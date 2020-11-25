Многодетные мамы Тулы: как не сойти с ума и быть счастливой

Автор Анна Чекмазова. Фото из семейного архива героинь.

Можно ли воспитывать несколько детей и реализовываться в жизни? Как быть мамой, которая всё успевает, – занимается семьей, домом, любимым делом и собой?

Есть стереотип, что женщина, имеющая много детей, сильно устает, ничего не успевает, не уделяет себе внимание, не имеет хобби, вся в домашних делах и заботах. Мы развеем этот миф и расскажем об интересных и ярких, полных сил, энергии и энтузиазма многодетных мамах.

Алевтина Никитина, 41 год,

магистр психологии, преподаватель йоги, мама четырех дочек: двум старшим 21 год, 11 лет и 4 года

Алевтина 17 лет занимается йогой. Ведет йогатерапию, занятия для беременных и мам с малышами. Любит танцевать, готовить вкусную полезную и эстетически выглядящую еду. Обожает играть в дворовые игры и общаться с детьми разного возраста. Изучает языки.

Увлеклась шахматами, теннисом и ведением своего аккаунта в инстаграме: «Это территория, где, оставаясь собой, я могу с большим количеством женщин поделиться своим восприятием мира, где описываю ошибки, которые совершала в своей жизни, и рассказываю истории, связанные с моими детьми».

У Алевтины высшее педагогическое образование в области физической культуры и спорта, а в 2018 году она защитила магистерскую диссертацию по психологии. Постоянно развивается, посещая семинары по интересующим ее темам. Отдыхом для нее часто является релаксация и медитация.

— Алевтина, как проводите время с детьми?

— Мы совместно изучаем азы здорового образа жизни, учимся организовывать и дисциплинировать себя в разных жизненных ситуациях. Учимся дружелюбному общению друг с другом, видеть и уважать ценности сестер, служить друг другу. Увлекает процесс фотосессий, занятие спортом. Вместе путешествуем, любим футбол и посещаем игры ФК «Арсенал».

— Какое участие принимает в воспитании детей папа?

– Так сложилось, что большую часть времени я получала опыт в формате свободной женщины, воспитывая своих дочек в статусе «одинокой мамы». А отцы детей принимали активное финансовое участие в их жизни.

— Как получается совмещать активную жизненную позицию и воспитание дочек?

— Четкое соблюдение режима дня и расписания, делегирование части дел более взрослым детям облегчают мою жизнь и наполняют неоценимым опытом старших.

— Как удается уделять всем время?

— Раз в месяц по очереди с каждой из своих дочек я провожу хотя бы пару часов тет-а-тет. Оказывается, очень интересно идти туда, куда хочется именно ей, говорить, о чем хочется именно ей. Это позволяет установить очень крепкую связь друг с другом и не терять из виду своих уже повзрослевших детей!

— Как быть хорошей многодетной мамой?

— Когда семья большая, происходит стыковка двух жизненных проявлений — радости и ответственности.

Перфекционизм всегда мешает чувствовать себя счастливой, а мама — это эмоциональный фон ВСЕЙ семьи! Я позволяю себе быть ленивой мамой. От этого мои дети становятся ещё более ответственными и организованными.

Я позволяю себе всё, что способствует моему гармоничному состоянию, поскольку абсолютно убеждена: когда я наполнена, то мне есть чем наполнять моих детей!

Я не стремлюсь к оценке быть «хорошей» многодетной мамой. Моя цель — любить, вдохновлять и в нужные моменты направлять.

Юлия Лаврухина, 47 лет,

химик, кандидат химических наук, инструктор по дайвингу; замужем; дочь 26 лет, сын 11 лет, дочь 4 года

Юлия занимает должность заведующей отделом в лаборатории судебной экспертизы. Занимается дайвингом. Является инструктором квалификации CMAS ** и детским инструктором. Ведет регулярные обучающие группы, организовывает поездки на открытую воду по области, на Чёрное и Красное море. Мечтает об организации экспедиций и об обучении дайвингу детей совместно с родителями.

Занимается огородом, выращивает на нем многочисленный урожай и заготавливает различные соленья. Дети помогают. Любит петь. Раньше увлекалась танцем буги-вуги. На танцевальных мероприятиях применяла свои творческие качества, придумывая сценарии, создавая сценки, снимая и монтируя ролики.

— Юлия, как проводите время с детьми?

— Вместе с детьми мы ныряем, по мере их возможностей. Кто-то даже нырял, находясь у меня в животике. А потом ждал маму на берегу в колясочке. Кто-то сам пытается освоить водную стихию.

Только старшая дочь разделила мою страсть к танцам. После непродолжительных попыток освоить буги-вуги она начала заниматься ирландскими танцами.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой? И как быть хорошей многодетной мамой?

— Быть мамой одинаково хорошо вне зависимости от количества детей. Но когда детей несколько, есть определенные моменты. Это значит, что ты спокоен за детей, которые могут помочь друг другу. Это значит, что тебя с работы встречают несколько пар радостных глаз. Это радость от того, что видишь тепло и заботу сына о маленькой сестре. Но это еще и ответственность за то, чтобы воспитать в каждом ребенке личность и просто хорошего человека.

Быть хорошей мамой очень трудно. И мне до сих пор кажется, что я ею не стала. А всё успеть совершенно невозможно. Приходится расставлять приоритеты: без чего можно обойтись, а без чего невозможно.

Каждый ребенок — это космос.

Это возможность почувствовать такую чистую и ничем не омраченную рафинированную любовь, которая ни с чем не сравнима. Каждый день, каждый час. Укладывая спать, дуя на разбитые коленки и носы, держа маленькую ручку на прогулке. А ощущения от первой улыбки или слова «мамочка» просто непередаваемы.

Ольга Пискарева, 35 лет,

домохозяйка, замужем, дочери 6 лет и 4 года, сын 2 года

Самое любимое занятие Ольги — приготовление еды. Как ни странно, она отдыхает на кухне. Ее вдохновляет исследовать новые рецепты. Печет полезный хлеб. Распространяет закваску — на ней пекут в Чите, Смоленске, Воронеже, Сургуте, Кирове, Казани. Любит делать сладости: зефир, шоколад, пастилу, мармелад, зерновые батончики, торты, пироги, повидло...

Интересно самой создавать мыло, твердый шампунь, масляные массажные плитки. Рукодельничает. Организовывает бани для мам с детьми.

— Оля, как проводите время с детьми?

— Вместе мы делаем почти всё. Ходим в баню вместе. На фитнес тоже со всеми детьми. Вместе любим гулять у реки. Готовим, дочки любят делать пряники и украшать их. Вместе рисуем, придумываем игры, кукол, строим домики, фантазируем, танцуем.

Папа занимается финансовым обеспечением семьи, возит дочку на занятия, катает на велосипеде, учит понимать юмор. Выездные мероприятия – полностью на папе.

— Как получается всё совмещать? Уделять всем время? Всё успевать?

— Всё совмещать не получается, и не получается всё успевать. Просто смирение и принятие. Не успела убрать — ну ничего. Не успела приготовить обед или ужин — тоже не страшно. Главное – мир в семье, чтобы никто не плакал, не страдал. Можно просто сесть на пол среди разбросанных игрушек, обнять детей и поговорить, глядя в глаза на их уровне, обсудить важные для них вещи, оторваться от «важных» дел и уделить детям время.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой? И как быть хорошей многодетной мамой?

— Я пока не осознала. Было два ребенка, теперь три. Существенно ничего не изменилось. Но то, что внимания теперь требуют три маленьких человечка, — это да. Для меня быть хорошей многодетной мамой — это уметь уделить каждому ребенку необходимое ему количество внимания.

А для этого многодетной маме нужно быть в ресурсе. Очень важна поддержка близких, друзей. Важно баловать себя, устраивать себе выходные, чтобы восполнять свои силы и не перегореть.

Елена Фененко, 32 года,

домохозяйка, экоактивистка, волонтер, замужем, сын 13 лет, дочь 6 лет, сын 4 года

Елена много времени проводит с детьми. Любит кулинарию и активный образ жизни.

— Как проводите время вместе?

— Мы с детьми участвуем в различных конкурсах, а также в экологических мероприятиях нашего города. Папа принимает участие в воспитании детей, прививая им дисциплину и здоровый образ жизни (ходят в походы).

Если подробнее про конкурсы, то мы участвовали в следующих: «Семья России», «Мама года», «Ползунки», «МамПарад», «СлингоМама», «Малышки на миллион», Фестиваль традиций, «Миссис Тула», «Тула, ты можешь нами гордиться!» и еще в нескольких, названия которых уже сложно вспомнить.

Дважды мы занимали 1-е место во Всероссийском фестивале семейного творчества «Семья России» в номинации «Молодая семья». Я имею титул «СлингоМамаКреатив». Старший сын занял 1-е место в модельном конкурсе. Помимо этого он принимает активное участие в школьных олимпиадах, а также в отчетных концертах музыкальной школы. У него три бронзовые медали за музыкальные конкурсы. Я и дочка — обладатели титулов «Мисс Очарование».

— Как получается всё совмещать?

— Во-первых, мы стараемся рационально использовать время. Во-вторых, у нас есть незаменимый и самый лучший помощник — это бабушка.

Кстати, один из способов укрепления семейных связей – наша главная традиция — посадка деревьев. Мы сажаем их, когда наступает какая-то знаменательная дата, юбилей, когда кто-то родился или создалась новая семья. Раньше это было очагово в городе. Теперь мы приобрели дом в области, и, надеюсь, у нас будет собственный большой сад или даже лесок.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой?

— Быть многодетной мамой — это счастье, это важно для меня и трепетно. А чтобы быть хорошей «многомамой», нужно искренне любить своих детей, свою семью. И быть счастливой! Если счастлива мама, значит, счастливы дети.