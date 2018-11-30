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Новогодние каникулы с пользой для ребёнка

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Новогодние каникулы с пользой для ребёнка

Выбираем интересные зимние лагери для детей, в которых можно весело отдохнуть и научиться новому.

Компьютерная Академия ШАГ

Как проходит обычный день зимних каникул школьника? Поспал, покушал, погулял, посмотрел мультики, поиграл в компьютер.

А хотите, чтобы ваш ребенок провёл каникулы с пользой, а не как обычно?

Малая Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей возрастом от 9 до 14 лет провести незабываемое время в Зимнем Компьютерном Лагере!

Зимний Компьютерный лагерь от Компьютерной Академии ШАГ — это:

  • Уникальные знания,
  • Новые друзья,
  • Возможность побывать в роли голливудского сценариста, программиста и аниматора.

Учиться на каникулах — скучно и трудно?
Ничего подобного!

Никаких тягостей учебного процесса, вместо этого — полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Программа зимнего каникулярного лагеря даст возможность попробовать разнообразные направления, чтобы ребёнок выбрал для себя новое любимое хобби. Ведь каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. Все занятия в Компьютерном лагере проходят в игровой форме в виде тренингов, деловых игр, мастер-классов.

Зимний Компьютерный лагерь в Компьютерной Академии ШАГ будет работать с 8 по 11 января.

Все занятия проходят в Компьютерной академии ШАГ.

Кроме ярких эмоций и красочных впечатлений, дети получат массу новых ценных навыков, которые помогут им раскрыть свой
потенциал уже сейчас!

Программа Лагеря будет посвящена гаджетам и технологиям.

В программе:

  • Создание роботизированных новогодних санок.
  • Программирование технологичной новогодней ёлки.
  • Разработка мобильного приложения для управления Arduino.
  • Создание тематических стикерпаков для мессенджеров.
  • Съемка видео для робо-блога.
  • Новогодние бои роботов.

Время занятий:

Дети 9−12 лет — с 10:00 до 13:00.

Дети 13−14 лет — с 14:00 до 17:00.

Стоимость — 4 950 рублей.

Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж

8 (4872) 57-48-47, 8 (929) 680-16-97

tula.itstep.org

 

iKids: программирование и робототехника 

Ура! В Новогодние праздники iKids летит в космос!

Центр управления полетами iKids приглашает детей от 8 до 12 лет принять участие в четырёхдневном сюжетно-ролевом космическом приключении «Хранители Солнечной системы».

В космической одиссее ребята:

  • Столкнутся со множеством заданий на логику и смекалку, ловкость и меткость, которые приведут к разгадке тайны спасения Солнечной системы; 
  • Узнают много интересных фактов о космосе, космических кораблях и обо всём, что с этим связано; 
  • Найдут секретные чертежи и сконструируют собственный космический корабль; 
  • Примут участие в увлекательных мастер-классах (3D-моделирование, робототехника); 
  • Создадут свою космическую компьютерную игру (от идеи до реализации); 
  • А в заключительный день ребят ждёт шоу настоящих трансформеров, включающее уникальные конкурсы и фотосессию;
  • Оптимус Прайм и Бамблби научат детей стрелять из лазерной пушки и помогут ребятам раскрыть шифр секретной ячейки с подарками.
Полетели вместе! Новые друзья, знания, эмоции и впечатления гарантированы!

 

Выход в открытый космос ежедневно с 3 по 6 января 2019 года с 10:00 до 14:00.

Стоимость за одного ребёнка — 6500 рублей,

два ребёнка из одной семьи — 6000 рублей за каждого. 

Хотите к нам в команду? Количество мест на корабле ограничено!

Свяжитесь с оператором Центра управления полетами iKids
по телефону 58-53-17 или закажите обратный звонок на сайте ikids.su.

До встречи на борту!

Тула, ул. Льва Толстого, 114-а, 4-й этаж
8 (4872) 58-53-17, 8 (902) 903-11-96

ikids.su

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Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия!

Танцевальный дом BM1 — первая школа уличных направлений танцев в Туле. Ученики и педагоги этой школы являются неоднократными призёрами различных фестивалей России и за рубежом: двукратные Чемпионы России по хип-хопу, бронзовые Чемпионы Европы 2018, участники шоу «Танцы на ТНТ — 4 сезон».

ВМ1 предлагает ученикам, пожалуй, самый большой выбор направлений современного танца в нашем городе.

Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия ребят с 4 лет, а также подростков и взрослых. Даже если вы никогда не танцевали, вы научитесь красиво двигаться, чувствовать своё тело и уверенно управлять движениями, или даже начнёте свой путь в профессионалы мира танца!

Выбирайте направление:

  • HIP HOP — от 4 лет
  • DANCEHALL — от 7 лет
  • HOUSE — от 7 лет
  • VOGUE — от 7 лет
  • CONTEMPORARY — от 7 лет
  • BREAK DANCE — от 7 лет
  • TWERK — от 16 лет
  • FRAME UP STRIP — от 16 лет
  • STRECHING.

Ещё один плюс этой современной школы — здесь приятно учиться:

  • Большое помещение, общей площадью 300 м²,
  • 2 больших зала, раздевалки для девушек и мужчин,
  • Удобное расположение в самом центре города,
  • Комфортная и домашняя обстановка.

В декабре команда танцевального дома открывает новый филиал по адресу: Тула, ул. Болдина, 47. Это уютное просторное помещение, в котором есть всё, что необходимо для качественных тренировок: топовые хореографы Тулы и области, два просторных зала с зеркалами и музыкальной техникой и, конечно же, новый стильный дизайн.

Торжественное открытие нового филиала школы танцев BM1 состоится 8 декабря.

Танцевальный дом BM1 приглашает всех на свой праздник! 
Гостей ждет насыщенная программа:

  • бесплатные открытые уроки,
  • выступление педагогов и их учеников,
  • вкусный торт,
  • стильная фотозона,
  • баттл all Styles,
  • вечеринка.

Приходите в BM1 и танцуйте с удовольствием!

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Тула, ул. Каминского, 24 В (ТЦ «Тройка», 3 этаж)

Тула, ул. Болдина, 47

8 (910) 152-88-88, 8 (4872) 54-60-46

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вчера, в 13:00 0
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