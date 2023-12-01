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Большой хоккейный праздник, концерт «Сироткина» и открытие нового кинотеатра: выходные в Туле

Большой хоккейный праздник, концерт «Сироткина» и открытие нового кинотеатра: выходные в Туле

А еще шоу братьев Сафроновых, выступление группы IOWA, финал Оружейной лиги КВН и квартирник Маргулиса — в нашем обзоре выходных.

Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова — 2023

Когда: 2 и 3 декабря, суббота–воскресенье, 10.30.

Где: Ледовый дворец.

Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023

2 и 3 декабря в Ледовом дворце пройдут Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова — 2023.

Первые выходные зимы для Тулы ознаменуются большим спортивным праздником всероссийского масштаба. Наш город примет ведущих игроков Женской и Молодежной хоккейных лиг. Болельщиков ждет грандиозное шоу, выступление ведущих артистов и незабываемая атмосфера. Полная программа по ссылке.

 

Сироткин

Когда: 1 декабря, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

Сироткин

1 декабря в Concert Hall выступит инди-группа «Сироткин».

Музыка группы «Сироткин» — это ностальгия в стихах и романтика мелодии. Воздушные, болезненно-нежные треки уносят слушателя в детство и дают ощущение свободы. Песни дарят определённое настроение — это и есть цель творчества музыканта и основателя группы Сергея Сироткина.

 

IOWA

Когда: 2 декабря, суббота, 11.00.

Где: Ледовый дворец.

IOWA

2 декабря в Ледовом дворце в рамках Матча Звёзд ЖХЛ и Кубка Вызова — 2023 выступит группа IOWA.

 

Братья Сафроновы

Когда: 1 декабря, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Братья Сафроновы

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы представят свою новую программу «Ураган чудес».

Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей. 

 

NOCTURNE

Когда: 1 декабря, пятница, 23.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: бесплатный вход до 00.00, после — 300 руб. 

NOCTURNE

1 декабря в «Типографии» пройдет техно-вечеринка NOCTURNE.

Пока холод медленно наползает на город, продолжаем поддерживать внутренний огонь быстрыми ритмами в кругу единомышленников.

В этот раз усеченный лайн-ап даст возможность полностью раскрыться каждому артисту и поделиться с вами сетами с увеличенной продолжительностью.

 

Финал Оружейной лиги КВН

Когда: 3 декабря, воскресенье, 16.00.

Где: Городской концертный зал.

Финал «Оружейной лиги» КВН

3 декабря в Городском концертном зале пройдет финал Оружейной лиги КВН

Победитель получит главную награду — поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2024», где состоится Кубок чемпионов, в котором 50 лучших команд Международного союза КВН будут бороться за награду в 1 000 000 рублей.

 

Квартирник Маргулиса

Когда: 3 декабря, воскресенье, 19.00.

Где: Тульская филармония.

Квартирник Маргулиса

3 декабря в концертном зале филармонии пройдет «квартирник Маргулиса». 

Именитый музыкант и ведущий вместе со своей группой исполнит популярные хиты и песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушным.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 2 декабря, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

2 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы ASTIRIUM. Концерт станет отличным вечером для всех любителей рока и истинных ценителей музыки в жанре Heavy и Power Metal. 

а что в кино?

Открытие нового кинотеатра 



1 декабря на месте бывшего «Киносити» в «Гостином дворе» откроется новый кинотеатр — «Люксор». В честь открытия тулякам бесплатно покажут «Оппенгеймера» и «Троллей». Правда, для этого нужно успеть зарегистрироваться. 

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