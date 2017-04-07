Как устроен розарий: три гектара вечного лета

Мы наведались в настоящий розовый рай – теплицу, где растят цветы на продажу. Умеют ли финансисты пасынковать, сколько живет розовый куст и почему будущий муж не любит дарить цветы главному агроному – в репортаже Myslo.

Мимо тепличного хозяйства не проедешь. Кажется, цветочный аромат стоит даже на трассе. Мы пошли «на запах»)). И оказались на территории вечного лета!

Здесь только розы. Три гектара зелени, бутонов и цветков, 240 тысяч розовых кустов. Розы всюду, насколько хватает глаз.

Днем здесь всегда +23 по Цельсию и довольно высокая влажность. Ночью – плюс 17. И восхитительный аромат – всегда.

Отсюда, из Киреевского района, цветы направляются на продажу в Тульскую и Московскую область, едут даже в теплый Краснодар. Но это потом, а сначала – кропотливая работа.

Представлю нашего «цветочного гида». Знакомьтесь – Наталья Клепикова, главный агроном тепличного комплекса «Чеховский сад».

Наталья Клепикова: «Печально, но мой молодой человек не дарит мне роз... Боится, что буду придираться к качеству))».

Наташа – специалист дипломированный, закончила Тимирязевку. Написала резюме в «Чеховский сад», но его слишком долго рассматривали.

– Неизвестность не по мне, и я пришла сюда на работу просто ухаживать за цветами. И быстро доросла до заместителя главного агронома и потом главного агронома.

Всего в теплице трудятся 30 человек. Люди разных возрастов, в основном, женщины. Есть бывшие бухгалтеры, кто-то совсем без образования, приходят и с хорошей «вышкой». Все работают с душой, текучки нет совсем: работа на редкость приятная. Тепло, светло, кругом цветы – никакой нервотрепки.

– Мужчин у нас мало, только грузчики. Плюс еще один молодой человек приходит по ночам, когда для всех заканчивается рабочий день. Он опрыскивает розы, – рассказывает Наталья.

Теплица состоит из собственно розовой плантации (в ней сейчас 15 постоянных сортов роз) и тестовой зоны, в которой пробуют, испытывают, тестируют новые сорта, привезенные из Голландии.

Каждый розовый кустик растет в отдельном пакетике с минеральной ватой. К пакетику подведена трубочка-капельница для полива.

Вся теплица автоматизирована. Полив, влажность, вентиляция – заданные агрономом параметры поддерживаются автоматически.

Между рядами роз по трубам ездят металлические двускатные тележки. В них ставят собранные розы. А их в день, на минуточку, срезают целых 15 тысяч!

Как же там работать? Колючки же! Это правда, колючки никто не отменял. Поэтому у работников дресс-код: длинный рукав и брюки. В жару выдают спецодежду – нарукавники.

Розовый куст растет около 4 лет, а потом уходит «на пенсию»: его меняют на более молодой. Подрастающее поколение тянется к солнышку к ярким лампам здесь же, на розовых рядах. Молодняк растят из черенков.

– А это новинка, сорт маритим, с крупным бутоном, – рассказывает Наталья. – По ней все буквально с ума сходят! Она еще и пахнет потрясающе. Сейчас вообще в моде розы с фиолетовым оттенком. А настоящая «бомба» на рынке – это кустовые розы, яркие и ароматные.



Роза маритим.

По сути, цветочные теплицы работают на две даты: 8 марта и 1 сентября. Это дни основных цветочных продаж))).



А это «реанимация». Для работников)). А точнее – для их домашних цветов, которые «приболели». Здесь растения приводят в божеский вид.

Большую часть своей жизни розы проводят в теплице. А тот краткий миг, когда цветы выходят в свет, кстати, имеет специальный термин. С роду бы не догадалась назвать это вазостойкостью.

Наталья Клепикова рассказывает:

– Хорошая роза должна стоять две недели. После срезки цветок должен определенное время простоять в холодильнике, потом – в специальном растворе. Если все условия соблюдены, и само растение качественное, роза простоит долго.

Некоторые любят положить розы на ночь в ванну с водой. Не советую: бутон сгниет раньше, чем мог бы. Не ставьте букет на подоконник, или к батарее. Залог долгой жизни букета – холодная вода, отсутствие прямых лучей света и прохлада. Перед тем как поставить в вазу, срежьте кончик под как можно более острым углом (чтобы поверхность впитывания влаги была больше). Аспирин и сахар – прописные истины, это действительно продлевает жизнь цветам.

Но вернемся к процессу.

После срезки розы направляются на автоматизированную линию. Работницы отбирают годные цветки, навешивают на транспортер. После этого в дело вступает машина. Она сортирует розы по длине, калибрует, формирует «букеты» по 10 штук и отправляет на упаковку.

На проверке – специальный человек, который контролирует количество и длину цветков.

В день здесь срезают 15000 роз. Вручную отсортировать такое количество нереально.

Затем розы в питательном растворе направляются в холодильник, где выстаивают нужное время при температуре +4 градуса.

А потом – в путь! В руки выпускниц, влюбленных, невест и юбиляров!