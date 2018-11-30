Новогодние каникулы с пользой для ребёнка

Выбираем интересные зимние лагери для детей, в которых можно весело отдохнуть и научиться новому.

Компьютерная Академия ШАГ

Как проходит обычный день зимних каникул школьника? Поспал, покушал, погулял, посмотрел мультики, поиграл в компьютер.

А хотите, чтобы ваш ребенок провёл каникулы с пользой, а не как обычно?

Малая Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей возрастом от 9 до 14 лет провести незабываемое время в Зимнем Компьютерном Лагере!

Зимний Компьютерный лагерь от Компьютерной Академии ШАГ — это:

Уникальные знания,

Новые друзья,

Возможность побывать в роли голливудского сценариста, программиста и аниматора.

Учиться на каникулах — скучно и трудно?

Ничего подобного!

Никаких тягостей учебного процесса, вместо этого — полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Программа зимнего каникулярного лагеря даст возможность попробовать разнообразные направления, чтобы ребёнок выбрал для себя новое любимое хобби. Ведь каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. Все занятия в Компьютерном лагере проходят в игровой форме в виде тренингов, деловых игр, мастер-классов.

Зимний Компьютерный лагерь в Компьютерной Академии ШАГ будет работать с 8 по 11 января.

Все занятия проходят в Компьютерной академии ШАГ.

Кроме ярких эмоций и красочных впечатлений, дети получат массу новых ценных навыков, которые помогут им раскрыть свой

потенциал уже сейчас!

Программа Лагеря будет посвящена гаджетам и технологиям.

В программе:

Создание роботизированных новогодних санок.

Программирование технологичной новогодней ёлки.

Разработка мобильного приложения для управления Arduino.

Создание тематических стикерпаков для мессенджеров.

Съемка видео для робо-блога.

Новогодние бои роботов.

Время занятий:

Дети 9−12 лет — с 10:00 до 13:00.

Дети 13−14 лет — с 14:00 до 17:00.

Стоимость — 4 950 рублей.

Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж

8 (4872) 57-48-47, 8 (929) 680-16-97

tula.itstep.org

iKids: программирование и робототехника

Ура! В Новогодние праздники iKids летит в космос!

Центр управления полетами iKids приглашает детей от 8 до 12 лет принять участие в четырёхдневном сюжетно-ролевом космическом приключении «Хранители Солнечной системы».

В космической одиссее ребята:

Столкнутся со множеством заданий на логику и смекалку, ловкость и меткость, которые приведут к разгадке тайны спасения Солнечной системы;

Узнают много интересных фактов о космосе, космических кораблях и обо всём, что с этим связано;

Найдут секретные чертежи и сконструируют собственный космический корабль;

Примут участие в увлекательных мастер-классах (3D-моделирование, робототехника);

Создадут свою космическую компьютерную игру (от идеи до реализации);

А в заключительный день ребят ждёт шоу настоящих трансформеров, включающее уникальные конкурсы и фотосессию;

Оптимус Прайм и Бамблби научат детей стрелять из лазерной пушки и помогут ребятам раскрыть шифр секретной ячейки с подарками.

Полетели вместе! Новые друзья, знания, эмоции и впечатления гарантированы!

Выход в открытый космос ежедневно с 3 по 6 января 2019 года с 10:00 до 14:00.

Стоимость за одного ребёнка — 6500 рублей,

два ребёнка из одной семьи — 6000 рублей за каждого.

Хотите к нам в команду? Количество мест на корабле ограничено!

Свяжитесь с оператором Центра управления полетами iKids

по телефону 58-53-17 или закажите обратный звонок на сайте ikids.su.

До встречи на борту!

Тула, ул. Льва Толстого, 114-а, 4-й этаж

8 (4872) 58-53-17 , 8 (902) 903-11-96

ikids.su

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Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия!

Танцевальный дом BM1 — первая школа уличных направлений танцев в Туле. Ученики и педагоги этой школы являются неоднократными призёрами различных фестивалей России и за рубежом: двукратные Чемпионы России по хип-хопу, бронзовые Чемпионы Европы 2018, участники шоу «Танцы на ТНТ — 4 сезон».

ВМ1 предлагает ученикам, пожалуй, самый большой выбор направлений современного танца в нашем городе.

Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия ребят с 4 лет, а также подростков и взрослых. Даже если вы никогда не танцевали, вы научитесь красиво двигаться, чувствовать своё тело и уверенно управлять движениями, или даже начнёте свой путь в профессионалы мира танца!

Выбирайте направление:

HIP HOP — от 4 лет

DANCEHALL — от 7 лет

HOUSE — от 7 лет

VOGUE — от 7 лет

CONTEMPORARY — от 7 лет

BREAK DANCE — от 7 лет

TWERK — от 16 лет

FRAME UP STRIP — от 16 лет

STRECHING.

Ещё один плюс этой современной школы — здесь приятно учиться:

Большое помещение, общей площадью 300 м²,

2 больших зала, раздевалки для девушек и мужчин,

Удобное расположение в самом центре города,

Комфортная и домашняя обстановка.

В декабре команда танцевального дома открывает новый филиал по адресу: Тула, ул. Болдина, 47. Это уютное просторное помещение, в котором есть всё, что необходимо для качественных тренировок: топовые хореографы Тулы и области, два просторных зала с зеркалами и музыкальной техникой и, конечно же, новый стильный дизайн.

Торжественное открытие нового филиала школы танцев BM1 состоится 8 декабря.

Танцевальный дом BM1 приглашает всех на свой праздник!

Гостей ждет насыщенная программа:

бесплатные открытые уроки,

выступление педагогов и их учеников,

вкусный торт,

стильная фотозона,

баттл all Styles,

вечеринка.

Приходите в BM1 и танцуйте с удовольствием!

Тула, ул. Каминского, 24 В (ТЦ «Тройка», 3 этаж)

Тула, ул. Болдина, 47

8 (910) 152-88-88 , 8 (4872) 54-60-46

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