятся в рот, но ровно настолько же их так жалко есть – ведь они такие красивые!

К Новому году в магазине — сотни вариантов сладких подарков. Большие и маленькие, в железных и картонных коробках, в виде свинки - символа наступающего 2019 года, а также классика – с изображением Снегурочки и Деда Мороза. Вы обязательно найдете здесь подарочные наборы на любой вкус и цвет.

В «Конфетках-бараночках» можно приобрести как уже готовые подарки, так и просто упаковку, которую покупатель может наполнить по своему усмотрению. Сеть магазинов «Конфетки-бараночки» успешно работает как с крупными заказчиками и организациями, так и принимает заказы на формирование новогодних подарков от частных лиц. Профессионализм и ответственный подход гарантирован: ваш праздник — в ваших руках! Возможен безналичный расчет.

Приходите в магазин «Конфетки-бараночки» и убедитесь сами, что здесь точно можно найти всё, что нужно к праздничному столу!

Кстати, после ремонта открылся мини-маркет «Конфетки-бараночки» на ул. 9 мая. Он стал еще уютнее и удобнее для покупателей. Достойный ассортимент – это уже, можно сказать, синоним сети магазинов «Конфетки-бараночки».

«Конфетки-бараночки» заботятся о своих покупателях. Во всех магазинах сети действует социальная карта «Забота». Скидка по ней предоставляется 5% в утренние часы: с 9.00 и до 12.00. Только с 1 по 15 декабря сеть магазинов «Конфетки-бараночики» проводит акцию! Сохрани прикрепленный ниже купон, распечатай его и получи в любом магазине сети скидку 5% на любую покупку. Скидка предоставляется в обмен на купон. Скачивать и распечатывать купон можно неограниченное количество раз в период проведения акции.