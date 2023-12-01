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Коньки, лыжи, тюбинг: где можно покататься в Туле?
Фото из архива Myslo

Коньки, лыжи, тюбинг: где можно покататься в Туле?

Публикуем список мест и расценки аренды.

Зима уже вступила в свои полноценные права. Но это не значит, что надо впасть в спячку до весны. Время доставать зачехленные коньки и лыжи, сдувать пыль с тюбингов… и идти покорять новые вершины. О местах для активного отдыха зимой — в материале Myslo.

Центральный парк

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

В ЦПКиО будут работать две ледовые точки:

  • каток на большом круге возле «Зеленой планеты»,
  • хоккейная коробка возле базы проката.

В данный момент идет работа по залитию катка. 

— Для создания качественного ледового покрытия необходимо среднесуточное значение температуры -10 °С и ниже. В этом случае возможно проводить работы по формированию льда в ежедневном режиме. Для формирования качественного покрытия необходима непрерывная заливка в течение минимум 10 дней. Как только позволят погодные условия, начнется процесс обустройства катка, — рассказали в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки».

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Помощник фигуриста: 150 руб./час.

Санки и ледянки: 100 руб./час.

Детский снегокат: 150 руб./час.

Тюбинг: 200 руб./час.

Скандинавские палки: 80 руб./час.

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Комсомольский парк

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

Режим работы проката: ежедневно с 12.00 до 20.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

В парке работает хоккейная коробка.

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Санки и ледянки: 100 руб./час.

Детский снегокат: 150 руб./час.

Тюбинг: 200 руб./час.

Помощник фигуриста: 150 руб./час.

Скандинавские палки: 80 руб./час.

https://img.myslo.ru/Contents/eb/8a/72d9-943c-401e-ae13-da0fcedf2d32/a4652758-f76b-4f3e-8e54-45b7187a73e0.jpg

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131.

Режим работы проката: среда — воскресенье с 11.00 до 19.00, перерыв с 16.00 до 16.30. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Санки и ледянки: 100 руб./час.

Детский снегокат: 150 руб./час.

Тюбинг: 200 руб./час.

Помощник фигуриста: 150 руб./час.

Скандинавские палки: 80 руб./час.

Обратите внимание, что в парках спортивный инвентарь выдается:

  • при предъявлении паспорта (при наличии прописки с указанием адреса регистрации) для заключения договора проката спортивного инвентаря;
  • при предъявлении водительского удостоверения.

Губернский каток

Тула, площадь Ленина.

Губернский каток напротив «белого дома» откроют в середине декабря. Точную дату анонсируют позже, сообщили в областном правительстве. 

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Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 18, тел. 8 (4872) 34-42-08.

Режим работы: по будням — с 18.00 до 22.00, суббота — с 12.00 до 22.00, воскресенье — с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых — 200 руб., для детей — 150 руб. Прокат коньков всех размеров — от 150 руб./час. Время катания не ограничено.

Владельцы собственных коньков могут воспользоваться услугой заточки лезвий.

При себе необходимо иметь от 1000 руб. или документ, удостоверяющий личность.

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Лыжная база «Спартак»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача инвентаря до 16.00).

Прокат для взрослых и детей в будни — 150 руб. в час за комплект (лыжи, ботинки, палки), в выходные — 200 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Как отметили на базе, кататься на своих лыжах уже можно, но раздевалка и пункт проката пока не работают. Планируется, что двери для всех желающих откроют 9–10 декабря.

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Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина

Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.

Режим работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00. Освещение работает до 22.00.

Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки) — 300 руб./час, для детей — 250 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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Парк активного отдыха «Некрасово»

д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59.

Режим работы: понедельник — пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00.

Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговая сумма.

Прокат лыж: для взрослых — 750 руб./час, для детей — 550 руб./час.

Прокат горнолыжного комплекта: для взрослых — 1500 руб./час, для детей — 1100 руб./час.

Тюбинг+шлем+подъёмник: по будням — 600 руб./час, по выходным — 1000 руб./час, в праздничные дни — 1200 руб.

Подъемники

Стоимость нового ски-пасса — 300 руб. 1 подъем (Зеленый склон) по будням — 70 руб., по выходным — 100 руб., по праздникам — 120 руб. Подъем (большая канатная дорога) — по будням — 90 руб., по выходным — 120 руб., по праздникам — 150 руб.

Залог за снаряжение: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговую сумму.

Абонементы на подъемник:

Большая канатная дорога — по будням 1 час — 900 руб., весь день — 2200 руб.; по выходным — 1 час — 1200 руб., весь день — 3600 руб.; в праздничные дни — 1 час — 1500 руб., весь день — 4500 руб.

Зеленый склон — по будням 1 час — 750 руб., по выходным — 1000 руб., в праздничные дни — 1200 руб.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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Горнолыжный комплекс «Форино»

д. Форино,
тел.: 8 920 764-25-55; 8 910 584-05-55; 8 920 778-45-85; 8 910 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых — 900 руб./час, для детей до 12 лет — 800 руб./час, для детей до 17 лет — 850 руб./час.

Прокат снаряжения без использования подъемника — 800 руб./час.

Тюбинги: двухместный по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 350 руб./час, трехместный по будням — 350 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 400 руб./час.

Билет на пользование подъемником: для взрослых — 10 подъемов от 500 руб., а для детей (до 12 лет) — от 300 руб.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что горнолыжный комплекс «Малахово» в этом сезоне не работает! А «Долина Х» планирует открыться после 1 января 2024 года.

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Ледовый дворец

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а.

Тел.: +7 (4872) 33-68-06, +7 905 621-12-53

Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням, если нет хоккейных матчей. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте uss71.ru и по телефонам, указанным выше.

Стоимость билетов для взрослых — 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей. Стоимость проката коньков — 150 руб./час. 
 
Льготные билеты для взрослых будут стоить 280 руб./час для подростков от 14 до 18 лет — 170 руб./час.
 
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Спорткомплекс Lifetime

Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52−66−83.

Сеанс длится от 1 до 1,5 часа. Расписание сеансов уточняйте по телефону или на сайте https://lifetimetula.ru/ice/schedule/.

Массовое катание: для взрослых  1,5 часа — 500 руб., 1 час — 350 руб., для детей — 1,5 часа — 350, 1 час — 250 руб.

Аренда коньков — 200 руб. в час.; для членов клуба — 100 рублей.

Помощник для катания — 250 руб. в час.

Бесплатные катки и хоккейные коробки

Открытие в ближайшее время.

Хоккейные коробки:

  • пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;
  • с. Хрущево, ул. Прудная;
  • пос. Рождественский, ул. Лесная;
  • пос. Плеханово, ул. Заводская, 21;
  • ул. Металлургов, 22;
  • ул. Бондаренко, 23;
  • ул. Кутузова, 131;
  • ул. Приупская, 3;
  • Калужское шоссе, 5−7;
  • ул. Седова, 27;
  • пос. Рассвет, 35;
  • пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15;
  • пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36;
  • Платоновский парк;
  • мкр. Северная Мыза, ул. Героя России Евгения Рындина, 6, к. 1;
  • с. Федоровка, ул. Шоссейная, 12;
  • Казанская набережная;
  • Гоголевская, 94.

Катки:

  • пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;
  • пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.
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Автор:
сегодня, в 16:45 0
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