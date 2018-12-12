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Какие тайны хранит Старая тульская аптека

В музее воссоздана обстановка, царившая в аптеке в XIX веке. Раньше здесь были толпы посетителей: простых туляков и знатных барышень.

Какие тайны хранит Старая тульская аптека

Представляем наш новый проект. Myslo прогуляется по нескучным местам города и узнает главные секреты популярных музеев.

Начинаем мы со Старой тульской аптеки. В большие массивные двери на проспекте Ленина, 27 туляки по-прежнему заходят в поисках лекарств. Еще до 2011 года в этих стенах работала настоящая аптека, а сейчас это единственный в России аптечный музей.


Музей находится в здании самой популярной тульской аптеки на пр. Ленина, 27.

Музей находится в старинном особняке, в нем воссоздана обстановка середины XIX столетия, когда коллежский советник, провизор Фердинанд Георгиевич Белявский впервые открыл в Туле аптеку. В залах царит по-настоящему винтажная обстановка: стулья в белых чехлах, витрины, склянки и живые пиявки. На стенах висят засушенные лекарственные травы, в витринах — мухоморы. В XIX веке травы сушили на чердаке аптеки, выращивали прямо во дворе. А сейчас их из летних отпусков привозят сотрудники музея.


Разложенные на витринах старинные рецепты, пудреницы, склянки и этикетки были найдены на чердаках и складах музея.


Стены и витрины уставлены штангласами — сосудами, в которых хранились лекарственные вещества. Керамические, стеклянные и фарфоровые баночки по-прежнему находят при разборе складов и чердаков здания. Так что экспонаты абсолютно реальные и были в обиходе тульской аптеки. В ярких штангласах хранили яды — чтобы не путать с безопасными веществами.
Рассматривать склянки — занятие увлекательное. Каждый символ на них имеет значение.


В ярких баночках хранились яды, в сосудах с красной надписью на белом фоне — сильнодействующие концентрированные вещества.


Среди штангласов баночки для кокаина и морфия. Раньше эти вещества считались лекарственными средствами, а не наркотическими, и свободно продавались в аптеке.


Кокаин и морфий были популярными лекарствами в XIX веке.

В Старой тульской аптеке можно оценить медицину XIX века в целом. В аптеке продавался, например, бензин, применявшийся как антисептик. Есть в музее и бутылочка от популярного прежде «Киндер-бальзама», фруктовой водки с эфирными маслами. Бальзам применяли для лечения от простуды — им растирали малышей. Но из-за низкой цены он стал популярен среди низших слоев населения: любители алкогольных напитков частенько пили этот спиртовой раствор. Так название «Киндер-бальзам» стало нарицательным для всего некачественного алкоголя.


Кровопускательная машина наводит страх на посетителей.

Поражают и медицинские приборы. В коллекции Старой тульской аптеки есть скарификатор — прибор для кровопускания. 12 железных пластин для прокалывания кожи вызывают ужас у современных людей, но прибор был популярен у всех врачей поза-прошлого столетия, а кровопускание считалось лучшим средством от всех болезней.

Главный экспонат музея – подкованная блоха.
Анна Артемова, экскурсовод

Анна Артемова, экскурсовод

- Несмотря на аптечную тематику, самым популярным экспонатом в Старой тульской аптеке является подкованная блоха. Это тоже дань старинным традициям. Раньше в аптеки заходили не только чтобы купить лекарства, но и чтобы увидеть что-то необычное. В витрины помещали заспиртованных животных и необычные гравюры. А наша диковинка — подкованная блоха. Её золотые подковки отлично видны в микроскоп!


Автор подкованной блохи — современный тульский левша Николай Алдунин. Он работал токарем на алексинском заводе «Тяжпромарматура», а в свободное время увлекался миниатюрами. Мастер рассказывал: чтобы подковать блоху, ее лапки пришлось побрить от мельчайших волосков, а в мизерную подкову вбить гвоздики. Николай Алдунин по-тратил на шедевр три месяца, работал исключительно ночами, в максимальной тишине. Мельчайшие детали обрабатывал между ударами сердца, чтобы не дрогнула рука.

Запишите адрес

Тула, пр. Ленина, 27, 31−26−61.
Время работы: ср.-сб., 10.00−19.00, вс. 11.00−19.00, пн., вт. — выходные.
Цена билета 100 руб., детям, школьникам, студентам, пенсионерам — 50 руб.
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Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 14:44 +2
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