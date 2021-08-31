Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает на бесплатный мастер-класс

Фото: Александр Каналин.

Myslo выяснил, где в Туле помогут легко освоить любые компьютерные технологии, а заодно научат круто вести блоги, создавать игры, сайты и многое другое.

Сегодня сложно найти сферу деятельности, в которой абсолютно исключены IT-технологии. Они присутствуют везде: от банального поиска информации в интернете до разработки программного обеспечения космического корабля. А что уж говорить о соцсетях в мобильном телефоне...

Именно поэтому компьютерная грамотность – это уже не пожелание, а требование времени. Ее должен знать каждый уважающий себя человек, наряду с родным языком и историей своей страны.

Директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина:

– Не освоить основы компьютерной грамотности сегодня – это то же самое, что пытаться управлять автомобилем, не зная правил дорожного движения. Так же и с компьютером. Надо знать, как он включается, уметь им пользоваться, понимать основы цифровой гигиены и работы в различных программах.

Компьютерная Академия РУБИКОН в Туле работает седьмой год. За это время она выпустила сотни специалистов в сфере дизайна, программирования и робототехники. За многими из них крупные IT-компании выстраиваются в очереди.

Впереди новый учебный год, а значит, самое время ближе познакомиться с Академией РУБИКОН. Поэтому Myslo отправился на открытый урок.

Мастер-класс

До начала уроков еще есть время. Пока собираются желающие посетить бесплатный пробный урок, одни ребята запускают квадрокоптер, другие пробуют управлять роботами, третьи играют в настольный футбол и теннис, а четвертые неспешно общаются, сидя на мягких пуфах.

Так выглядит холл Академии РУБИКОН. Всё в лучших традициях любой лаундж-зоны современной компании. По сути это и есть наглядно реализованный учет индивидуальных особенностей детей, который является основой преподавания в РУБИКОНЕ.

Даниил Илюшкин – Отдыхать все дети предпочитают по-разному: одни более активные, другие каждую минуту стремятся узнать что-то новое, третьи хотят просто спокойно посидеть. Такие особенности не менее важны и на занятиях. У нас нет и не может быть ни одного типового урока. Каждый урок – уникальное занятие, ты видишь детей и выстраиваешь весь процесс таким образом, чтобы каждому было интересно и доступно всё то, что ты рассказываешь. Считаю, что это правильно, потому что все мы разные, и в этом большой плюс, – рассказывает руководитель направления робототехники Даниил Илюшкин.

Желающих посетить открытый урок оказалось столько, что им потребовалось три аудитории. Дети пришли самых разных возрастов: от 7 до 16 лет. Каждый хотел поближе узнать, что такое IT-технологии изнутри, и понять, насколько ему по силам освоить эти знания. Оказалось, даже самые юные с легкостью справляются с созданием, например, компьютерной игры.

Семилетний Давид с гордостью демонстрирует свои успехи спустя всего час занятий:

– Я тут сделал горы, деревья, героя, который здесь живет. Теперь всё это надо скруглить. Нет, это совершенно не трудно. Я теперь точно хочу здесь заниматься. Это увлекательно! Я смогу потом делать игры для своих друзей – это же так круто! А вообще я мечтаю стать летчиком и думаю, что академия поможет мне.

Давид пришел на мастер-класс с сестрой. София ничуть не хуже справилась с заданием:

– Мне было интересно. Это необычно, я раньше никогда не делала компьютерные игры. Оказалось, это совсем не трудно.

– Считаю, что для современных детей компьютерная грамотность просто необходима. Мы все живем в таком мире, когда уже невозможно исключить компьютеры, и важно научиться использовать все эти современные технологии, – говорит Ольга, мама Давида и Софии.

Не важно, кем дети станут, когда вырастут, в любом случае IT-навыки будут им полезны, считает Ольга.

– Независимо от профессии компьютерная грамотность сейчас крайне важна. Я, например, сейчас часто сталкиваюсь с осознанием, что мне не хватает этих знаний в своей работе и приходится постоянно учиться. А дети всё схватывают очень быстро, им это интересно. Поэтому, считаю, надо поддерживать стремление детей учиться и развиваться, – добавляет Яна, мама семилетнего Жени.

– Мечтаю создать Майнкрафт будущего, поэтому и пришел сюда. А вообще хочу стать программистом и создавать свои собственные крутые игры, – добавляет Женя.

11-летний Леня уже сейчас хочет связать свою будущую профессию с программированием. Именно поэтому пришел на мастер-класс.

– Сегодня я прописывал коды для персонажа, добавил текстуру, написал код, чтобы он не проваливался. Потом мы добавили монетки, которые персонаж смог собирать. Я до сегодняшнего дня ничего никогда еще не создавал на компьютере. Пришел попробовать, вдруг это не так просто. Но оказалось, что всё по силам. И мне хочется узнать об этом больше. Думаю, будущую профессию свяжу с IT-технологиями.

Мама поддерживает сына в его стремлениях:

– Многие современные дети уже с юных лет знакомы с компьютером, играют в игры. Чтобы процесс знакомства с этим гаджетом проходил более осознанно, считаю, необходимо пройти обучение и понять, как всё это работает изнутри, – пояснила Анна.

Об Академии РУБИКОН

Светлана Савина – Мы меняем отношение детей к гаджетам. Показываем, что это не игрушка, а полезный инструмент, позволяющий создавать крутые проекты, индивидуальные или в группе, – рассказывает директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина. – Научить детей общаться, договариваться, совместно решать задачи – одна из задач, которая стоит перед педагогами РУБИКОНа. Как выглядит общение многих современных детей? Они сидят в телефонах и, максимум, обмениваются несколькими фразами. Мы создаем инновационную образовательную среду, в которой есть всё для уверенного будущего ребенка: преподаватели – действующие сотрудники IT-компаний, которые в курсе последних тенденций этого быстро меняющегося мира, новейшие технологии и окружение единомышленников. Благодаря этому наши студенты получают набор базовых навыков, которые будут востребованы в любой сфере.

Почему в любой? Всё очень просто: первый блок обучения – это комплексное знакомство со всеми актуальными направлениями: дизайн, программирование, блогинг, робототехника и многое другое.

Студенты Академии РУБИКОН открывают для себя максимум направлений и возможностей, не успевая заскучать.

Первое занятие в Академии РУБИКОН – это всегда знакомство с системным блоком вне зависимости от возраста.

– Мы даём нашим студентам на первом занятии отвёртки и тренировочные системные блоки, они их разбирают и смотрят, из каких деталей состоит компьютер. Это необходимо для того, чтобы каждый студент наглядно, а не в теории представлял, на чем он работает, – поясняет руководитель Академии.

Узнав и поработав по каждому направлению, студенты определяются со специализацией и детально погружаются в ее освоение.

– Программа обучения также включает развитие навыков успешной личности будущего: сотрудничества, презентации проектов, аналитического и критического мышления, самоорганизации, тайм-менеджмента, эмоционального интеллекта, инициативности и предпринимательства, – говорит Светлана Савина. – Мы поддерживаем совместное творчество преподавателей и студентов, студентов между собой, создаем условия доверия и равенства.

Для нас на первом плане сам ребенок, его личность и развитие.

Поэтому наши студенты ежегодно занимают пьедесталы региональных хакатонов и международных IT-олимпиад.

У вас всегда будет повод гордиться своим ребенком! Записывайтесь на бесплатное пробное занятие, чтобы познакомиться с педагогами и увидеть своими глазами, как устроена Академия РУБИКОН.

Компьютерная Академия РУБИКОН расположена по двум адресам:

Тула, ул. Епифанская, 54, здание БЦ «Катюша».

Тула, пр. Ленина, 136.