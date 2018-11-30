Красота на выход

Perfect Lashes Studio

Хотите, чтобы у вас были густые, длинные, завитые и яркие ресницы? Сделайте наращивание в специализированной студии Perfect Lashes Studio.

Сегодня, кроме наращивая всё популярнее становятся две услуги по поддержанию красоты и здоровья ресниц: ботокс и ламинирование.

Ботокс ресниц способствует восстановлению структуры волоса, а также защищает его от внешней среды, предотвращает ломкость волосков, стимулирует луковицы и способствует здоровому росту.

Ламинирование ресниц— это современный способ покрытия волоса специальным защитным составом. Ресницы становятся толще и мягче, приобретают ухоженный вид, меньше поддаются воздействию агрессивных веществ — мыла, декоративной косметики.

В Perfect Lashes Studio работают настоящие профессионалы. Эта студия специализируется именно на услугах для ресниц и бровей.

А ещё это школа по обучению мастеров, которая является официальным представителем московской Академии Дизайна взгляда Алеси Успенской IDEAL LASHES. Здесь работают сертифицированные мастера школ Luxury Lashes Натальи Морозовой, мастерской взгляда LASH-to-LASH, курсов Ильи Головченко, которые знают все тонкости и самые современные технологии, и сделают ваш взгляд неотразимым!

Услуги Perfect Lashes Studio:

Наращивание ресниц. Неполный объём (внешний уголка глаза)

Наращивание ресниц. Полный объём

Наращивание ресниц. 2D объём

Наращивание ресниц. 3D объем

Наращивание ресниц. 4D объем

Наращивание ресниц. Голливуд 5D.

Ламинирование ресниц

Архитектура бровей

Окрашивание бровей.

Почему стоит выбрать именно Perfect Lashes Studio:

Индивидуальный подход к каждой девушке. Профессиональная консультация и тёплая атмосфера. Вы надолго забудете что такое тушь, и сможете по утрам дольше спать. При наращивании используются очень тонкие ресницы, которые выглядят как свои. Вы совсем не будете их чувствовать, а ваши глаза станут просто неотразимы! В работе используется гипоаллергенный клей и строго соблюдается технология наращивания. Это делает процедуру абсолютно безопасной для своих ресниц, даже при постоянном наращивании. Высококачественные материалы премиум-класса. В Perfect Lashes Studio работает много мастеров — вам не придётся долго ждать записи.

Подарите к праздникам маме, сестре или лучшей подруге возможность стать ещё прекраснее — купите подарочные сертификат в Perfect Lashes Studio на процедуры

для ресниц!

Perfect Lashes Studio — ваш неповторимый и завораживающий взгляд!

Тула, проспект Ленина, 127, офис 417

8 (920) 764 12 54

perfectlashes71.ru

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Амели, салон красоты

Салон красоты «Амели» приглашает всех, кто хочет удивить всех на праздничном вечере своим новым образом, и просто подчеркнуть свою красоту к особому случаю.

Мастера салона предложат вам множество вариантов преображения, от новой стрижки и современного окрашивания, до процедур по уходу за волосами и их восстановлению.

У вас вьющиеся и непослушные волосы, а вы мечтаете о гладких и прямых? Сделайте кератиновое выпрямление волос.

Подарите своим волосам упругость, шелковистость и природный блеск — приходите в «Амели» на ботокс, коллаген и другие процедуры для восстановления и поддержки волос.

Если у вас тяжелые и густые волосы, которые не держат укладку долго, или наоборот тонкие и редкие волосы, придайте им прикорневой объём с помощью процедуры BOOST UP. Это позволит вам на несколько месяцев забыть о ежедневных стараниях по приданию волосам пышной формы.

Все услуги салона красоты «Амели»:

Парикмахерские услуги;

Маникюр;

SPA-процедуры;

Косметология;

Татуаж;

Наращивание ногтей;

Визаж;

Кедровая бочка;

Услуги детям;

Шугаринг (Shugaring);

Флисинг.

5 преимуществ салона красоты «Амели»:

Квалифицированный персонал с большим опытом работы, которому вы можете полностью довериться. Профессиональная косметика, средства по уходу за волосами и телом элитного класса. Полный спектр услуг в одном салоне. Привлекательные цены на все услуги и выгодные акции. Гарантия на все выполненные работы и используемую косметику.

Будьте неотразимы и уверенны

в себе с «Амели»!

Тула, проспект Ленина, 112

8 (950) 908-73-73 , 8 (950) 909-33-44

ameli71.ru

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L'Beauty, студия красоты

Гладкость кожи важна для каждой женщины. В наше время на замену ежедневного бритья и боли от депилятора пришёл отличный способ избавиться от нежелательных волос надолго — эпиляция в студии L'Beauty.

Что главное в эпиляции? Конечно же длительность эффекта и минимум неприятных ощущений во время процедуры.

После шугаринга ваша кожа останется гладкой от 2-х до 4-х недель, в зависимости от типа кожи и волос. Ещё один плюс — после нескольких процедур волосы обычно светлеют и растут медленнее, чем при обычном бритье.

В студии L'Beauty используют сахарные пасты для шугаринга высокого качества. Они изготовлены из натуральных компонентов, поэтому не вызывают аллергии и благотворно влияют на кожу.

Приглашаем пройти обучение у профессионалов своего дела и освоить новую прибыльную профессию к Новому Году.

На занятиях в школе-студии шугаринга «L`Beauty» вы сможете стать мастером по шугарингу и воску, а также пройти реквалификацию на TM Elseda, ItalWax, если вы уже работает в сфере депиляции.

Преимущества обучения в школе-студии шугаринга «L`Beauty»:

- Обучение у опытного мастера-технолога;

- Отработка практических навыков на моделях до полной постановки руки;

- Поддержка учеников после прохождения курса;

- Работа на качественных материалах;

- Занятия в уютной и доброжелательной атмосфере студии;

- Доступная стоимость курсов.

По окончании обучающего курса действует бонусная программа на приобретение продукции для депиляции.

Курсы для новичков:

Курс «Сам себе мастер» — для самостоятельной депиляции в домашних условиях сахарной пастой или пленочный воском.

Длительность — 1 день. Стоимость 3000 руб. Сертификат по окончании не выдаётся.

Курс «Мастер восковой депиляции с нуля». Стоимость — 7 000 руб. Длительность- 1 день. Отработка на моделях. Выдаётся сертификат компании ItalWax.

Полный базовый курс «Шугаринг с нуля». Стоимость — 10 000 руб. Длительность — 2 дня или 1 день интенсив. Отработка на моделях. Выдаётся 2 сертификата.

Курс «Мастер универсал с нуля» (воск+шугаринг). Стоимость — 15 000 руб. Длительность — 2 полных дня. Выдаётся 3 сертификата.

В обучение входят: полимерные (пленочные) и тёплые воски. Техники: шпательная, бандажная. Шугаринг техники: мануальная, бандажная, шпательная. Ученики по окончанию курса умеют применять в работе 5 плотностей паст от ультрамягкой до плотной.

На время обучения ученикам предоставляются учебные пособия, все необходимое оборудование и модели. Обучение проводится на материалах премиум класса, с использованием одноразовых материалов.

Курсы для профессионалов:

Повышение квалификации (для мастеров с опытом работы от 6 месяцев). Стоимость — 7000 руб. Длительность — 1 день. Выдаётся сертификат. Большое внимание уделяется скоростным техникам, теме вросших волос.

Реквалификация на TM Elseda (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринга). Стоимость — 2500 руб. Выдается сертификат.

Мастер восковой депиляции (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринг). Стоимость — 6000 руб. Длительность — 1 день Выдаётся сертификат компании ItalWax.

22−23 декабря состоится двухдневный базовый курс «Мастер универсал».

Записаться и узнать подробную программу обучения можно по телефону: 8 (952) 018-57-79 .

В этом году в студии красоты L'Beauty появилась услуга Gold epil. Процедура выполняется золотым воском CLEOPATRA. «Клеопатра» — воск премиум-класса для депиляции всего тела, который идеально подходит для работы по маслу. Масло обеспечивает уход за кожей во время процедуры удаления волос и превращает ее в изысканную СПА-депиляцию. Приходите и сами попробуйте!

Кстати, в этой студии вы сможете купить набор для домашнего использования от Elseda, чтобы поддерживать гладкость кожи самостоятельно. В набор входит: сахарная паста, шпатели, тальк, полоски и специальный чехол для хранения.

Позвольте себе комфорт со студией шугаринга L'Beauty.

Тула, ул. Октябрьская, 20, 2 этаж, оф. 6

8 (952) 018-57-79

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MyBeauty, студия красоты

В Новогодний вечер мы хотим выглядеть особенной. Ведь, говорят, как Новый год встретишь — так год и проведешь. У многих из нас скоро пройдут корпоративы, где нужно выглядеть достойно.

Возможно вы захотите устроить фотосессию волшебных моментов… Макияж — наглядно продемонстрирует вкус и стиль.

Макияж должен быть: ярким, привлекательным, подчёркивающим достоинства, а самое главное — волшебным!

Ресницы должны быть натуральными, но при этом длинными и пушистыми. Кожа гладкой, ноготочки изысканными, а пяточки нежными.

Мастера студии MyBeauty работают с любовью и профессионализмом. Как сделать стойкий макияж и советы по уходу за ручками, ножками, ресничками и телом, вы обязательно получите от мастеров этой студии.

Макияж придаёт женщине любого возраста ухоженность.

Вечерний макияж должен быть волнующим, его главный акцент — подчеркивание женственности. Разумеется, это надо делать тонко, со вкусом. Для вечернего макияжа хорошо подходит дымчатый вариант Smoky eyes. В этом случае глаза окружены растушеванными темными тенями, как бы утопают в них. При этом оттенки теней мягко переходят друг в друга.

Праздничное событие — отличный повод попробовать новый макияж и придать своему привычному бьюти-образу новые оттенки.

Мастера студии MyBeauty сделают вам макияж, с которым вы почувствуете себя особенной!

Если же вам не хочется красить ежедневно ресницы, воспользуйтесь услугами наращивания или ламинирования ресниц. Это сэкономит утреннее время на сборы, зимой под снегом тушь не растечётся.

Шугаринг поможет сэкономить время на использование бритв, депиляторов, а также гарантирует отсутствие раздражений и ран.

Ухоженные ножки и ручки говорят о вашем вкусе, стиле и ухоженности. Приходите в студию на маникюр и педикюр.

В MyBeauty используют материалы только проверенных дорогих брендов.

MyBeauty предлагает для вас:

Макияж;

Наращивание /ламинирование ресниц;

Наращивание ногтей;

Маникюр, педикюр;

Услуги бровиста;

Шугаринг;

Праздничные укладки волос.

Кстати, здесь можно воспользоваться услугами профессионального фотографа. Оставьте себе память о своём особенном образе!

Вы можете приобрести подарочные сертификаты в студию MyBeauty, и подарить немного заботы своим близким.

В студии есть wifi, вкусный чай, парковка, и удобная зона ожидания.

Студия MyBeauty — ваша красота и неповторимость!

Тула, проспект Ленина, 119

8 (950) 900-80-87 (Оксана), 8 (953) 438-77-72 (Ольга), Viber/WhatsApp

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JUICE STUDIO

JUICE — это уютная студия маникюра, педикюра, макияжа и причёсок.

Здесь знают и применяют все самые новые тенденции в beauty индустрии, и знают как угодить самому взыскательному клиенту.

Мастера этой студии — являются профессионалами своего дела, постоянно совершенствуются, и расширяют свои горизонты. В своей работе они используют продукцию только премиум класса.

В студии JUICE знают лично всех клиентов, и трепетно относятся к каждому гостю. Записавшись сюда однажды, многие остаются на долгое время!

JUICE STUDIO приглашает к себе всех, кто хочет выглядеть ослепительно и особенно в Новогодние праздники, и просто каждый день.

Записывайтесь на услуги:

Маникюр (работают с покрытием luxio и не только);

Педикюр (аппаратная и комбинированная техники);

Все виды дизайна ногтей;

Архитектура бровей и окрашивание хной (brow henna, brow cosmetics или красителями elan, refectocil);

Макияж и причёски.

В первое и потом каждое пятое посещение вам подарят скидку 200 рублей на услуги маникюра и педикюра.

Перед выполнением услуг маникюра (педикюра) вас ждёт приятный сюрприз — массаж ваших ручек и ножек совершенно бесплатно!

К вопросам безопасности проведения процедур в этой студии подходят очень критично! Стерильный инструмент, одноразовые материалы являются гарантом вашего здоровья.

Приходите в JUICE на архитектуру бровей. Мастер подберёт вам именно такую форму бровей, которая подчеркнёт вашу красоту и сделает форму лица ещё выигрышнее, а кистью с хной добавит форме совершенства.

JUICE: Вы достойны того, чтобы быть ухоженными и привлекательными ежедневно без непосильных затрат вашего времени и финансов!

Тула, проспект Ленина, 85, к.1, 2 ЭТАЖ, офис 9 («Ликёрка Лофт»)

Посмотреть, как найти студию можно тут.

8 (4872) 58-71-57 , 8 (902) 69−69−469, Viber/WhatsApp

juice71.ru

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