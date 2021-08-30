«Керамир»: последние тенденции в дизайне ванных комнат
Чтобы создать стильный интерьер в ванной комнате, необязательно заказывать дизайнерский проект. Всё для этого уже есть в «Керамир»!
«Керамир» – это сеть магазинов современной плитки и сантехники. Здесь есть всё, чтобы создать стильный интерьер, который будет радовать вас долгие годы. В ассортименте магазинов: керамическая плитка и керамогранит, плиточные клеи и затирки, сантехника и санфаянс, всё для установки теплого пола, люки-невидимки, полотенцесушители, мелочи для интерьера ванных комнат и многое другое.
Коллекция товаров в «Керамир» – отражение модных тенденций ведущих российских и зарубежных производителей.
Ассортимент магазинов постоянно обновляется и пополняется моделями с ведущих профильных выставок. Представлены почти все направления и стили, поэтому здесь можно подобрать плитку и сантехнику, которая реализует любую вашу задумку.
В магазине вы найдете огромный выбор крупноформатного керамогранита, который сейчас на пике популярности. Он помогает визуально расширить пространство и добавить изюминку дизайну комнаты.
«Керамир» работает напрямую с производителями, что позволяет удерживать цены доступными, а сроки поставки сократить до минимума. Популярные модели есть на собственном складе магазина, эксклюзивные доставляются с производства в течение двух недель.
Если вы не можете определиться с выбором, вам помогут консультанты. Они проходят обучение у ведущих поставщиков, отлично ориентируются в коллекциях, смогут подобрать идеальный для вас вариант и произвести расчет материалов.
В «Керамире» можно найти всё для ремонта ванной комнаты под ключ. Вам бесплатно создадут 3D-дизайн-проект интерьера, чтобы вы сразу увидели, как сочетаются отделка и сантехника.
С «Керамир» можно экономить! В сети постоянно проводятся акции от производителей и лично от магазина. Следить за ними можно в официальном аккаунте «Керамир» в Instagram.
Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.
Доступны самовывоз и доставка товаров.