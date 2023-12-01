Большой хоккейный праздник, концерт «Сироткина» и открытие нового кинотеатра: выходные в Туле

Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова — 2023
Где: Ледовый дворец.
2 и 3 декабря в Ледовом дворце пройдут Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова — 2023.
Первые выходные зимы для Тулы ознаменуются большим спортивным праздником всероссийского масштаба. Наш город примет ведущих игроков Женской и Молодежной хоккейных лиг. Болельщиков ждет грандиозное шоу, выступление ведущих артистов и незабываемая атмосфера. Полная программа по ссылке.
Сироткин
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
1 декабря в Concert Hall выступит инди-группа «Сироткин».
Музыка группы «Сироткин» — это ностальгия в стихах и романтика мелодии. Воздушные, болезненно-нежные треки уносят слушателя в детство и дают ощущение свободы. Песни дарят определённое настроение — это и есть цель творчества музыканта и основателя группы Сергея Сироткина.
IOWA
Где: Ледовый дворец.
2 декабря в Ледовом дворце в рамках Матча Звёзд ЖХЛ и Кубка Вызова — 2023 выступит группа IOWA.
Братья Сафроновы
Где: Городской концертный зал.
1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы представят свою новую программу «Ураган чудес».
Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей.
NOCTURNE
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: бесплатный вход до 00.00, после — 300 руб.
1 декабря в «Типографии» пройдет техно-вечеринка NOCTURNE.
Пока холод медленно наползает на город, продолжаем поддерживать внутренний огонь быстрыми ритмами в кругу единомышленников.
В этот раз усеченный лайн-ап даст возможность полностью раскрыться каждому артисту и поделиться с вами сетами с увеличенной продолжительностью.
Финал Оружейной лиги КВН
Где: Городской концертный зал.
3 декабря в Городском концертном зале пройдет финал Оружейной лиги КВН.
Победитель получит главную награду — поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2024», где состоится Кубок чемпионов, в котором 50 лучших команд Международного союза КВН будут бороться за награду в 1 000 000 рублей.
Квартирник Маргулиса
Где: Тульская филармония.
3 декабря в концертном зале филармонии пройдет «квартирник Маргулиса».
Именитый музыкант и ведущий вместе со своей группой исполнит популярные хиты и песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушным.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
2 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы ASTIRIUM. Концерт станет отличным вечером для всех любителей рока и истинных ценителей музыки в жанре Heavy и Power Metal.
Открытие нового кинотеатра
1 декабря на месте бывшего «Киносити» в «Гостином дворе» откроется новый кинотеатр — «Люксор». В честь открытия тулякам бесплатно покажут «Оппенгеймера» и «Троллей». Правда, для этого нужно успеть зарегистрироваться.