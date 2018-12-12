Новый уровень медицины в Туле: Центр семейной медицины Med‘Prof CLINIС и лаборатория LabQuest

фото Алексея Пирязева.

Медицинский центр, где все условия созданы для пациента: врачи – профессионалы, обследование – точное, лаборатория – современная и нет очередей. Это мечта любого туляка, которая на минувшей неделе стала явью.

В Туле 8 декабря открыл свои двери Центр семейной медицины Med‘Prof CLINIС. Расположен он в центре города – на улице Демонстрации, 26-а. Сервис здесь начинается с порога: удобный подъезд, парковка, видеонаблюдение, позволяющее спокойно оставить детскую коляску.

Алексей Никифоров – Я в медицине уже много лет. По образованию – детский врач-реаниматолог, – рассказывает создатель Центра Med‘Prof CLINIС Алексей Никифоров. – Изучая опыт зарубежной медицины и хорошо зная принцип работы наших государственных больниц, я для себя четко определил, каким должен быть медицинский центр, чтобы пациент получал максимальную помощь. Med‘Prof CLINIС – это оригинальный тульский проект, на его создание ушло около года. Здесь профессиональные врачи, современное диагностическое оборудование и комфорт­ные условия.

Семейный медицинский центр состоит из двух отделений: взрослого и детского. Помимо этого имеется собственная лаборатория «ЛабКвест». Расскажем о каждом подробнее.

Педиатрия

Посетив однажды Med‘Prof CLINIС, детки точно не будут бояться похода к врачу. Здесь нет белых стен, строгих врачей и бесконечных споров родителей, чья очередь. Вместо этого яркие цвета, игровая зона, мягкие диванчики и уютные кабинеты.

Для юных пациентов есть педиатр, отоларинголог, детский диетолог, аллерголог и даже отделение спортивной медицины, УЗИ и ЭКГ, а также все виды анализов. Грамотные врачи работают только на современном оборудовании: от электронного фонендоскопа до аппарата УЗИ. Что касается последнего, то он позволяет делать снимки в нескольких проекциях, то есть в некоторых случаях способен заменить даже томограф.

Молодые родители точно оценят возможность посетить всех специалистов, не выходя из одного кабинета. Придя на плановый прием (или внеплановую консультацию) к педиатру, малыша осмотрят и другие специалисты. Процесс бесконечного одевания и раздевания ребенка в каждом кабинете останется наконец-то в прошлом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К назначению лекарств в Med‘Prof CLINIС относятся очень внимательно.

– Иммуностимулирующие препараты, к сожалению, очень часто назначаются детям. На мой взгляд, это недопустимо, – говорит Алексей Никифоров. – Подобные препараты должны назначаться только при наличии показаний и результатов соответствующих анализов. Иммунитет – очень важная защитная функция организма, но если ее регулярно замещать лекарствами, то это приводит к снижению иммунитета. А значит, ребенок будет чаще болеть. Врач должен понимать, назначая прием иммуностимулирующего препарата, на какой уровень иммунитета, клеточный или гуморальный, он влияет.

Знание основ медицины необходимо ребенку не только для поступления в медицинский вуз, но и дает возможность оказать необходимую помощь другому в трудную минуту. Специально для детей на базе Med‘Prof CLINIС уже функционирует Школа юного доктора Dr. Junior. Юные пациенты узнают о том, как устроен человек и как правильно оказать первую помощь в том или ином случае. Лекции рассчитаны на детей от 8 до 12 лет. Для родителей также будут проводиться различные обучающие лекции.

Очень важное, но, к сожалению, редкое направление, которое есть в Med‘Prof CLINIС, – детская диетология и спортивная медицина. Лишний вес сегодня становится проблемой не только для взрослых, но и для малышей. И помочь справиться с ним и его осложнениями должен квалифицированный специалист. Задача специалиста по спортивной медицине – контролировать состояние здоровья деток, которые уже с юных лет занимаются спортом. Такого специалиста посещают все профессиональные спортсмены, так почему же начинающие должны быть исключением?

Еще в Med‘Prof CLINIС можно пройти необычный тест, который поможет определить, какие творческие способности заложены в ребенке. Нейрометрист Юлия Скитёва проводит диагностику таланта по запатентованной системе «Вербатория». Процедура занимает порядка 35 минут и основана на считывании биоритмов головного мозга при прохождении теста.

– Все помнят тест на профориентацию в школе, но отличие метода «Вербатория» в том, что, выбирая тот или иной вариант, человек может сознательно скрыть ответ или ошибиться, а то и вовсе не ответить на вопрос, – рассказывает Юлия Скитёва. – Биоритмы в любом случае считываются прибором, даже если на бумаге ответа нет. Прохождение теста поможет родителям и детям определиться с дополнительными занятиями или будущей профессией. Задания для теста учитывают возрастные особенности. Пройти его могут не только дошкольники и школьники, но и взрослые.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Взрослое отделение

Взрослое отделение, как и положено по санитарным нормам, расположено отдельно от детского. Здесь к услугам пациентов терапевт, опытные узкие специалисты, диетолог, кардиолог и другие.

Если терапевт определил, что пациенту необходимо дополнительное обследование, то пройти его можно будет в тот же день – не придется несколько раз приезжать и тратить время.

– Любые обследования и анализы наши врачи назначают только при наличии реальных показаний. Лишних анализов мы не делаем. Наша задача – не заработать на пациенте, а показать ему, каким должен быть современный медицинский центр, – говорит Алексей Никифоров. – Пациент доверяет врачам свое здоровье, а значит, мы не можем не оправдать его доверие. Отбор специалистов для Med‘Prof CLINIС велся очень тщательный и строгий. У нас работают только профессионалы. При этом есть внутренняя система контроля качества оказываемой помощи.

Лаборатория «ЛабКвест»

LabQuest («ЛабКвест») – это новейшая медицинская компания, предоставляющая клинико-диагностические услуги. Она начала работать в 2017 году в Москве, на данный же момент уже открыто 25 офисов в ЦФО.

– Экономить на лабораторном оборудовании уважающему себя и пациентов медицинскому центру недопустимо. Однако создавать с нуля – очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому мы решили сотрудничать с создателями LabQuest и на условиях франшизы открыли 7 декабря в Туле одноименный консультационно-диагностический центр, – рассказал Алексей Никифоров. – Здесь можно сдать анализы, пройти ЭКГ, УЗИ, посетить гинеколога, а также воспользоваться сервисом «спортивная медицина».

В честь открытия нового офиса стартовали сразу две акции «Дарим скидку 30%» и «Подумай о сердце, контролируй риски». Подробно об условиях можно узнать в разделе «Акции» на сайте www.labquest.ru. Акции позволят не только оценить сервис лаборатории, но и воспользоваться выгодным предложением.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме этого у туляков появилась возможность стать участниками еще одной акции – комплексного обследования «Будь здоров в зимний период» всего за 990 рублей. Она включает в себя ряд важных тестов, позволяющих не только получить общую информацию о состоянии здоровья, выявить риски, но и такие серьезные заболевания, как анемия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, печени, почек, сердечно-сосудистые патологии и др. В акционный профиль входят 13 наиболее значимых исследований крови. Лабораторные исследования позволяют выявить отклонения в работе организма на начальном этапе, когда болезнь еще не дала о себе знать, чтобы вовремя обратить внимание на «проблемные» участки и принять необходимые меры. Акция продлится до конца зимы, но лучше предупредить, чем лечить!

В LabQuest можно прийти на бесплатную консультацию и узнать о возможностях лабораторной диагностики, в том числе о новых комплексных исследованиях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Центр семейной медицины Med‘Prof CLINIС и лаборатория LabQuest

Тула, ул. Демонстрации, 26А. Тел: 701–700.

medprofclin.ru

www.labquest.ru