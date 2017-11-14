Линда в Туле: много огня и нереальные эмоции!

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 ноября в рамках празднования двухлетия со дня открытия в тульском Harats Pub выступила в девушка-загадка, феномен российской музыкальной истории – Линда.

Для многих долгожданный концерт прошел буквально на одном дыхании. Сразу с самолета певица примчалась в Тулу, перед этим, говорят, двое суток не спала, да еще поздний концерт. Но отработала на все сто!

«Цепи и кольца», «Ворона», «Мало огня» и многие другие, уже много лет любимые хиты зрители с удовольствием подпевали.

По окончании выступления состоялась небольшая автограф- и фотосессия. На память зрители подарили рок-певице тульский пряник.

Благодарные поклонники наполнили соцсети восторженными отзывами о концерте любимой исполнительницы.

Лина Смит – Линда наконец-таки посетила Тулу и при помощи магических пассов увела с собою нас в иное измерение. Юлия Фролова – Сегодня сбылась моя детская мечта. С самого детства, лет наверное с пяти, я пела ее песни. Самая нереальная, волшебная, космическая женщина! Линда, спасибо за эту атмосферу и эти непередаваемые эмоции!!! Хочется ещё и ещё!!!! Ты потрясающая!

Саша Валевски – Тебе пять лет. Ты сидишь с замиранием сердца у телевизора в ожидании увидеть ее новый клип. Наблюдаешь за дикими движениями этой девушки, мрачным напевами, восхищаешься каждым новым образом. Тебе семь лет. Ты стоишь на рынке, у тебя мерзнут руки, но ты тщательно перебираешь все имеющиеся кассеты у продавца и находишь ту заветную, «Ворону». Затираешь дома на магнитофоне. И хранишь ее по сей день. Мне кажется, что она до сих пор пахнет воспоминаниями 1996-го – это была диковинка того времени. Тебе уже 20 с нормальным таким хвостиком, и ты попадаешь наконец на её концерт, что когда-то было невозможным. И понимаешь, что она была значимой частью твоего детства, и оказываешься в том самом детстве. Ведь эти ощущения, они как из прошлого. Как у того самого ребенка, перебирающего кассеты… Это было невероятно живо, красиво, мощно и, черт возьми, мало – один час пролетел как секунда. Мне довелось обнять и лично поблагодарить её за то самое детство. За её искренность. За то, что она есть. До новых встреч, Линда! Исполнилась мечта «ребенка».

Настоящее имя Линды – Светлана Гейман. Родилась она 29 апреля 1977 года в Кентау, Чимкентская область, Южный Казахстан (неподалеку от границы с Китаем). В семье ее в детстве почему-то называли Линой. Именно это и определило творческий псевдоним. В 15 лет Линда с семьей переехала в Москву. Занималась в театре, в коллективе народного творчества. Потом поступила в музыкальное училище им. Гнесиных, хотя родители прочили ей профессию юриста.

Первое время автором музыки для Линды был композитор Максим Фадеев. После Линда начала писать стихи и музыку самостоятельно, а также сотрудничала с такими авторами, как Евгений Поздняков, Мара и Любаша.

За свою карьеру певица продала более 3 миллионов экземпляров альбомов в России, в том числе «Песни тибетских лам» — 250 тысяч, «Ворона» — 1,5 миллиона, «Ворона. Remake & Remix» — 500 тысяч, «Линда» — 100 тысяч, «АтакА» — 500 тысяч, «АлеАда» — 125 тысяч.