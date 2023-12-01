Большой хоккейный праздник, концерт «Сироткина» и открытие нового кинотеатра: выходные в Туле





1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы представят свою новую программу «Ураган чудес».

Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей.

Когда: 1 декабря, пятница, 23.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: бесплатный вход до 00.00, после — 300 руб.





1 декабря в «Типографии» пройдет техно-вечеринка NOCTURNE.

Пока холод медленно наползает на город, продолжаем поддерживать внутренний огонь быстрыми ритмами в кругу единомышленников.

В этот раз усеченный лайн-ап даст возможность полностью раскрыться каждому артисту и поделиться с вами сетами с увеличенной продолжительностью.

Когда: 3 декабря, воскресенье, 16.00. Где: Городской концертный зал.



3 декабря в Городском концертном зале пройдет финал Оружейной лиги КВН. Победитель получит главную награду — поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2024», где состоится Кубок чемпионов, в котором 50 лучших команд Международного союза КВН будут бороться за награду в 1 000 000 рублей.