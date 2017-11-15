Как пенсионерам отдыхается в пансионате «Тульский дедушка»

В Тульской области есть село Иевлево, а в нем – пансионат для пожилых людей «Тульский дедушка». Здесь, окруженные заботой и вниманием, отдыхают те, кто это заслужил – наши уважаемые пенсионеры.

Просторный холл, зеленые растения, удобные мягкие диваны – в такую приятную обстановку попадаешь, войдя в пансионат. Сиделка с порога на всякий случай предупреждает: шуметь в стенах здания запрещено, пожилым людям нужен покой.

Первый постоялец, с которым нам довелось познакомиться, - Инна Прокофьевна Потрасова.

Представившись, женщина сразу же достала маленькое зеркальце, поправила прическу и недоверчиво покосилась на камеру. Искренние глаза, добрая улыбка и чувственные руки… Кажется, что Инна Прокофьевна даже не понимает, как она, такая молодая и прекрасная, могла оказаться среди пенсионеров.

- Сколько Вам лет? – спрашиваю.

- Мне 40, - с серьезностью отвечает женщина.

- У нее периодически случаются провалы в памяти, - поясняют медсестры «Тульского дедушки», - иногда забывает, что с ее сорокалетия прошло уже больше 30 лет.

Так и есть: в разговоре Инна Прокофьевна упомянула, что работает в больнице главным врачом и, как терапевт, регулярно принимает у себя больных. На самом же деле с тех пор много воды утекло. Не помнит женщина и сына. А он, между тем, каждые выходные приезжает в пансионат навестить любимую маму.

Зато об отдыхе в пансионате Инна Прокофьевна говорит ясно, вразумительно.

- Я тут как будто бы на курорте. Тишина, спокойствие, люди такие добрые. И есть время почитать. У меня хорошее зрение: вижу буквы без очков. А вокруг почти все их носят. Обожаю Льва Толстого, могу перечитывать его произведения по 1020 раз. И каждый раз мне интересно, как в первый, - рассказывает пенсионерка.

Особенно хвалит Инна Прокофьевна здешнюю еду.

Пятиразовое питание, разнообразие блюд и, главное, потрясающий вкус! «Словно в ресторан сходила», - так отзывается о меню женщина.

Есть среди постояльцев «Тульского дедушки» и частые гости. Галина Петровна Лопухова специально приезжает сюда из Москвы – подлечиться, пообщаться и просто отдохнуть.

- Недавно заметила, что стала плохо себя чувствовать: раскалывалась голова, появился шум в ушах, развивалось какое-то гнетущее, полуобморочное состояние, - рассказывает женщина. – Походы по врачам не приносили своих плодов. «Это скоро пройдет», - говорили они и выписывали целую горсть таблеток. Бесполезно. И тогда я вспомнила, как мне помогло пребывание в пансионате «Тульский дедушка»: год назад я здесь полностью восстановилась. В этот раз мне нравится здешняя обстановка еще больше. Люди, которые здесь отдыхают, - прекрасные собеседники. Вместе мы делаем поделки, поем, заучиваем стихи наизусть. А компанию нам составляют два милых котенка.

Галина Петровна признается: помощь профессионалов пансионата «Тульский дедушка» позволила ей избавиться от многих недугов. Отгуляв здесь отпуск, женщина вновь вернется в Москву - к своей семье и работе.

Общаясь с Галиной Петровной, мы заметили: женщина почти не говорит о спокойствии. Напротив, отмечает: в «Тульском дедушке» пенсионеры резвятся круче, чем молодежь в ночном клубе. Например, в 2016 году они с таким азартом праздновали Новый год, что чуть не сожгли елку и Деда Мороза. Вот это, правда, огонь!

Среди постояльцев «Тульского дедушки» есть даже бывшие работники пансионата. Клавдия Васильевна Булгакова раньше трудилась здесь медсестрой, а теперь посещает бывшее рабочее место в качестве пациентки. Она, как, наверное, никто другой, знает, как устроен пансионат для пожилых людей изнутри.

- Я помню, какие чувства вызывали у меня пациенты, - рассказывает Клавдия Васильевна. – Ухаживая за ними, я осознавала, что привыкаю к этим людям, «прикипаю» к ним душой. Вот так профессиональные обязанности перерастают в дружеские отношения. Теперь я по другую сторону. И девочки-медсестры так же добры ко мне, как и я когда-то к своим подопечным.

Наши новые знакомые убедили нас: пансионат «Тульский дедушка» - райское место для пожилых людей. Здесь тебе и отдых, и необходимые оздоровительные процедуры, и опытные сиделки, которые имеют навыки оказания экстренной и неотложной помощи.

И, конечно, здесь есть простое, человеческое, доброе общение и возможность завести новых друзей.

Обычно постояльцы приезжают в пансионат на несколько месяцев. За это время они отдыхают, оздоравливаются и возвращаются к полноценной жизни. Для родственников такой маленький «отпуск» для любимых бабушек и дедушек обходится недорого – всего 650 рублей в сутки.

Частный дом престарелых «Тульский дедушка»:

Тульская область, Богородицкий район, село Иевлево, слобода Бодаево, 189.

8 (4872) 44-04-80,

8 (953) 192-78-27.

https://pansionat-tulskij-dedushka.ru/

tula@pansion.pro