Линда в Туле: много огня и нереальные эмоции!
Более чем часовой концерт сразил зрителей неземной энергетикой и драйвом!
«Цепи и кольца», «Ворона», «Мало огня» и многие другие, уже много лет любимые хиты зрители с удовольствием подпевали.
Лина Смит
– Линда наконец-таки посетила Тулу и при помощи магических пассов увела с собою нас в иное измерение.
Юлия Фролова
– Сегодня сбылась моя детская мечта. С самого детства, лет наверное с пяти, я пела ее песни. Самая нереальная, волшебная, космическая женщина! Линда, спасибо за эту атмосферу и эти непередаваемые эмоции!!! Хочется ещё и ещё!!!! Ты потрясающая!
Саша Валевски
– Тебе пять лет. Ты сидишь с замиранием сердца у телевизора в ожидании увидеть ее новый клип. Наблюдаешь за дикими движениями этой девушки, мрачным напевами, восхищаешься каждым новым образом. Тебе семь лет. Ты стоишь на рынке, у тебя мерзнут руки, но ты тщательно перебираешь все имеющиеся кассеты у продавца и находишь ту заветную, «Ворону». Затираешь дома на магнитофоне. И хранишь ее по сей день. Мне кажется, что она до сих пор пахнет воспоминаниями 1996-го – это была диковинка того времени. Тебе уже 20 с нормальным таким хвостиком, и ты попадаешь наконец на её концерт, что когда-то было невозможным. И понимаешь, что она была значимой частью твоего детства, и оказываешься в том самом детстве. Ведь эти ощущения, они как из прошлого. Как у того самого ребенка, перебирающего кассеты… Это было невероятно живо, красиво, мощно и, черт возьми, мало – один час пролетел как секунда. Мне довелось обнять и лично поблагодарить её за то самое детство. За её искренность. За то, что она есть. До новых встреч, Линда! Исполнилась мечта «ребенка».
Настоящее имя Линды – Светлана Гейман. Родилась она 29 апреля 1977 года в Кентау, Чимкентская область, Южный Казахстан (неподалеку от границы с Китаем). В семье ее в детстве почему-то называли Линой. Именно это и определило творческий псевдоним.