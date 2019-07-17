Эксперимент: как мы проверяли ясновидящих и чем нам помог Илон Маск

Авторы: Анастасия Телышева, Александра Смирнова.

Мы, Анастасия и Александра, студентки журфака, решили проверить способности тульских ясновидящих. Как мы это сделали и каков результат – узнаете далее.

Каждому из нас в тяжёлые времена хочется верить в чудо. Особо отчаявшиеся поэтому обращаются ко всевозможным магам, целителям и гадалкам. Кто эти люди на самом деле и правда ли они обладают сверхспособностями?

Оказалось, найти гадалку в Туле достаточно просто. Набираешь в поисковике и — вуаля! — множество ссылок с номерами телефонов. Со многими даже не нужен личный контакт – современные ясновидящие используют WhatsApp или Viber для связи. Именно о такой онлайн-ведунье первая история.

дария. онлайн- гадалка

«Дария. Сильнейшая предсказательница. Снимает все виды порчи, сглаза, венца безбрачия, одиночества, бесплодие, вернёт любимого (-ую), устранит соперников. Направит бизнес. Гадает на картах, кофе, воске. Стоимость одного сеанса 1000 рублей. Принимает как лично, так и дистанционно», — вот что говорится о ведунье в интернете.

Резюме впечатляет. Проверим. Роль клиента исполнила Настя. Слово ей:

– С ходу придумываю слезливую историю: парень, с которым я встречалась три года, делает предложение. И всё вроде хорошо, но он вдруг охладел ко мне. Катастрофа! Что делать? Звонить ясновидящей, конечно.

Пишу Дарии в WhatsApp. Мгновенно на мобильный перезванивают. В трубке — приятный голос женщины средних лет. Она сразу спрашивает о проблеме, выслушивает историю.

Гадалка просит отправить ей фотографии мои и моего возлюбленного. Отправила фото друга, указала по ее просьбе возраст. После этого ясновидящая просит дать ей 20 минут: она погадает на картах и воске. Как оказалось, сеанс был чем-то вроде консультации перед «основной процедурой».

Через 20 минут Дария перезвонила. Я надеялась, что мой обман всё же будет раскрыт (вдруг не перевелись еще гадалки на земле тульской?!). Но чуда не произошло.

Гадалка начала рассказ о какой-то ссоре, что якобы произошла между мной и моим возлюбленным, о мужчине, который любит, но я его не замечаю. Далее история о том, что моего парня «отводит» какая-то женщина. Между строк проскальзывает информация, которую я же и озвучивала в «легенде». Например, было сказано, что человек охладел ко мне, и ясновидящая произносит очень похожую фразу: «Удивляет тебя, что он к тебе пусто относится».

После разговора о несуществующей ссоре и о том, что возлюбленного отвернула от меня другая женщина, делаю вид, что немного сомневаюсь.

Меня тут же заверяют: «Я в этой сфере 30 лет и никогда не ошибаюсь».

Чтобы окончательно развеять мои сомнения, гадалка делает акцент на том, что она не помогает девушкам в силу их несерьёзности в подобном деле, но для меня она готова сделать исключение, потому что видит, как мне нужна помощь. Лишний раз показываю сомнение: «А вдруг не мой человек?», и снова меня убеждают: «Вообще по жизни падает (по картам) – твой. Если бы это было не так, то я бы сказала, что здесь не за что бороться».

Если бы это не была проверка и не было осознания лжи, то, скорее всего, кто-нибудь согласился бы провести «обряд на возврат мужчины», который нам предложила Дария… Говорю, что нужно подумать, и кладу трубку.

Эта ясновидящая не прошла проверку, иначе бы, конечно же, «разглядела» ложь. Получается, что не каждый человек, который пишет о себе, что он маг, экстрасенс или целитель, на самом деле таковым является. Верить таким людям или нет, дело ваше. Но пусть эта история предостережет вас от пустой траты денег и напрасно разбитых надежд.

людмила. офлайн-экстрасенс

«Людмила. Ясновидящая. Снимет порчу, сглаз, вернёт любимого (-ую), поможет в работе. Стоимость за час — 500 рублей. Принимает клиентов только лично».

К этой ясновидящей отправилась Саша. Ей слово:

– Личное общение с ясновидящими произвело более эффектное впечатление. Кабинет гадалки полон всяких магических вещей: волшебный шар, показывающий прошлое, настоящее и будущее, куколки из ниток, ловцы снов из перьев, маленький котелок для приготовления любовных снадобий. Волшебство и восторг!

Экстрасенс попросила рассказать ей о проблеме, а также подробно описать вторую половинку. Выслушав историю, женщина взяла карты. Спустя пять минут гадалка разложила их и начала говорить. Оказывается, моего мужчину околдовала коллега. Соперница обратилась к сильному магу, который смог «сплести воедино их нити судьбы». Заметив скептический взгляд, Людмила начала быстро придумывать факты из моей жизни. Все её слова представляли собой противоположные утверждения: «Вижу, вы водите машину. Хотя, скорее всего, нет». Так она смогла угадать лишь половину сказанного.

Закругляя сеанс, который длился час, экстрасенс предложила «разорвать все связи молодого человека и разлучницы», но за дополнительную плату.

Цена такой услуги составляет пять тысяч рублей. Ссылаясь на отсутствие денег, я покинула квартиру гадалки.

Магические способности Людмилы заключались лишь в случайном угадывании каких-то фактов из жизни. Ей не удалось понять, что всё сказанное было неправдой. А для решения выдуманной проблемы требовалась только определенная сумма.

светлана и проверка илоном маском

Светлана. Ведунья. Занимается только любовными делами. У женщины нет конкретной цены на услуги, сколько дадите, столько примет. Сеансы проводит только лично.

Для Светланы у нас было заготовлено нечто нестандартное. Для проверки ее магических способностей пришлось придумать любовную историю с одним молодым человеком. Саша даже взяла его фото с собой. Знакомьтесь, её «возлюбленный»:

Ну, о том, что это молодой Илон Маск, Саша скромно умолчала. Так ведь интереснее, правда?

Саша:

– С порога Светлана предложила мне выпить чаю, я вежливо отказалась. Прошли в зал. Никаких магических предметов, как у предыдущей гадалки. Хорошо освещенная свободная комнатка. В центре — стол со стулом. Сам сеанс был похож на разговор психотерапевта с пациентом. Светлана начала не с проблемы, а с расспроса о личной жизни, стараясь узнать как можно больше.

Я изложила свою «мыльную оперу», и ведунья спросила: «Тебе действительно нужен этот мужчина?» Я удивилась: ведь именно с этой проблемой я к ней и пришла!

Потом Светлана попросила фото моего принца. Илона Маска не узнала, подвоха не заметила, предложила рассказать о нем. Слушала внимательно, не забывая наблюдать за моей реакцией.

Светлана сказала, что рядом с ним была другая женщина, которая эмоционально воздействовала на него и «отворачивала от меня». Затем попросила задать ей три вопроса. Я сориентировалась: «Как именно та женщина эмоционально воздействует на мужчину?», «Как долго между ними продолжаются отношения?», «Что можно сделать, чтобы вернуть его?».

На каждый гадалка отвечала уклончиво: «возможно» и «вероятно». Последний её ответ окончательно добил своим красноречием: «Солнышко, ну ты подожди чуток, может, само как-то распутается».

Как тебе такое, Илон Маск?

Методом помощи Светланы были простые психологические приёмы. Для начала — расспрос о жизни клиента, потом перефразирование его же слов. На протяжении сеанса ласковые обращения по типу «зайчик мой, солнышко» очень усыпляли бдительность. Данный приём расслабляет и располагает к себе людей.

Все эти истории не выдумка, а личный опыт, с которым нам пришлось столкнуться. Мы не хотим переубедить вас верить в чудо. Эта статья создана для того, чтобы уберечь читателей от самых настоящих аферистов.­