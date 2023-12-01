Коньки, лыжи, тюбинг: где можно покататься в Туле?

Зима уже вступила в свои полноценные права. Но это не значит, что надо впасть в спячку до весны. Время доставать зачехленные коньки и лыжи, сдувать пыль с тюбингов… и идти покорять новые вершины. О местах для активного отдыха зимой — в материале Myslo.
Центральный парк
Тула, ул. Первомайская, 13-а.
Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
В ЦПКиО будут работать две ледовые точки:
- каток на большом круге возле «Зеленой планеты»,
- хоккейная коробка возле базы проката.
В данный момент идет работа по залитию катка.
— Для создания качественного ледового покрытия необходимо среднесуточное значение температуры -10 °С и ниже. В этом случае возможно проводить работы по формированию льда в ежедневном режиме. Для формирования качественного покрытия необходима непрерывная заливка в течение минимум 10 дней. Как только позволят погодные условия, начнется процесс обустройства катка, — рассказали в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки».
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Помощник фигуриста: 150 руб./час.
Санки и ледянки: 100 руб./час.
Детский снегокат: 150 руб./час.
Тюбинг: 200 руб./час.
Скандинавские палки: 80 руб./час.
Комсомольский парк
Тула, ул. Октябрьская, 188-а.
Режим работы проката: ежедневно с 12.00 до 20.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
В парке работает хоккейная коробка.
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Санки и ледянки: 100 руб./час.
Детский снегокат: 150 руб./час.
Тюбинг: 200 руб./час.
Помощник фигуриста: 150 руб./час.
Скандинавские палки: 80 руб./час.
Пролетарский парк
Тула, ул. Кутузова, 131.
Режим работы проката: среда — воскресенье с 11.00 до 19.00, перерыв с 16.00 до 16.30. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.
В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Санки и ледянки: 100 руб./час.
Детский снегокат: 150 руб./час.
Тюбинг: 200 руб./час.
Помощник фигуриста: 150 руб./час.
Скандинавские палки: 80 руб./час.
Обратите внимание, что в парках спортивный инвентарь выдается:
- при предъявлении паспорта (при наличии прописки с указанием адреса регистрации) для заключения договора проката спортивного инвентаря;
- при предъявлении водительского удостоверения.
Губернский каток
Тула, площадь Ленина.
Губернский каток напротив «белого дома» откроют в середине декабря. Точную дату анонсируют позже, сообщили в областном правительстве.
Ледовый стадион «Заречье»
Тула, ул. М. Горького, 18, тел.
Режим работы: по будням — с 18.00 до 22.00, суббота — с 12.00 до 22.00, воскресенье — с 11.00 до 22.00.
Билеты на каток: для взрослых — 200 руб., для детей — 150 руб. Прокат коньков всех размеров — от 150 руб./час. Время катания не ограничено.
Владельцы собственных коньков могут воспользоваться услугой заточки лезвий.
При себе необходимо иметь от 1000 руб. или документ, удостоверяющий личность.
Лыжная база «Спартак»
Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача инвентаря до 16.00).
Прокат для взрослых и детей в будни — 150 руб. в час за комплект (лыжи, ботинки, палки), в выходные — 200 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Как отметили на базе, кататься на своих лыжах уже можно, но раздевалка и пункт проката пока не работают. Планируется, что двери для всех желающих откроют 9–10 декабря.
Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина
Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.
Режим работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00. Освещение работает до 22.00.
Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки) — 300 руб./час, для детей — 250 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Парк активного отдыха «Некрасово»
д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел.
Режим работы: понедельник — пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00.
Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговая сумма.
Прокат лыж: для взрослых — 750 руб./час, для детей — 550 руб./час.
Прокат горнолыжного комплекта: для взрослых — 1500 руб./час, для детей — 1100 руб./час.
Тюбинг+шлем+подъёмник: по будням — 600 руб./час, по выходным — 1000 руб./час, в праздничные дни — 1200 руб.
Подъемники
Стоимость нового ски-пасса — 300 руб. 1 подъем (Зеленый склон) по будням — 70 руб., по выходным — 100 руб., по праздникам — 120 руб. Подъем (большая канатная дорога) — по будням — 90 руб., по выходным — 120 руб., по праздникам — 150 руб.
Залог за снаряжение: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговую сумму.
Абонементы на подъемник:
Большая канатная дорога — по будням 1 час — 900 руб., весь день — 2200 руб.; по выходным — 1 час — 1200 руб., весь день — 3600 руб.; в праздничные дни — 1 час — 1500 руб., весь день — 4500 руб.
Зеленый склон — по будням 1 час — 750 руб., по выходным — 1000 руб., в праздничные дни — 1200 руб.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Горнолыжный комплекс «Форино»
д. Форино,
тел.:
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых — 900 руб./час, для детей до 12 лет — 800 руб./час, для детей до 17 лет — 850 руб./час.
Прокат снаряжения без использования подъемника — 800 руб./час.
Тюбинги: двухместный по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 350 руб./час, трехместный по будням — 350 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 400 руб./час.
Билет на пользование подъемником: для взрослых — 10 подъемов от 500 руб., а для детей (до 12 лет) — от 300 руб.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Обратите внимание, что горнолыжный комплекс «Малахово» в этом сезоне не работает! А «Долина Х» планирует открыться после 1 января 2024 года.
Ледовый дворец
Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а.
Тел.:
Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням, если нет хоккейных матчей. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте uss71.ru и по телефонам, указанным выше.
Спорткомплекс Lifetime
Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52−66−83.
Сеанс длится от 1 до 1,5 часа. Расписание сеансов уточняйте по телефону или на сайте https://lifetimetula.ru/ice/schedule/.
Массовое катание: для взрослых – 1,5 часа — 500 руб., 1 час — 350 руб., для детей — 1,5 часа — 350, 1 час — 250 руб.
Аренда коньков — 200 руб. в час.; для членов клуба — 100 рублей.
Помощник для катания — 250 руб. в час.
Бесплатные катки и хоккейные коробки
Открытие в ближайшее время.
Хоккейные коробки:
- пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;
- с. Хрущево, ул. Прудная;
- пос. Рождественский, ул. Лесная;
- пос. Плеханово, ул. Заводская, 21;
- ул. Металлургов, 22;
- ул. Бондаренко, 23;
- ул. Кутузова, 131;
- ул. Приупская, 3;
- Калужское шоссе, 5−7;
- ул. Седова, 27;
- пос. Рассвет, 35;
- пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15;
- пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36;
- Платоновский парк;
- мкр. Северная Мыза, ул. Героя России Евгения Рындина, 6, к. 1;
- с. Федоровка, ул. Шоссейная, 12;
- Казанская набережная;
- Гоголевская, 94.
Катки:
- пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;
- пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.