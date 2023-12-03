Женский хоккей: оперная певица на льду, первая хоккеистка из Тулы и вратарь-комментатор

Фото Максима Котенева.

Более трех тысяч зрителей собрал на тульской ледовой арене матч звезд Женской хоккейной лиги.

Церемония торжественного открытия матча звезд женской хоккейной

лиги в Туле началась с гимна России, который исполнила тульская

оперная певица Татьяна Куприянова. Сразу после этого она ответила на

несколько наших вопросов.

— Татьяна, вы исполняли национальный гимн на льду, в хоккейной

форме. Когда-нибудь приходилось выступать в таком необычном

образе?

— Такое у меня впервые. Думаю, скорее всего я вообще первая оперная

певица, которая на конках пела на льду гимн.

— Причем, на коньках вы стоите достаточно уверенно.

— Потому что я участница первой тульской женской любительской команды «Королевы льда». Как любитель играю в хоккей, а профессионально я оперная певица.

— Как удается совмещать такие, казалось бы, несовместимые виды

деятельности?

— Днем работа, вечером тренировки. Мы сейчас мечтаем попасть в Ночную лигу, прилагаем все усилия, чтобы это реализовалось.



— Оперная карьера, казалось бы, не совсем тульская история.

— Основная моя деятельность в Москве, а Тула — родной город, из которого никак не хочется уезжать.

— Как получилось, что вы увлеклись хоккеем?

— Сначала мой ребенок начал тренироваться в академии Михайлова. Потом, глядя на то, какая атмосфера царит на льду, мы с другими мамами захотели тоже попасть в команду. Получилось, что как раз в это время в Туле организовывали женскую команду. У нас очень разнообразный состав. Есть совсем молодые девушки и более взрослые. Есть даже мама четверых детей.

— Для вас это первая в жизни спортивная команда?

— До этого я занималась фитнесом в спортзале. Но хоккейная команда — да, впервые. Жизнь показала: если захотеть, можно все.

Для одной из участниц матча звезд игра сборных Востока и Запада стала

особенной. Нападающая сборной Запада Анна Лопухова впервые вышла

на лед тульского ледового дворца. Хотя начала заниматься хоккеем

именно в Тульской области, в родном Алексине. И, конечно, после матча

была переполнена эмоциями.

— Впечатления от игры только положительные, — рассказала Анна. — Даже не могу передать какие сейчас ощущения внутри, все здорово.

— На матче присутствовала ваша персональная группа поддержки?

— Да, безусловно — мама, папа, брат, родные, близкие, друзья.

— Половина Алексина, получается.

— Ну да, почти.

— Сборная Запада неожиданно проиграла, хотя вела в счете почти весь

матч.

— Наверное, просто немножко нам не повезло.







— Как получилось, что вы когда-то пришли в хоккей?

— Я занималась лыжами, но как-то пришла с папой на игру. После чего

сказала, что мне не нужны лыжные палки, мне нужна клюшка. В семь лет я вышла играть в хоккей, а в три года встала на коньки.

— Папа тоже играет в хоккей?

— В Алексине, да. Он просто ведет активный образ жизни.

— Пишут, что вы начинали играть с мальчиками. Трудно было?



— Не чувствовала, что в этом были какие-то особенные сложности. Одна игра, одни партнеры. Потом из Алексина меня пригласили в Воскресенск Московской области. Получилось, что тренер команды увидел, как я катаюсь в мальчишечьей команде и пригласил на просмотр.

— Получается, это приглашение стало в каком-то смысле историческим.

— Да, я первая профессиональная хоккеистка из Тульской области.

Одним из комментаторов матча в Туле звезд женского хоккея была

действующая чемпионка России, вратарь уфимской «Агидели» и

сборной России Анна Пругова. С недавнего времени Анна карьеру

спортсменки успешно сочетает с журналистикой. В 2022 году она стала

первой девушкой комментатором-экспертом на КХЛ-ТВ. Конечно же,

мы поинтересовались ее экспертным мнением относительно

прошедшего матча звезд.

— Анна, поделитесь впечатлениями от увиденного в Туле.

— Всегда есть с чем сравнивать. Считаю, что с каждым годом девочки играют все интереснее и интереснее. Есть накал страстей, судьба любого матча решается в доли секунды. Это все привлекает к женскому хоккею внимание. Мы верим, что игра звезд даст толчок на развитие женского отделения в Туле. Знаю, что сейчас вместе с мальчиками в Туле тренируются несколько девочек. Тем более уже есть свои воспитанницы. Первопроходец — это Анна Лопухова. Она молодец, сегодня выиграла конкурс на скорость. Мы ее прозвали Тульской стрелой или Тульской ракетой.

— В Туле вы до этого бывали?

— Первый раз. Классная атмосфера праздника, приветливые люди, здорово встретили. Но знаете, что удивило? Когда я пригласила приходить завтра на женский хоккей, меня в ответ спросили: а что, женщины в хоккей играют?

— Но ведь действительно брутальный мужской хоккей не очень вяжется

с женским образом.

— С этими стереотипами приходится постоянно бороться и рассказывать, что женский хоккей — не такой травмоопасный вид спорта, как многие считают. Фигурное катание гораздо травмоопаснее, где девушки выступают без экипировки и когда падают, бьются об лед как о бетонную стену. А у нас девчонки полностью защищены, у них защищены лица. То есть если вы увидели девушку с выбитыми зубами, она точно не играет в хоккей.

— А экипировка, размер шайбы отличаются от тех, что есть в мужском

хоккее?

— В женском хоккее все то же самое, что и в мужском. Этот вид спорта не имеет определенности по половой принадлежности, поэтому экипировка, шайбы, инвентарь такие же, как у мужчин. Наверное, когда хоккеисты встречаются беседуют в первую очередь об экипировке — какой комплект формы у тебя на этот сезон, какая модель лучше. Все в равных условиях.

— Как получилось, что вас увлек именно хоккей?

— Я родом из Хабаровска, ходила на команду «Амур», которая играла в тот момент в суперлиге. Мне очень нравилось, как играли вратари, как болельщики реагируют на то, что вратарь совершает то или иное спасение. В десять лет я родителям сказала: мам, пап я хочу играть в хоккей. Они решили не сопротивляться, не отказывать дочке. Купили мне вратарскую экипировку, как у Владислава Александровича Третьяка, и я начала свои первые шаги в хоккее. Теперь вот играю в хоккей уже на протяжении восемнадцати лет.



— С Третьяком познакомились уже?

— Даже в шутку говорили, что он меня взял под свою опеку. Когда я на

всероссийских соревнованиях играла с мальчиками до пятнадцатилетнего возраста, мне дали при его поддержке разрешение участвовать. Посчитали, что так как я вратарь, у меня нет силовой борьбы, никакого силового влияния игроки на меня не оказывают, можно допустить. Так Владислав

Александрович дал зеленый свет моему развитию в хоккее.

— Не страшно было играть против мальчиков?

— Знаете, в чем особенность, когда девочка приходит в пацанячью команду? Мальчишки сначала пренебрежительно относятся к девочкам. Думают, как со мной лично было: фу, девчонка, да еще вратарь, что она вообще умеет? Это тебя либо обижает и ты расстраиваешься, либо дает внутренний стержень, и ты идешь дальше. И вот тут как раз наступает момент выбора — сможешь ты играть в хоккей или нет. Есть у тебя есть этот стержень, ты доказываешь мальчикам, что не хуже их, ни в чем им не уступаешь. Потом мальчишки начинают обижаться — как так, почему она лучше? И вот здесь начинается как раз взаимная конкуренция. Когда выходишь на лед, нет уже разницы — мальчик или девочка. Ты просто играешь в хоккей.

— Но они же относятся к девочке в своей команде как-то по другому?

— Как к младшей сестре. Конечно, многое тут зависит от тренера в команде, как он поставит — будут мальчики уважать девочку или будут ее обижать, задирать. Когда тренер позволяет мальчишкам вольности это, конечно, неправильно. Многие, например, удивлялись, как мы переодевались после игры.

— И в самом деле — как?

— Очень просто. Если команда выигрывала, сначала переодевалась я, вся остальная команда стояла в экипировке за дверью раздевалки и ждала, пока я выйду. Если команда проигрывала, сначала переодевались ребята, я стояла их ждала. Это вполне логично, такая дополнительная мотивация.

— Стояли в коридоре как девочка или как член команды?

— Как вратарь. Когда мальчишки все выйдут из раздевалки, заходила я,

закрывалась и переодевалась. Тут главное поставить правильные границы, и ни в коем случае девчонкам не давать слабины, не показывать своих слез при мальчиках. Тогда мальчики начинают тебя воспринимать как своего пацана, и можно благодаря этой взаимной конкуренции добиться высоких результатов. Потому что выходя на любую площадку — будь то лед, будь то футбольное поле, ты всегда должен стремиться вперед.

— Вас называют амбассадором женского хоккея. Как считаете, лучшая

реклама этого вида спорта — увидеть все вживую?

— Конечно, рекомендую всем посмотреть матчи своими глазами. Есть в

женском хоккее определенная изюминка — это эмоциональная составляющая.

Девушки постоянно душой на площадке, эти эмоции передаются болельщикам. Такое действительно можно почувствовать только придя на матч.

В прошлом году был финал Женской хоккейной лиги и впервые в истории уфимской «Агидели» решающий пятый матч состоялся в Уфе. Были полные трибуны, пришло три с половиной тысячи болельщиков, люди буквально сидели на ступеньках трибун. Никого не звали специально, никого не нагоняли, люди добровольно пришли смотреть хоккей. Конечно, на своем льду выиграть при такой поддержке чемпионство было здорово. В составе «Агидели» я уже четыре раза брала кубок женской хоккейной лиги и становилась многократным чемпионом России. Это потрясающие эмоции, каждое чемпионство по особенному приятно. С каждым годом оно становится все сложнее и сложнее, потому что приходят новые поколения игроков. Но чем больше будет хоккеисток, тем больше будет команд, тем выше интерес к женскому хоккею, тем более будет у нас здоровая нация, которая имеет правильные цели в жизни.