Анастасия Волочкова: У меня роман сразу с четырьмя мужчинами!

Мы созвонились с заслуженной артисткой России и поговорили с ней о новой работе, любви, летнем отдыхе и инстаграме.

— Анастасия, вы известная балерина. Как получилось, что Вы стали участницей театрального спектакля?

— Спектакль «Леди» — это моя вторая работа в совершенно новом для меня амплуа — драматической актрисы. Моим театральным дебютом стала работа в театра Иосифа Райхельгауза с Саидом Баговым «Пришел мужчина к женщине». Этот спектакль в свое время играли Альберт Филозов и Любовь Полищук. И когда с этим спектаклем произошла неувязка (Саида Багова сняли с роли из-за его разногласий с режиссером. — Прим. авт.), я предложила Сергею Астахову — одному из моих любимых артистов — стать участником этой антрепризы.

А он в свою очередь позвал меня поучаствовать в спектакле «Куколка». Я его посмотрела — очень смешная история.

Продюсер проекта Андрей Феофанов прислал мне видеоверсию, но образ главной героини Василисы меня совершенно не устроил. Весь юмор прятался за призмой алкоголизма, она была вечно пьяной какой-то, неловкой… Я отказала Андрею. На что он попросил меня подождать, не говорить нет и прочитать сценарий. Мол, это очень интересная, юморная пьеса, и мы сделаем все, как ты захочешь!



Анастасия Волочкова с партнерами по спектаклю «Леди». Из инстаграм балерины.

Мне присылают сценарий. Там список действующих лиц: Василиса, молодая женщина, Ефим — ее друг, Иван Иваныч, Марат, Николай Николаевич… Читаю, вижу реплики Марата, Ефима, Иван Иваныча, Васи. Но ни одной женской роли! Перезваниваю продюсеру, говорю: «Андрей, ни одной женской роли нет, но я помню, что в спектакле она была. А там какие-то пять мужиков бухают весь спектакль!» И он мне говорит: «Настя, Вася — это просто сокращенное имя Василисы». После такого юморного момента началось наше содружество.

Я человек ответственный, и к каждому делу отношусь профессионально. У меня очень хорошая память, и я выучила сценарий в 90 страниц буквально за две ночи.

Кстати, этим фактом до сих пор восторгаются все артисты. Они зачастую всегда на репетициях ходят со сценарием и учат, повторяют текст.



Из инстаграм Анастасии: Люди, после пропаж кошек и собак у многих я решила приобрести для нашего Лакки ошейник с GPS, чтобы всегда можно было отслеживать его место нахождения…

— То есть сценарий Вы все же изменили?

— И сценарий, и образ главной героини, и самое название спектакля. Сейчас он называется «Леди», потому что Василиса стала балериной, актрисой. Да, в первом акте она очень невоспитанная, а во втором превращается в более интеллигентного человека, и все благодаря журналисту Марату, его играет Илья Соколовский. Сюрприз для зрителей — в начале второго акта я станцую фрагмент моего номера «Умирающий лебедь», который гармонично вписался в спектакль. Зритель получит два в одном — и драматический спектакль, и балет.



Из инстаграм Анастасии: Очередное наше совместное волшебное фото с моим партнером Ильей Соколовским. Черное-белое. Шах-мат… Наши чувства-безграничны… Ваши фантазии, скорее всего, тоже.

— Все, что я делаю в жизни, я делаю с изюминкой. В спектакле «Пришел мужчина к женщине» я полностью за свой счет сделала декорации, обновила спектакль, сделала его современным. В спектакле «Леди» я скорректировала сценарий, убрала из него сцены, связанные с Василисой и алкоголем. Там если и пьют, то только мужчины и выглядит это очень юморно.

— Сергей Астахов, Андрей Харитонов, Илья Соколовский, Александр Хованский… Очень звездный состав в этом проекте. С кем-то подружились, нашли общий язык?

— Ну конечно. Жизнь артиста без романтики невозможна. Особенно если речь идет об партнерский отношениях. В свое время все журналисты меня спрашивали, а был ли у меня роман с Саидом Баговым (партнер Анастасии в спектакле «Пришел мужчина к женщине», — прим. авт.). Да, был, и я этого не скрывала. Это человек, с которым мы прожили два месяца при подготовке к спектаклю.



Анастасия Волочкова и Саид Багов в спектакле

«Пришел мужчина к женщине».

— А в этом спектакле со мной рядом четверо мужчин, и каждый по-своему интересен. Мы репетировали в театре Нади Бабкиной, где проходят и мои репетиции и откуда возник мой «Умирающий лебедь». Как-то Илья Соколовский пришел на репетицию, увидел фрагмент этого номера и сказал: «Настя, давай это срочно в спектакль!» Илья репетировал со мной и в театре, и у меня дома.

У меня на третьем этаже — Большой театр Анастасии Волочковой. Репетировали и в гостиной, и вообще везде где могли…

Сережа Астахов тоже приезжал, в романтичной обстановке, сидя на кушеточке с шашлыками, мы сидели и репетировали. Он мне помогал и каждый из артистов привносил что-то свое. Так что считайте, что у меня роман с четырьмя мужчинами! Прекрасными, интересными. Нас много связывает, мы уже побывали в разных поездках, на гастролях, попадали в снежный буран в Казахстане, все вместе толкали машину, помогали ей выбраться из снега… Все это нас очень сплотило.



Из инстаграм Анастасии: Силы я черпаю только дома. Два дня проведенных с любимой дочкой @ariadna_volochkova меня восстановили…

— В интернете есть информация, что сейчас Вы снимаетесь в совместном российско-американском фильме «Максимальный удар». Что это за проект?

— Какие съёмки? (смеется) Максимальный удар я могу сделать ногой в батмане на 180 градусов, мало никому не покажется. Про съемки такого фильма я даже не слышала.

— Настя, свой инстаграм Вы ведете сами? Насколько Вы активны в сети?

— Я есть во всех соцстеях, но активно веду инстаграм и фейсбук. Я очень занята, у меня большая физическая нагрузка, съемки, встречи, участие в различных проектах, а выкладывать посты — на это реально нужно время. Выбрать нужную фотографию, выложить видео, написать текст, поставить грамотно хэштеги. И если кому-то хочется сделать приятное — указать аккаунты тех людей, кого хочешь отметить.

Я поражаюсь людям, которые не стесняются писать в комментариях гадости. Видно, что это сарказм зависть, это неполноценные люди, не состоявшиеся.

И вот у них хватает времени на то, чтобы зарегистрировать аккаунт и написать гадость известному человеку. Для меня парадокс. Мой инстаграм — это для меня платформа и трибуна, с которой я могу продекларировать людям свои мысли, свой образ жизни. И если я что-то выкладываю, то я считаю нужным это сделать и осветить то, чем я занимаюсь. Если это не сделаю я, то за меня это сделают люди в таком виде, что я себя не узнаю.

— Анастасия, какие у Вас планы на летний отдых?

- На майские праздники хотела улететь на Мальдивы, это мой самый любимый край. Но на 9 Мая мне поступило предложение от Министерства обороны полететь в Сирию поддержать наших воинов, провести там творческую встречу, показать открытый урок, что-то станцевать, спеть. Я сейчас обдумываю это предложение. Как патриот России, я готова это сделать.

— А что касается лета, то для меня любимое место отдыха — Греция. Близко лететь, чистый воздух, у меня там друзья и я проведу часть времени в Греции. А мама с Аришей (Ариадна — дочь Анастасии, — прим. авт.) хотят побывать в Крыму, так что еще часть лета я проведу там.

— Поделитесь с нашими читательницами своим секретом красоты.

— Он очень прост: это естество и умение быть настоящей, ничего из себя не пытаться лепить, не навешивать на себя тот образ, который не соответствует действительности. А еще — это возможность и умения поддерживать себя в прекрасной форме при помощи физической нагрузки, профессионального массажа, русской бани и ледяной купели.



Из инстаграм Анастасии: К моему возвращению в моей новой бане помимо балерин, пуант, барабана и Щелкунчик и Мышиный король!

У меня, кстати, сейчас самая лучшая русская баня и самая творческая. Мастера из Тарусы сделали мне фигурки балеринок, Щелкунчика, Мышиного короля, каморку папы Карло… А еще очень важен позитив. Если люди живут на позитиве, то они никогда не стареют и всегда будут сохранять молодость. Есть люди в возрасте, которые выглядят моложе, чем запустившие себя молоденькие девочки. Так что будьте естественны, любите и будьте счастливы!

досье

Анастасия Юрьевна Волочкова родилась 20 января 1976 г. в Ленинграде.

Балерина, танцовщица и общественный деятель.

Заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии, народная артистка Северной Осетии-Алании.

Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца».

Училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

Танцевала главные партии в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Жар-птица» и др.

Начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 г., затем в Большом театре. С 2003 года работает над сольными проектами.

Семья: разведена, дочь Ариадна (2005 г.р.).