Как проходит реабилитация детей с ДЦП

На фото Александр Еремин. Фото Алексея Пирязева.

Есть два вида методов реа­билитации детей с ДЦП – консервативный и хирургический. О последнем Myslo рассказал врач травматолог-ортопед Института клинической реабилитологии Александр Еремин.

Операции по реабилитации детей с ДЦП проводятся по методу профессора Валерия Борисовича Ульзибата – доктора медицинских наук, заслуженного изобретателя России.

– Александр Викторович, как родителям понять, что у ребенка ДЦП? Какие симптомы об этом говорят?

– Во первых, все дети должны наблюдаться в поликлинике по месту жительства. И врач-педиатр легко обнаружит у ребенка проблему двигательного характера. Во-вторых, конечно, любой родитель внимательно следит за состоянием здоровья своего ребенка. Напряжение мышц, спастическое сокращение мышц, разнообразные движения непроизвольного характера, нарушение походки, ограниченная подвижность – эти симп­томы должны насторожить родителей.

– Если с консервативной реабилитацией все понятно, то как проводится хирургическая? Кому она рекомендована?

– Хирургическая реабилитация показана детям со спастическими и гиперкинетическими формами ДЦП. При спастической форме ребенок сильно зажат, скован в движениях. Задача врача-хирурга в этом случае – облегчить состояние человека. Мы увеличиваем объем движения в суставах, чтобы последующая консервативная реабилитация стала более эффективной.

Дети с гиперкинетической формой ДЦП, напротив, слишком активны в движении. Оно, как правило, носит бесконтрольный характер. Операция помогает уменьшить эту проблему и сделать движения более естественными.

– Как проводится операция – достаточно одного «сеанса» или нужна серия вмешательтв?

– Метод Ульзибата подразумевает серию хирургических вмешательств. Это, по сути, поэтапная фибротомия. По мере роста состояние ребенка нужно коррек­тировать. Первая операция обычно назначается в три года. Верхней границы по возрасту для операции нет. Всего, как правило, требуется не больше трех-четырех «этапов».

– Как проводится операция? Сколько она длится?

– Она длится всего 15 минут. Это малотравматичная операция: врач делает в коже небольшой прокол с помощью специального скальпеля. Так мы рассекаем фиброзно измененную мышечную ткань – мышечную контрактуру, которая формируется из-за спастики. Именно она ограничивает объем движения суставов. И наша задача – рассечь эту контрактуру, чтобы освободить мышцу и дать ребенку возможность двигаться более свободно и правильно.

– Какие методы обезболивания применяются при операции?

– При операциях у детей используется только наркоз.

– Такие операции действительно востребованны?

– Да. По методу Ульзибата прооперировано уже свыше 50 тысяч детей по всему миру.

– Поэтапную фибротомию рекомендуют в поликлинике или родители должны проявить инициативу и самостоятельно найти врачей-хирургов?

– Есть врачи, которые хорошо знакомы с операциями такого вида. И они, прежде чем рекомендовать консервативные методы реабилитации детям с ДЦП, советуют провести серию хирургических вмешательств.

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