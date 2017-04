Выходные в Туле: 7-9 апреля

Мы подготовили список событий, посетив которые вы станете немножко счастливее.

голос

Александр Панайотов

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

7 апреля, пятница, 19.00

Билеты от 1300 Р

Александр создал новую концертную программу «Непобедимый», получившую своё название с одноимённого сингла певца. На концерте певец исполнит хиты со всех трёх своих альбомов, песни которые он пел на проекте «Голос», а также удивит самыми новыми синглами.

русский рок

Пилот

Дворец культуры Туламашзавода

Тула, улица Демидовская, 52

7 апреля, пятница, 19.00

Билеты 1200 Р

Подготовка к «Двадцатничку» длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного. «ПилОт» не спешит раскрывать всех секретов, но уже известно, что для двадцатилетия были выбраны самые известные и любимые фанатами песни, свежие и старые композиции, становившиеся лидерами всевозможных хит-парадов.

рэп

Денис Лирик

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

7 апреля, пятница, 19.00

400 Р

В клубе «М2» состоится большой сольный концерт рэп-исполнителя из Ульяновска, автора хитов «Моя маленькая истеричка» и «Я люблю её, мам», Дениса Лирика. Денис впервые выступит в Туле.

в здоровом теле — здоровый дух

День здоровья тела и души

Макси, торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

8 апреля, суббота, 11.00

Вход свободный

Каждый час для посетителей выставки «День здоровья тела и души» будет проходить розыгрыш призов. Также вы сможете принять участие в конкурсах и стать обладателем замечательных призов от участников выставки: тонометр от OMRON, детские зубные щетки от CS Medica, игрушки, абонементы за занятия в студию йоги, школу танцев и многое другое. Для детей подготовлена развлекательная программа. Также вы cможете принять участие в интерактивном представлении от студии «Своя йога» и школы танцев «Визит».

пишите правильно

Тотальный диктант

ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус № 4

Тула, проспект Ленина, 125

8 апреля, суббота, 14.00

Шварцевская СОШ

п. Шварцевский, ул. Первомайская, 7

8 апреля 2017, суббота 14.00

В апреле 2017 года состоится очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Текст для диктанта напишет сценарист и писатель Леонид Юзефович.

all you need is love

История любви

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

8 апреля, суббота, 19.00

Билеты от 1000 Р

Посетив спектакль «История любви», мы не только воочию встретимся с прекрасными артистами, но и поможем им разобраться в собственных взаимоотношениях и, быть может, сами перестанем бояться говорить о своих чувствах другим людям.

разоблачение

Вся правда о британском крафте

Правда, гастрономический паб

Тула, Красноармейский проспект, 10

8 апреля, суббота, 16.00

200 Р, необходима регистрация

Впервые в Туле и именно в гастрономическом пабе «Правда» состоится лекция о британском крафте с дегустацией классических и новейших сортов английских элей. Лекцию будет читать приглашенный московский гость Юрий Шулаков — независимый эксперт по британскому пиву, гид по пивоварням и пабам Великобритании, организатор 1st British Beer Festival в России.

очень важные

Важные леди

Universal studio, фотостудия

9 апреля, воскресенье, 13.30

Вход свободный

Фотограф Татьяна Щелокова на своей выставке «Важные леди» представит портреты 22 девушек нашего города — ярких персонажей и сильных личностей, которые вызывают интерес, восхищение и вопросы в стиле «Как вам всё это удается?»

а что в кино

8 апреля в «Синема Парк» в рамках Французского фестиваля состоится предпремьерный показ фильма «Идеаль» прозаика Фредерика Бегбедера, известного российскому зрителю по фильму «Любовь живёт три года» и по книге «99 франков», по которой был снят фильм. Фильм расскажет о нелёгкой работе модельного скаута Октава, который сбился с ног в поисках идеального лица для косметической компании. В итоге он твёрдо решил — надо ехать в Россию! Фильм будет показан на французском языке с субтитрами.

«Королева Испании» — продолжение европейского хита 1998 года «Девушка твоей мечты» с Пенелопой Крус в роли испанской кинозвезды и певицы Макарены Гранады. Она бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…

Главный герой фильма «Последствия» Роман, которого сыграл Арнольд Шварцнеггер, узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

«Танцы насмерть» — очередной фантастический фильм российского производства. На этот раз в жанре постапокалипсис. 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в участницу состязания и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

Главные герои фильма «Уйти красиво» — пенсионеры, чья жизнь состоит в основном из сидения на скамейке в парке, критики нынешней молодежи и кормления голубей. Устав от обыденности, они решают хотя бы уйти из этой жизни красиво. Идея дедушек заключается в том, что им всего-то нужно… ограбить банк и метнуться в Вегас!

Космос не даёт покоя человечеству, и на этот раз авторы фильма «Время первых» решили пофантазировать, о том, что случилось с Алексеем Леоновым, который первым шагнул в бесконечный вакуум.

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

Во французском спецназе нет места чувствам. Но все меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь? Узнаем во время просмотра фильма «Возьми меня штурмом».