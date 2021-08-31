Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает на бесплатный мастер-класс
Myslo выяснил, где в Туле помогут легко освоить любые компьютерные технологии, а заодно научат круто вести блоги, создавать игры, сайты и многое другое.
Сегодня сложно найти сферу деятельности, в которой абсолютно исключены IT-технологии. Они присутствуют везде: от банального поиска информации в интернете до разработки программного обеспечения космического корабля. А что уж говорить о соцсетях в мобильном телефоне...
Именно поэтому компьютерная грамотность – это уже не пожелание, а требование времени. Ее должен знать каждый уважающий себя человек, наряду с родным языком и историей своей страны.
Директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина:
– Не освоить основы компьютерной грамотности сегодня – это то же самое, что пытаться управлять автомобилем, не зная правил дорожного движения. Так же и с компьютером. Надо знать, как он включается, уметь им пользоваться, понимать основы цифровой гигиены и работы в различных программах.
Компьютерная Академия РУБИКОН в Туле работает седьмой год. За это время она выпустила сотни специалистов в сфере дизайна, программирования и робототехники. За многими из них крупные IT-компании выстраиваются в очереди.
Впереди новый учебный год, а значит, самое время ближе познакомиться с Академией РУБИКОН. Поэтому Myslo отправился на открытый урок.
До начала уроков еще есть время. Пока собираются желающие посетить бесплатный пробный урок, одни ребята запускают квадрокоптер, другие пробуют управлять роботами, третьи играют в настольный футбол и теннис, а четвертые неспешно общаются, сидя на мягких пуфах.
Так выглядит холл Академии РУБИКОН. Всё в лучших традициях любой лаундж-зоны современной компании. По сути это и есть наглядно реализованный учет индивидуальных особенностей детей, который является основой преподавания в РУБИКОНЕ.
Даниил Илюшкин
– Отдыхать все дети предпочитают по-разному: одни более активные, другие каждую минуту стремятся узнать что-то новое, третьи хотят просто спокойно посидеть. Такие особенности не менее важны и на занятиях.
У нас нет и не может быть ни одного типового урока. Каждый урок – уникальное занятие, ты видишь детей и выстраиваешь весь процесс таким образом, чтобы каждому было интересно и доступно всё то, что ты рассказываешь. Считаю, что это правильно, потому что все мы разные, и в этом большой плюс, – рассказывает руководитель направления робототехники Даниил Илюшкин.
Желающих посетить открытый урок оказалось столько, что им потребовалось три аудитории. Дети пришли самых разных возрастов: от 7 до 16 лет. Каждый хотел поближе узнать, что такое IT-технологии изнутри, и понять, насколько ему по силам освоить эти знания. Оказалось, даже самые юные с легкостью справляются с созданием, например, компьютерной игры.
Семилетний Давид с гордостью демонстрирует свои успехи спустя всего час занятий:
– Я тут сделал горы, деревья, героя, который здесь живет. Теперь всё это надо скруглить. Нет, это совершенно не трудно. Я теперь точно хочу здесь заниматься. Это увлекательно! Я смогу потом делать игры для своих друзей – это же так круто! А вообще я мечтаю стать летчиком и думаю, что академия поможет мне.
Давид пришел на мастер-класс с сестрой. София ничуть не хуже справилась с заданием:
– Мне было интересно. Это необычно, я раньше никогда не делала компьютерные игры. Оказалось, это совсем не трудно.
– Считаю, что для современных детей компьютерная грамотность просто необходима. Мы все живем в таком мире, когда уже невозможно исключить компьютеры, и важно научиться использовать все эти современные технологии, – говорит Ольга, мама Давида и Софии.
Не важно, кем дети станут, когда вырастут, в любом случае IT-навыки будут им полезны, считает Ольга.
– Независимо от профессии компьютерная грамотность сейчас крайне важна. Я, например, сейчас часто сталкиваюсь с осознанием, что мне не хватает этих знаний в своей работе и приходится постоянно учиться. А дети всё схватывают очень быстро, им это интересно. Поэтому, считаю, надо поддерживать стремление детей учиться и развиваться, – добавляет Яна, мама семилетнего Жени.
– Мечтаю создать Майнкрафт будущего, поэтому и пришел сюда. А вообще хочу стать программистом и создавать свои собственные крутые игры, – добавляет Женя.
11-летний Леня уже сейчас хочет связать свою будущую профессию с программированием. Именно поэтому пришел на мастер-класс.
– Сегодня я прописывал коды для персонажа, добавил текстуру, написал код, чтобы он не проваливался. Потом мы добавили монетки, которые персонаж смог собирать. Я до сегодняшнего дня ничего никогда еще не создавал на компьютере. Пришел попробовать, вдруг это не так просто. Но оказалось, что всё по силам. И мне хочется узнать об этом больше. Думаю, будущую профессию свяжу с IT-технологиями.
Мама поддерживает сына в его стремлениях:
– Многие современные дети уже с юных лет знакомы с компьютером, играют в игры. Чтобы процесс знакомства с этим гаджетом проходил более осознанно, считаю, необходимо пройти обучение и понять, как всё это работает изнутри, – пояснила Анна.
Светлана Савина
– Мы меняем отношение детей к гаджетам. Показываем, что это не игрушка, а полезный инструмент, позволяющий создавать крутые проекты, индивидуальные или в группе, – рассказывает директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина. – Научить детей общаться, договариваться, совместно решать задачи – одна из задач, которая стоит перед педагогами РУБИКОНа. Как выглядит общение многих современных детей? Они сидят в телефонах и, максимум, обмениваются несколькими фразами.
Мы создаем инновационную образовательную среду, в которой есть всё для уверенного будущего ребенка: преподаватели – действующие сотрудники IT-компаний, которые в курсе последних тенденций этого быстро меняющегося мира, новейшие технологии и окружение единомышленников. Благодаря этому наши студенты получают набор базовых навыков, которые будут востребованы в любой сфере.
Почему в любой? Всё очень просто: первый блок обучения – это комплексное знакомство со всеми актуальными направлениями: дизайн, программирование, блогинг, робототехника и многое другое.
Студенты Академии РУБИКОН открывают для себя максимум направлений и возможностей, не успевая заскучать.
Первое занятие в Академии РУБИКОН – это всегда знакомство с системным блоком вне зависимости от возраста.
– Мы даём нашим студентам на первом занятии отвёртки и тренировочные системные блоки, они их разбирают и смотрят, из каких деталей состоит компьютер. Это необходимо для того, чтобы каждый студент наглядно, а не в теории представлял, на чем он работает, – поясняет руководитель Академии.
Узнав и поработав по каждому направлению, студенты определяются со специализацией и детально погружаются в ее освоение.
– Программа обучения также включает развитие навыков успешной личности будущего: сотрудничества, презентации проектов, аналитического и критического мышления, самоорганизации, тайм-менеджмента, эмоционального интеллекта, инициативности и предпринимательства, – говорит Светлана Савина. – Мы поддерживаем совместное творчество преподавателей и студентов, студентов между собой, создаем условия доверия и равенства.
Для нас на первом плане сам ребенок, его личность и развитие.
Поэтому наши студенты ежегодно занимают пьедесталы региональных хакатонов и международных IT-олимпиад.
У вас всегда будет повод гордиться своим ребенком!
Компьютерная Академия РУБИКОН расположена по двум адресам:
Тула, ул. Епифанская, 54, здание БЦ «Катюша».
Тула, пр. Ленина, 136.