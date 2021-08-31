Какие развивающие курсы для дошкольников выбрать в Туле

Фото: pexels.com.

Приготовили для вас обзор развивающих курсов, чтобы вы подобрали то, что подходит именно вашему малышу.

С появлением в семье ребенка родители задумываются, как сделать так, чтобы он рос самым счастливым, умным и образованным? Как найти и развить у него таланты, чтобы он мог стать успешным человеком?

В детском центре развития и творчества «Любознайка» помогут узнать о способностях вашего малыша как можно раньше. Занятия здесь будут интересны для ребенка и полезны для его физического и интеллектуального развития.

В центре «Любознайка» доступны:

программа раннего развития,

изостудия,

занятия с логопедом,

обучение английскому языку,

подготовка к школе,

подготовка к ВПР – 4 класс,

индивидуальные занятия.

Подготовка к школе — один из важнейших этапов в развитии ребёнка. Занятия в «Любознайке» подготовят будущего школьника к смене своего статуса, помогут комфортно чувствовать себя в новой для него обстановке, научат быть готовым к общению в детском коллективе, подготовят к дополнительной ответственности, а также привьют стремление к новым знаниям, которые можно получать с удовольствием.

Преимущества «Любознайки»:

бережное и доброжелательное отношение к личности ребенка,

уютная атмосфера,

удобное расписание,

индивидуальный подход к каждому ребенку,

работа в маленьких группах,

успешные методики развития,

профессиональные преподаватели. А ещё в «Любознайке» можно отпраздновать детский день рождения! Для вас устроят незабываемый весёлый праздник, который запомнится вашему ребенку надолго! Вы сможете выбрать аниматорские программы на любой вкус и возраст, а также дополнительные программы (шоу мыльных пузырей, фокусы, химическое шоу, мастер-классы и многое другое).

Детский центр «Любознайка» стал любимым местом для многих детей и их родителей. Присоединяйтесь и вы!

Тула, ул. Металлургов, 98-а, 2 этаж.

Тел.: 8-953-440-83-83 , 8-953-953-47-04.

luboznayka-tula.ru

«Созвездие» – это профессиональная помощь родителям в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждое наше занятие станет долгожданным праздником для ребенка! Здесь дети от 1,5 лет приобретут важные и необходимые для своего возраста умения, получат ответы на интересующие их вопросы, найдут хороших друзей, научатся красиво говорить и правильно произносить звуки, быть любознательными, общительными, самостоятельными и усердными.

Почему именно мы? В команде детского развивающего центра работают только профессиональные педагоги. Занятия с детьми проводят высококвалифицированные специалисты с высшим профильным образованием и опытом работы.

Уютная и безопасная обстановка. В центре маленьким непоседам предлагаются только безопасные игровые и учебные материалы. Мы заботимся не только о раскрытии умственных и творческих способностей детей, но и об их здоровье.

Большой выбор занятий. У каждого ребенка свой характер. И родители по-разному смотрят на возможности развития своих детей. Мы учли это в нашем центре. В центре вы найдете дело по вкусу: от раннего развития по методике Монтессори до занятий в театральной студии.

Индивидуальный подход к каждому ребенку. Небольшая численность групп позволяет педагогу уделить внимание каждому ребёнку, а детям – чувствовать себя уютно и комфортно.

Гибкая система ценообразования. Вы самостоятельно выбираете, сколько раз в неделю малыш будет посещать то или иное занятие. Различные виды абонементов в этом помогут.

«Созвездие» – это не просто уютная обстановка. Это место, в котором ребенок чувствует себя свободно и способен самостоятельно принимать решения. Мы развиваем вашего ребенка и стараемся раскрыть его творческий потенциал. Все дети талантливы от природы. И задача нашего детского центра — помочь развить способности и раскрыть индивидуальность малышей.

В «Созвездии» к каждому ребенку относятся как к уникальной, свободной и неповторимой личности.

В детском центре «Созвездие» предлагают систему развития по принципу от 1, 5 лет до школы, когда ребёнок из одной возрастной программы переходит в другую. Доступны групповые и индивидуальные развивающие занятия для детей от 1,5 до 7 лет:

Репетиторство для школьников.

Логопед.

Психолог.

«В гостях у сказки».

«Творческая мастерская».

Авторская программа «Хочу все знать».

Авторский курс «Развитие фонематического слуха».

Английский язык.

Мы работаем для Вас уже более 12 лет!

vk.com/id661230681

ok.ru/profile/577223624919

social71.ru/profile/kolzyaeva

instagram.com/sozvezdie_detckij_zentr_

Family — это детский сад счастливого детства. Так о нем говорят его сотрудники и воспитанники. Здесь ваш ребенок будет не просто проводить время, а расти и развиваться.

Здесь малышей ждет просторное помещение 300 кв. м: две группы, спортивный зал, большая раздевалка и удобная комната для индивидуальных занятий.

Пятиразовое питание малышам готовят на собственной кухне, с учетом индивидуальных особенностей детей, в том числе аллергиков.

В садике Family дети объединены в две группы по 15 человек: в младшей — от 1,5 до 3 лет, в старшей — от 3 до 6 лет. Благодаря этому детям легко адаптироваться в группе и привыкнуть к садику.

Каждый воспитанник окружен вниманием заботливых педагогов. Здесь некогда скучать, дети постоянно увлечены игрой и занятиями: гимнастика, карате, театр, рисование, музыка, логопед, психолог, уроки английского с носителем языка и др. Занятия проводят профильные педагоги, использующие современные средства и методы обучения — интерактивную доску, кубики Зайцева и т. д.

В Family заботятся о безопасности детей. Во всех помещениях установлены камеры видеонаблюдения, видеодомофон, автоматическая система передачи сигнала на пульт пожарной инспекции. Каждое утро все помещения садика кварцуются, чтобы максимально защитить детей от вируса.

Здесь созданы все условия, чтобы ребенку было комфортно. В Family удобный график работы —

с 7.00 до 19.00.

Тула, 2-й проезд Металлургов, 5-б.

Ул. М. Горького, 10.

Тел. 58−50−70.

family-deti.ru