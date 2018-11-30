Покупаем и продаём недвижимость в Туле: кому довериться

Обзор тульских агентств недвижимости, которые помогут вам безопасно и быстро провести все этапы покупки или продажи.

АН «ТвинСервис»

Агентство недвижимости «Твинсервис» — опыт, подтвержденный временем. Работает на рынке недвижимости уже 22 года, имеет несколько офисов в каждом районе города, и в области.

«ТвинСервис» - член Российской Гильдии Риэлторов, член Тульской областной ассоциации риэлторов. Деятельность компании застрахована в одной из крупнейших российских универсальных страховых компаний.

Пожалуй, самый крупный офис коммерческой недвижимости в Туле.

Сотрудники офиса на ул. Первомайской, 35 занимаются продажей и арендой исключительно коммерческих объектов и знают все тонкости данной сферы.

Как работает агентство

Собственная база недвижимости позволяет найти эксклюзивный объект, подобрать вариант, соответствующий именно вашему запросу, быстро продать вашу недвижимость клиентам компании.

Составить заявку на интересующий вас объект можно на сайте компании в удобной форме. Менеджер оперативно свяжется с вами и решит ваш вопрос.

Услуга по продаже объекта является комплексом профессиональных действий, позволяющих продать объект по высокой цене.

Юридическое сопровождение гарантирует клиентам полную безопасность на всех этапах сделки с момента сбора документов до получения ключей.

Преимущества работы с АН «ТвинСервис»

Выгодные условия. Компания является партнером всех крупнейших банков. Долгосрочные отношения позволяют предложить эксклюзивные условия для клиентов компании. Скидки на процентные ставки, лояльность банков при одобрении, быстрый ответ — одобрение банка можно получить в течение часа. Удобство и профессиональная помощь. В компании работают ипотечные брокеры. Достаточно прийти в один из офисов агентства с документами и ваша заявка будет отправлена в несколько банков на одобрение кредита. После получения ответа специалисты помогут выбрать банк с самыми выгодными условиями. Возможности выбора. Партнерские отношения со всеми надежными застройщиками города позволяют клиентам компании сравнить жилые комплексы и планировки. Получить независимую, актуальную информацию о стадиях строительства, актуальных ценах, сделать мгновенное бронирование. Вся работа по новостройкам проводится БЕСПЛАТНО, по ценам застройщиков! Безопасность. Компания серьезно относится к юридическим аспектам и безопасности своих клиентов.

Гордость компании - за годы работы ни одна сделка в сфере недвижимости, проведенная сотрудниками «ТвинСервис», не была оспорена

или расторгнута.

«ТвинСервис» вызывает доверие. 80% сотрудников работают в компании более 8 лет. Для многих туляков «ТвинСервис» — семейное агентство, решающее любые вопросы, связанные с недвижимостью на протяжении многих лет.

Тула, пр. Ленина, 52

Тула, ул. Кирова, 25

Тула, пр. Ленина, 102-б, стр. 3

Тула, ул. Первомайская, 35

Тула, Красноармейский пр., 21

8 (4872) 710−710

www.twinservice.ru

АН «Территория новостроек»

Сегодня всё больше покупателей предпочитают квартиры в новостройках. Многим хочется отделать квартиру под свой вкус и стиль, вложить в это свою душу и «начать с нуля».

Какие преимущества квартиры в новостройке?

Экономия. Квартира в строящемся доме стоит дешевле.

Квартира в строящемся доме стоит дешевле. Полёт фантазии. Вы сможете сделать перепланировку квартиры как вам захочется.

Вы сможете сделать перепланировку квартиры как вам захочется. Всё новое. Вам не придётся беспокоиться о замене старой проводки, менять сантехнику и т. д. Просто заезжайте и живите!

АН «Территория новостроек» предлагает своим клиентам богатый выбор квартир в новых домах Тулы.

Что вы получите, обратившись в АН «Территория новостроек»:

Широкий выбор недвижимости. Специалисты найдут вариант по вашему запросу: любой район города, новостройки и готовые квартиры, дома, дачи, участки. Все предложения только от проверенных застройщиков, по их же ценам. Помощь в получении ипотеки. Специалист проконсультирует вас и поможет выбрать условия с комфортным первым взносом и ежемесячными платежами. Юридическая помощь. Бесплатное полное юридическое сопровождение клиента от момента заявки и даже после совершения сделки. Полное сопровождение. Специалисты агентства подберут варианты, проконтролируют процесс одобрения ипотеки и юридическую безопасность. Есть из чего выбирать. Огромный выбор актуальных предложений по продаже квартир в новостройках Тулы (в уже сданных домах и в объектах, находящихся на стадии строительства) бюджет, элит и бизнес-класса.

АН Территория новостроек» - ваша новая квартира, быстро

и по адекватной цене!

Тула, ул. Демонстрации, 19

8 (4872) 716−717

ВК

АН «Тандем»

АН «Тандем» работает в Туле уже 20 лет. За это время специалисты компании помогли заключить тысячи сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости.

Годы успешной работы позволили им накопить практический опыт решения сложных задач, а агентству стать одним из самых

известных в Туле.

В чем преимущество работы с АН «Тандем»?

Офис компании расположен в центре Тулы , до него удобно и быстро добраться на любом виде транспорта.

, до него удобно и быстро добраться на любом виде транспорта. Специалисты агентства бесплатно проконсультируют вас по всем вопросам о покупке и продаже недвижимости.

по всем вопросам о покупке и продаже недвижимости. Опытные сотрудники. Многие специалисты работают в агентстве с его открытия. Они знают буквально всё о рынке недвижимости, информацию о новостройках в Туле, качестве работ различных застройщиков, тенденциях цен на недвижимость, и предложат вам актуальные и надёжные объекты.

АН «Тандем» член «Тульской Гильдии Риэлторов», объединяющей ведущие агентства недвижимости в Туле. К членам организации предъявляются повышенные требования к качеству работы с клиентами.

Деятельность компании застрахована на 10 000 000 руб.

Подтверждённая репутация. Специалисты «Тандем» регулярно получают положительные отзывы и рекомендации и от частных лиц и организаций.

Пять главных принципов работы агентства:

Надёжность. Профессиональная помощь на любом этапе совершения сделки купли/продажи. Безопасность. Юридическая чистота документов на покупаемую недвижимость обязательно проверяется. Пунктуальность. Ваша сделка пройдёт точно в срок. Эффективность. Специалисты проконсультируют вас по любому вопросу, связанному с недвижимостью, быстро выедут к вам для осмотра и оценки вашего объекта, решат проблемы, связанные с покупкой, продажей и арендой жилых и нежилых помещений. Удобство. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Если вы покупаете жильё в ипотеку, не нужно ходить по банкам! Ипотеку оформят прямо в офисе агентства, на выгодных условиях.

Кроме купли-продажи недвижимости в АН «Тандем» вам окажут услуги оформления земельных участков, приватизации жилья и вступления в наследство.

В чём именно поможет грамотный риэлтор

при покупке недвижимости?

Правильно установит цену.

Найдёт клиентов с помощью эффективной рекламы.

Правильно проведёт все переговоры.

Оформит предварительные документы.

Защитит от мошенников.

Оформит договор купли-продажи и передачу денег.

Доверьте все заботы при покупке и продаже недвижимости АН «Тандем»!

Тула, ул. Демонстрации, 1-г, оф. 102

(ТЦ «Утюг», вход — с ул. Ф. Энгельса)

8 (4872) 35-35-70 , 8 (910) 554-16-16 , 555−022

tandem-tula.ru