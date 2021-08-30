«Керамир»: последние тенденции в дизайне ванных комнат

Чтобы создать стильный интерьер в ванной комнате, необязательно заказывать дизайнерский проект. Всё для этого уже есть в «Керамир»!

«Керамир» – это сеть магазинов современной плитки и сантехники. Здесь есть всё, чтобы создать стильный интерьер, который будет радовать вас долгие годы. В ассортименте магазинов: керамическая плитка и керамогранит, плиточные клеи и затирки, сантехника и санфаянс, всё для установки теплого пола, люки-невидимки, полотенцесушители, мелочи для интерьера ванных комнат и многое другое.

Коллекция товаров в «Керамир» – отражение модных тенденций ведущих российских и зарубежных производителей.

Ассортимент магазинов постоянно обновляется и пополняется моделями с ведущих профильных выставок. Представлены почти все направления и стили, поэтому здесь можно подобрать плитку и сантехнику, которая реализует любую вашу задумку.

В магазине вы найдете огромный выбор крупноформатного керамогранита, который сейчас на пике популярности. Он помогает визуально расширить пространство и добавить изюминку дизайну комнаты.

В сети представлены товары топовых брендов производителей керамической плитки и сантехники, таких как KERAMA MARAZZI, Kerranova, Laparet, Aquatek, AM.PM, RАVAK, Aquanet, RIHO, IDDIS и др.

«Керамир» работает напрямую с производителями, что позволяет удерживать цены доступными, а сроки поставки сократить до минимума. Популярные модели есть на собственном складе магазина, эксклюзивные доставляются с производства в течение двух недель.

Если вы не можете определиться с выбором, вам помогут консультанты. Они проходят обучение у ведущих поставщиков, отлично ориентируются в коллекциях, смогут подобрать идеальный для вас вариант и произвести расчет материалов.

В «Керамире» можно найти всё для ремонта ванной комнаты под ключ. Вам бесплатно создадут 3D-дизайн-проект интерьера, чтобы вы сразу увидели, как сочетаются отделка и сантехника.

С «Керамир» можно экономить! В сети постоянно проводятся акции от производителей и лично от магазина. Следить за ними можно в официальном аккаунте «Керамир» в Instagram.

Тула, ул. Мосина, 2-б.

Тел. 8 (4872) 70-08-22.

Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.

Тула, ул. Коминтерна, 24-д, ТЦ «Наш дом», корп. 1, 1-й этаж, место 110.

Тел. 8 (4872) 70-60-65.

Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.

Тула, ул. Мосина, 29, ТЦ «Мастер», павильон 112.

Тел. 8 (4872) 25-66-36. Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.

Тула, ул. Мосина, 4, ТЦ «Стройдвор» (в центре, слева и справа).

Тел. 8 (4872) 70-25-81.

Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.

Тула, ул. Мосина, 6/1, ТЦ «Стройпарк» (левая половина ТЦ).

Тел. 8 (4872) 70-13-08.

Время работы: 9.00 – 18.00, без обеда и выходных.

Доступны самовывоз и доставка товаров.