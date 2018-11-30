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Покупаем и продаём недвижимость в Туле: кому довериться

Партнерский материал

Покупаем и продаём недвижимость в Туле: кому довериться

Обзор тульских агентств недвижимости, которые помогут вам безопасно и быстро провести все этапы покупки или продажи. 

АН «ТвинСервис»

Агентство недвижимости «Твинсервис» — опыт, подтвержденный временем. Работает на рынке недвижимости уже 22 года, имеет несколько офисов в каждом районе города, и в области.

«ТвинСервис» - член Российской Гильдии Риэлторов, член Тульской областной ассоциации риэлторов. Деятельность компании застрахована в одной из крупнейших российских универсальных страховых компаний.

Пожалуй, самый крупный офис коммерческой недвижимости в Туле.

Сотрудники офиса на ул. Первомайской, 35 занимаются продажей и арендой исключительно коммерческих объектов и знают все тонкости данной сферы.

Как работает агентство

  • Собственная база недвижимости позволяет найти эксклюзивный объект, подобрать вариант, соответствующий именно вашему запросу, быстро продать вашу недвижимость клиентам компании.
  • Составить заявку на интересующий вас объект можно на сайте компании в удобной форме. Менеджер оперативно свяжется с вами и решит ваш вопрос.
  • Услуга по продаже объекта является комплексом профессиональных действий, позволяющих продать объект по высокой цене.
  • Юридическое сопровождение гарантирует клиентам полную безопасность на всех этапах сделки с момента сбора документов до получения ключей.

Преимущества работы с АН «ТвинСервис»

  1. Выгодные условия. Компания является партнером всех крупнейших банков. Долгосрочные отношения позволяют предложить эксклюзивные условия для клиентов компании. Скидки на процентные ставки, лояльность банков при одобрении, быстрый ответ — одобрение банка можно получить в течение часа.
  2. Удобство и профессиональная помощь. В компании работают ипотечные брокеры. Достаточно прийти в один из офисов агентства с документами и ваша заявка будет отправлена в несколько банков на одобрение кредита. После получения ответа специалисты помогут выбрать банк с самыми выгодными условиями.
  3. Возможности выбора. Партнерские отношения со всеми надежными застройщиками города позволяют клиентам компании сравнить жилые комплексы и планировки. Получить независимую, актуальную информацию о стадиях строительства, актуальных ценах, сделать мгновенное бронирование. Вся работа по новостройкам проводится БЕСПЛАТНО, по ценам застройщиков!
  4. Безопасность. Компания серьезно относится к юридическим аспектам и безопасности своих клиентов.

Гордость компании - за годы работы ни одна сделка в сфере недвижимости, проведенная сотрудниками «ТвинСервис», не была оспорена
или расторгнута.

«ТвинСервис» вызывает доверие. 80% сотрудников работают в компании более 8 лет. Для многих туляков «ТвинСервис» — семейное агентство, решающее любые вопросы, связанные с недвижимостью на протяжении многих лет. 

Тула, пр. Ленина, 52
Тула, ул. Кирова, 25
Тула, пр. Ленина, 102-б, стр. 3
Тула, ул. Первомайская, 35
Тула, Красноармейский пр., 21

8 (4872) 710−710

www.twinservice.ru

 

АН «Территория новостроек»

 

Сегодня всё больше покупателей предпочитают квартиры в новостройках. Многим хочется отделать квартиру под свой вкус и стиль, вложить в это свою душу и «начать с нуля».

Какие преимущества квартиры в новостройке?

  • Экономия. Квартира в строящемся доме стоит дешевле.
  • Полёт фантазии. Вы сможете сделать перепланировку квартиры как вам захочется.
  • Всё новое. Вам не придётся беспокоиться о замене старой проводки, менять сантехнику и т. д. Просто заезжайте и живите!

АН «Территория новостроек» предлагает своим клиентам богатый выбор квартир в новых домах Тулы.

Что вы получите, обратившись в АН «Территория новостроек»:

  1. Широкий выбор недвижимости. Специалисты найдут вариант по вашему запросу: любой район города, новостройки и готовые квартиры, дома, дачи, участки. Все предложения только от проверенных застройщиков, по их же ценам.
  2. Помощь в получении ипотеки. Специалист проконсультирует вас и поможет выбрать условия с комфортным первым взносом и ежемесячными платежами.
  3. Юридическая помощь. Бесплатное полное юридическое сопровождение клиента от момента заявки и даже после совершения сделки.
  4. Полное сопровождение. Специалисты агентства подберут варианты, проконтролируют процесс одобрения ипотеки и юридическую безопасность.
  5. Есть из чего выбирать. Огромный выбор актуальных предложений по продаже квартир в новостройках Тулы (в уже сданных домах и в объектах, находящихся на стадии строительства) бюджет, элит и бизнес-класса.

АН Территория новостроек» - ваша новая квартира, быстро
и по адекватной цене!

Тула, ул. Демонстрации, 19
8 (4872) 716−717

ВК

 

АН «Тандем»

 

АН «Тандем» работает в Туле уже 20 лет. За это время специалисты компании помогли заключить тысячи сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости.

Годы успешной работы позволили им накопить практический опыт решения сложных задач, а агентству стать одним из самых
известных в Туле.

В чем преимущество работы с АН «Тандем»?

  • Офис компании расположен в центре Тулы, до него удобно и быстро добраться на любом виде транспорта. 
  • Специалисты агентства бесплатно проконсультируют вас по всем вопросам о покупке и продаже недвижимости.
  • Опытные сотрудники. Многие специалисты работают в агентстве с его открытия. Они знают буквально всё о рынке недвижимости, информацию о новостройках в Туле, качестве работ различных застройщиков, тенденциях цен на недвижимость, и предложат вам актуальные и надёжные объекты.
  • АН «Тандем» член «Тульской Гильдии Риэлторов», объединяющей ведущие агентства недвижимости в Туле. К членам организации предъявляются повышенные требования к качеству работы с клиентами.
  • Деятельность компании застрахована на 10 000 000 руб.
  • Подтверждённая репутация. Специалисты «Тандем» регулярно получают положительные отзывы и рекомендации и от частных лиц и организаций.

Пять главных принципов работы агентства:

  1. Надёжность. Профессиональная помощь на любом этапе совершения сделки купли/продажи.
  2. Безопасность. Юридическая чистота документов на покупаемую недвижимость обязательно проверяется.
  3. Пунктуальность. Ваша сделка пройдёт точно в срок.
  4. Эффективность. Специалисты проконсультируют вас по любому вопросу, связанному с недвижимостью, быстро выедут к вам для осмотра и оценки вашего объекта, решат проблемы, связанные с покупкой, продажей и арендой жилых и нежилых помещений.
  5. Удобство. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Если вы покупаете жильё в ипотеку, не нужно ходить по банкам! Ипотеку оформят прямо в офисе агентства, на выгодных условиях.

Кроме купли-продажи недвижимости в АН «Тандем» вам окажут услуги оформления земельных участков, приватизации жилья и вступления в наследство.

В чём именно поможет грамотный риэлтор
при покупке недвижимости?

  • Правильно установит цену.
  • Найдёт клиентов с помощью эффективной рекламы.
  • Правильно проведёт все переговоры.
  • Оформит предварительные документы.
  • Защитит от мошенников.
  • Оформит договор купли-продажи и передачу денег.

Доверьте все заботы при покупке и продаже недвижимости АН «Тандем»!

Тула, ул. Демонстрации, 1-г, оф. 102
(ТЦ «Утюг», вход — с ул. Ф. Энгельса)
8 (4872) 35-35-70, 8 (910) 554-16-16, 555−022

tandem-tula.ru

вчера, в 14:08 +3
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