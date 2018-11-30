Новогодние каникулы с пользой для ребёнка
Выбираем интересные зимние лагери для детей, в которых можно весело отдохнуть и научиться новому.
Компьютерная Академия ШАГ
Как проходит обычный день зимних каникул школьника? Поспал, покушал, погулял, посмотрел мультики, поиграл в компьютер.
А хотите, чтобы ваш ребенок провёл каникулы с пользой, а не как обычно?
Малая Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей возрастом от 9 до 14 лет провести незабываемое время в Зимнем Компьютерном Лагере!
Зимний Компьютерный лагерь от Компьютерной Академии ШАГ — это:
- Уникальные знания,
- Новые друзья,
- Возможность побывать в роли голливудского сценариста, программиста и аниматора.
Учиться на каникулах — скучно и трудно?
Ничего подобного!
Никаких тягостей учебного процесса, вместо этого — полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Программа зимнего каникулярного лагеря даст возможность попробовать разнообразные направления, чтобы ребёнок выбрал для себя новое любимое хобби. Ведь каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. Все занятия в Компьютерном лагере проходят в игровой форме в виде тренингов, деловых игр, мастер-классов.
Зимний Компьютерный лагерь в Компьютерной Академии ШАГ будет работать с 8 по 11 января.
Все занятия проходят в Компьютерной академии ШАГ.
Кроме ярких эмоций и красочных впечатлений, дети получат массу новых ценных навыков, которые помогут им раскрыть свой
потенциал уже сейчас!
Программа Лагеря будет посвящена гаджетам и технологиям.
В программе:
- Создание роботизированных новогодних санок.
- Программирование технологичной новогодней ёлки.
- Разработка мобильного приложения для управления Arduino.
- Создание тематических стикерпаков для мессенджеров.
- Съемка видео для робо-блога.
- Новогодние бои роботов.
Время занятий:
Дети 9−12 лет — с 10:00 до 13:00.
Дети 13−14 лет — с 14:00 до 17:00.
Стоимость — 4 950 рублей.
Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж
8 (4872) 57-48-47,
iKids: программирование и робототехника
Ура! В Новогодние праздники iKids летит в космос!
Центр управления полетами iKids приглашает детей от 8 до 12 лет принять участие в четырёхдневном сюжетно-ролевом космическом приключении «Хранители Солнечной системы».
В космической одиссее ребята:
- Столкнутся со множеством заданий на логику и смекалку, ловкость и меткость, которые приведут к разгадке тайны спасения Солнечной системы;
- Узнают много интересных фактов о космосе, космических кораблях и обо всём, что с этим связано;
- Найдут секретные чертежи и сконструируют собственный космический корабль;
- Примут участие в увлекательных мастер-классах (3D-моделирование, робототехника);
- Создадут свою космическую компьютерную игру (от идеи до реализации);
- А в заключительный день ребят ждёт шоу настоящих трансформеров, включающее уникальные конкурсы и фотосессию;
- Оптимус Прайм и Бамблби научат детей стрелять из лазерной пушки и помогут ребятам раскрыть шифр секретной ячейки с подарками.
Полетели вместе! Новые друзья, знания, эмоции и впечатления гарантированы!
Выход в открытый космос ежедневно с 3 по 6 января 2019 года с 10:00 до 14:00.
Стоимость за одного ребёнка — 6500 рублей,
два ребёнка из одной семьи — 6000 рублей за каждого.
Хотите к нам в команду? Количество мест на корабле ограничено!
Свяжитесь с оператором Центра управления полетами iKids
по телефону 58-53-17 или закажите обратный звонок на сайте ikids.su.
До встречи на борту!
Тула, ул. Льва Толстого, 114-а, 4-й этаж
Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия!
Танцевальный дом BM1 — первая школа уличных направлений танцев в Туле. Ученики и педагоги этой школы являются неоднократными призёрами различных фестивалей России и за рубежом: двукратные Чемпионы России по хип-хопу, бронзовые Чемпионы Европы 2018, участники шоу «Танцы на ТНТ — 4 сезон».
ВМ1 предлагает ученикам, пожалуй, самый большой выбор направлений современного танца в нашем городе.
Танцевальный дом BM1 приглашает на занятия ребят с 4 лет, а также подростков и взрослых. Даже если вы никогда не танцевали, вы научитесь красиво двигаться, чувствовать своё тело и уверенно управлять движениями, или даже начнёте свой путь в профессионалы мира танца!
Выбирайте направление:
- HIP HOP — от 4 лет
- DANCEHALL — от 7 лет
- HOUSE — от 7 лет
- VOGUE — от 7 лет
- CONTEMPORARY — от 7 лет
- BREAK DANCE — от 7 лет
- TWERK — от 16 лет
- FRAME UP STRIP — от 16 лет
- STRECHING.
Ещё один плюс этой современной школы — здесь приятно учиться:
- Большое помещение, общей площадью 300 м²,
- 2 больших зала, раздевалки для девушек и мужчин,
- Удобное расположение в самом центре города,
- Комфортная и домашняя обстановка.
В декабре команда танцевального дома открывает новый филиал по адресу: Тула, ул. Болдина, 47. Это уютное просторное помещение, в котором есть всё, что необходимо для качественных тренировок: топовые хореографы Тулы и области, два просторных зала с зеркалами и музыкальной техникой и, конечно же, новый стильный дизайн.
Торжественное открытие нового филиала школы танцев BM1 состоится 8 декабря.
Танцевальный дом BM1 приглашает всех на свой праздник!
Гостей ждет насыщенная программа:
- бесплатные открытые уроки,
- выступление педагогов и их учеников,
- вкусный торт,
- стильная фотозона,
- баттл all Styles,
- вечеринка.
Приходите в BM1 и танцуйте с удовольствием!
Тула, ул. Каминского, 24 В (ТЦ «Тройка», 3 этаж)
Тула, ул. Болдина, 47